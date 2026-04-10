La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026

En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá iniciaron simultáneamente la Copa Internacional C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional, eventos que abrieron oficialmente la temporada del ciclismo de pista en nuestro país. El certamen reúne a deportistas en las categorías Élite; Sub-23, Juvenil y Prejuvenil en el escenario de 333 metros de longitud ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre.

El evento, que cuenta con la participación de más de 200 pedalistas en representación de 11 países, se desarrolla en la capital colombiana y se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a destacados talentos del ciclismo nacional e internacional.



Stefany Cuadrado, Yarli Mosquera y Juliana Gaviria, en el podio de la velocidad por equipos femenina. (Foto © FCC)

Para destacar la actuación de la selección nacional en inicio en el Campeonato Internacional C2 que consiguió cuatro medallas de oro en las pruebas por equipos, además de las preseas doradas logradas por Lina Marcela Hernández en la eliminación y la de Stefany Cuadrado en el Keirin . El certamen pistero continuará hoy viernes con la segunda jornada.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta los resultados del día inaugural de competencias.



El podio de la persecución por equipos femenina. (Foto © FCC)

RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA

PROGRAMACIÓN SEGUNDO DÍA