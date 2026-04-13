Podios de Jhonatan Botero y Emanuel Morales en la Copa Aguavista UCI de MTB

Los colombianos Emanuel Morales y Jhonatan Botero firmaron una destacada actuación y subieron al podio en la Copa Aguavista XCO UCI 2026 – Clase 1, disputada en San Juan del Paraná, Paraguay, en una exigente carrera de mountain bike, que además sirvió como prueba para el Panamericano MTB 2026.

El reconocido circuito de Aguavista, de 5,1 kilómetros por vuelta, presentó un trazado técnico con subidas explosivas, descensos rápidos y sectores que exigieron máxima concentración, especialmente tras la lluvia que cayó durante la noche previa, endureciendo aún más las condiciones de carrera.

En la categoría cadete, Miguel Paredes Echeverri se llevó la victoria con un tiempo total de 44:41, seguido por Emanuel Morales (GW Erco Sportfitness), quien ocupó la segunda posición tras completar las tres vueltas con un registro de 45:20, mientras que el tercer lugar fue para el chileno Nicolás Ignacio Gómez con 45:26.



Emanuel Morales, en el podio de la Copa Aguavista UCI de MTB realizada en Paraguay. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Entre los élite, el brasileño Ulan Bastos Galinski (BH Coloma Team) se impuso con un tiempo de 1:26:24, seguido por Luiz Henrique Cocuzzi (Audax Racing Team) con 1:28:56, mientras que el colombiano Jhonatan Botero completó el podio en la tercera posición con un tiempo total de 1:29:15, tras completar las seis vueltas del circuito.

El director deportivo Héctor Pérez destacó la actuación de sus pupilos durante el fin de semana y la importancia de la competencia como preparación para el Panamericano. “El balance es muy positivo para el equipo durante este fin de semana. Venimos de competir en dos países y estos resultados son importantes porque enfrentamos rivales directos al Panamericano. En la categoría élite”, señaló.



Jhonatan Botero, en la Copa Aguavista UCI de MTB realizada en Paraguay. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Mientras tanto, Jhonatan Botero destacó la dureza de la competencia y la estrategia que le permitió asegurar el tercer lugar. “La carrera estuvo dura desde el principio. Se seleccionó un grupo pequeño y la lluvia hizo la pista más exigente. Los brasileños atacaron fuerte y opté por mantener el ritmo para asegurar el tercer puesto“, explicó.

Por su parte, Emanuel Morales valoró su actuación y la exigencia del circuito paraguayo. “Fue una pista muy rápida y técnica, con buenos rivales. Logramos el objetivo que era subir al podio en la segunda posición. La lluvia hizo la pista más exigente, pero me sentí muy bien y espero lograr un buen resultado en el Panamericano”, concluyó.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness