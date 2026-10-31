Ruta
Vuelta a Guatemala: Jhonatan Chaves 1° y Cristian Rico 2° en la general a falta de un día
El joven escarabajo Jhonatan Chaves, del NU Colombia, continúa comandando la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala, luego de defender el liderato en la novena y penúltima etapa.
Chaves, supera por 57 segundos a su compatriota y compañero de equipo Cristian Rico y por más de un minuto al guatemalteco Wilson Chonay (Hino One La Red Suzuki), a falta de un día para el final.
La novena fracción quedó en manos del mexicano José Ramón Muñoz (Canel’s – Java), que le ganó el duelo de escapados al local Henry Sam (Decorabaños-Bantrab), mientras que el mejor colombiano del día fue Andrés Mancipe (Hino One La Red Suzuki), cerrando el top 5.
Este domingo se cierra con broche de oro la ronda chapina con un circuito de 115,5 kilómetros, en la localidad de Villa Linda , donde conoceremos al sucesor del colombiano Óscar Santiago Garzón, campeón del año pasado.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 9 | Sololá › Ciudad Vieja (139,1 km)
|1
|José Ramón Muñoz
|Canel’s – Java
|3:11:54″
|2
|Henry Sam
|Decorabaños Bantrab
|0:54
|3
|Christofer Jurado
|Selección de Panamá
|1:17
|4
|Ignacio Prado
|Canel’s – Java
|1:17
|5
|Andrés Mancipe
|Hino One La Red Suzuki
|1:17
Clasificación General Individual
|1
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|32:53:30″
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:57
|3
|Wilson Chonay
|Hino One La Red Suzuki
|1:40
|4
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|2:25
|5
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|2:58
Ruta
La Selección Colombia Junior de Paracycling se pondrá a prueba en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un hecho sin precedentes para el deporte nacional, la Selección Colombia de Paracycling con el respaldo de Fedeciclismo, Clarus Merquimia y la Fundación Cirec, disputará por primera vez la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se llevará a cabo la próxima semana en el departamento del Valle del Cauca del 4 al 8 de noviembre.
Este hito representa un avance fundamental en la inclusión y el fortalecimiento de la categoría juvenil dentro del paraciclismo colombiano, permitiendo a los atletas medirse en una de las pruebas de ruta más exigentes del calendario nacional.
La representación tricolor estará integrada por cuatro deportistas: Johan Muñoz y Johan Díaz, de la categoría C4, y los hermanos Juan y Julián Cortés, de la categoría C5, quienes estarán acompañados en la dirección técnica por el Seleccionador Nacional Jaime Ramírez.
El debut del equipo en la Vuelta Juvenil 2026 es posible gracias al trabajo articulado de la Federación Colombiana de Ciclismo, el patrocinio de Clarus Merquimia y de la Fundación Cirec, instituciones comprometidas con el desarrollo integral y el impulso del talento deportivo adaptado en Colombia.
Cabe destacar que, para la temporada 2024, una Selección Colombia Prejuvenil hizo parte de la Vuelta del Futuro y que de ese grupo, dos corredores (Johan Díaz y Julián Cortés) volverán a competir en una ronda nacional convencional, como reflejo del trabajo que se realiza en las bases del ciclismo colombiano y como inspiración a las nuevas generaciones de deportistas paralímpicos en todo el territorio nacional.
Listado de Inscritos para la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Vuelta al Uruguay Femenina: Florencia Revetria se queda con la contrarreloj y acaricia el título
La ciclista uruguaya Florencia Revetria (Armonía Cycles Club) dio un golpe de autoridad definitivo este sábado al adjudicarse la segunda y penúltima etapa de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026, una contrarreloj individual de 11 kilómetros con inicio y final en el Salto del Penitente, ubicado en el departamento de Lavalleja.
Revetria detuvo el cronómetro en un tiempo imbatible para sus rivales, superando en un emocionante y cerrado duelo a la paraguaya Agua Marina Espínola (Selección de Paraguay), quien tuvo que conformarse con la segunda plaza a 14 segundos de diferencia. El podio del día lo completó la brasilera Fanny Radatz (Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF), con un retraso de 31 segundos respecto a la ganadora.
Con este triunfo, la pedalista charrúa no solo ratificó su gran momento de forma, sino que convirtió en la nueva líder, arrebatándole la primera posición a la argentina Maribel Aguirre (Team Raleigh), a falta de una sola jornada para el cierre de la competencia.
El día de mañana Revetria defenderá el liderato en la tercera y última etapa, un trazado ondulado de 100 kilómetros entre Minas y Maldonado, donde conoceremos a la primera campeona esta Vuelta histórica.
Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Salto Del Penitente – Salto Del Penitente (11km)
|1
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|15:41
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|0:14
|3
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|0:31
|4
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:40
|5
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|0:41
|6
|Paola Silva
|Armonía Cycles Club
|1:24
|7
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|1:26
|8
|Cala Bocchino
|Trans Don Anibal – Damico
|1:30
|9
|Mariana Cassol
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|1:46
|10
|Araceli Bureaux
|Team Raleigh
|2:01
Clasificación General Individual
|1
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|3:01:47
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|0:21
|3
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|0:34
|4
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|0:48
|5
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:56
|6
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|1:24
|7
|Sofía Martelli
|Team Raleigh
|2:25
|8
|Cala Bocchino
|Trans Don Anibal – Damico
|2:51
|9
|Paola Silva
|Armonía Cycles Club
|2:54
|10
|Mariana Cassol
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|3:19
Ruta
Yacine Hamza gana el segundo capítulo del Tour de Burkina Faso y Tom Wijfje sigue líder
En un final a pura velocidad, Yacine Hamza ganó la segunda etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso, que se disputó sobre un trazado de 129,8 kilómetros, el cual conectó a la capital del país, Uagadugú, con Koudougou, reconocida como la tercera ciudad más poblada del territorio burkinés.
El corredor africano sacó a relucir toda su velocidad en el remate para quedarse con la victoria por delante de su compatriota Mohamed Nadjib Assal y del local Paul Daumont (Selección de Burkina Faso), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En la clasificación general nada cambio y el neerlandés Tom Wijfje (Universe Cycling Team) se mantuvo al comando escoltado por el pedalista local Souleymane Kone y el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team).
La tradicional carrera del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este domingo con la disputa de la tercera etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde Koudougou hasta Boromo, en la provincia de Balé para recorrer 158,9 kilómetros.
Tour du Faso (2.2)
Resultados Etapa 2 | Uagadugú – Koudougou (129,8 km)
|1
|Yacine Hamza
|Argelia
|3:21:27″
|2
|Mohamed Nadjib Assal
|Argelia
|m.t.
|3
|Paul Daumont
|Burkina Faso
|m.t.
|4
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|m.t.
|5
|Soumaila Ilboudo
|Burkina Faso
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tom Wijfje
|Universe Cycling Team
|6:50:24″
|2
|Selección de Burkina Faso
|Argelia
|0:08
|3
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|0:10
|4
|Paul Daumont
|Burkina Faso
|0:50
|5
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:54