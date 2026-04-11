Pista
Bogotá vivió la segunda jornada de competencias de la Válida Nacional de pista y del Campeonato Internacional C2
La segunda jornada de la del Campeonato Internacional C2 y de la Válida Nacional de Pista Bogotá 2026, disputada en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó un día cargado de emociones, victorias contundentes y finales muy ajustadas en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
Entre pruebas de fondo llenas de estrategia y competencias de velocidad explosiva, los ciclistas nacionales y extranjeros demostraron una vez más por qué la pista es una de las modalidades más espectaculares del ciclismo a nivel mundial.
Con estos resultados, la jornada cerró con una mezcla de confirmaciones y revelaciones: figuras consolidadas como Kevin Quintero y Stefany Cuadrado reafirmaron su nivel, mientras que jóvenes talentos como Juan Felipe Peláez (Valle) continuaron mostrando un panorama prometedor para el futuro de la pista en Colombia.
A pesar de que la jornada se vio interrumpida por un fuerte aguacero, se disputaron varias competencias. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados del segundo día de competencias del Campeonato Internacional C2 y de la Primera Válida Nacional de Pista.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
PROGRAMACIÓN TERCER DÍA
Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.
Pista
La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá iniciaron simultáneamente la Copa Internacional C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional, eventos que abrieron oficialmente la temporada del ciclismo de pista en nuestro país. El certamen reúne a deportistas en las categorías Élite; Sub-23, Juvenil y Prejuvenil en el escenario de 333 metros de longitud ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre.
El evento, que cuenta con la participación de más de 200 pedalistas en representación de 11 países, se desarrolla en la capital colombiana y se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a destacados talentos del ciclismo nacional e internacional.
Para destacar la actuación de la selección nacional en inicio en el Campeonato Internacional C2 que consiguió cuatro medallas de oro en las pruebas por equipos, además de las preseas doradas logradas por Lina Marcela Hernández en la eliminación y la de Stefany Cuadrado en el Keirin. El certamen pistero continuará hoy viernes con la segunda jornada.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta los resultados del día inaugural de competencias.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
PROGRAMACIÓN SEGUNDO DÍA
Pista
El Orgullo Paisa listo para afrontar la I Válida Nacional de Pista y la Copa C2 UCI
El equipo Orgullo Paisa listo para enfrentar uno de los eventos más importantes del calendario nacional, que en esta ocasión reunirá dos competencias de alto nivel en un mismo escenario: la Copa C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional de Pista.
Por un lado, la Copa C2 UCI otorgará puntos para el ranking mundial y será clave como clasificatoria a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde los resultados podrían definir cupos directos a esta importante cita del ciclo olímpico.
Cabe destacar que, simultáneamente, se estará celebrando la primera Válida Nacional de Pista de la temporada, que reunirá a deportistas en las categorías Élite, Sub-23, Juvenil y Prejuvenil, para un total en competencia de 362 ciclistas, cifra inédita para el certamen.
Ambos eventos se desarrollarán en el mismo escenario de 333 metros, un velódromo histórico que albergó el Campeonato Mundial de Pista en 1995, año de su inauguración.
Para esta válida nacional, el equipo Orgullo Paisa contará con la participación de seis corredores en diferentes categorías:
*Élite y sub 23 masculina: Juan Felipe Osorio y José Miguel Aristizábal
*Élite femenina: Jessenia Meneses y Estefanía Herrera
*Juvenil: Mateo Arias y David Montoya
Por su parte, las corredoras Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Andrea Álzate y Stefany Cuadrado, convocadas a la Selección Colombia, estarán disputando la Copa C2 UCI, representando al país en esta competencia internacional.
Con una nómina equilibrada y presencia tanto a nivel nacional como internacional, el Orgullo Paisa afronta este importante fin de semana con la convicción de ser protagonista y dejar en alto el nombre de Antioquia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa