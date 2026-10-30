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Colombia domina la Vuelta a Guatemala: Yesid Pira gana la octava etapa y Jhonatan Chaves es el nuevo líder

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Hace 20 mins

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Yesid Pira ganó la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)
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Florencia Revetria, Maribel Aguirre y Luciana Wynants, en el podio de la primera etapa en línea de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. (Foto Facundo Montero © FCU)
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30 octubre, 2026

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El neerlandés Tom Wijfje ganó la primera etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso. (Foto © Tour du Faso)
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Isaac del Toro, entre los nominados al Velo d’Or, el premio más prestigioso del mundo del ciclismo 

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30 octubre, 2026

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El mexicano Isaac del Toro, uno de los más destacados de la temporada 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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