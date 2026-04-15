Connect with us

Ultímas Notícias

El ciclismo de ruta colombiano estará presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

Presentación de la mascota oficial los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © Comité Olímpico Internacional)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera”: Fernando Gaviria tras su podio en Bélgica

Publicado

Hace 15 mins

el

15 abril, 2026

Por

Fernando Gaviria, Tim Merlier y Floris Van Tricht, en el podio de la Ronda de Limburgo 2026. (Foto © Ronde van Limburg)
Seguir leyendo

MountainBike

Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI

Publicado

Hace 1 hora

el

15 abril, 2026

Por

Daniela Gaviria y Santiago Quintero se destacaron en competencias UCI realizadas en Brasil. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo

Ruta

O Gran Camiño: Carlos Canal es profeta en su tierra con Eric Fagúndez y Jesús David Peña en el top 10

Publicado

Hace 2 horas

el

15 abril, 2026

Por

El español Carlos Canal ganó la primera etapa en línea del O Gran Camiño 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.