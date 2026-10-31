Yacine Hamza gana el segundo capítulo del Tour de Burkina Faso y Tom Wijfje sigue líder

En un final a pura velocidad, Yacine Hamza ganó la segunda etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso, que se disputó sobre un trazado de 129,8 kilómetros, el cual conectó a la capital del país, Uagadugú, con Koudougou, reconocida como la tercera ciudad más poblada del territorio burkinés.

El corredor africano sacó a relucir toda su velocidad en el remate para quedarse con la victoria por delante de su compatriota Mohamed Nadjib Assal y del local Paul Daumont (Selección de Burkina Faso), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En la clasificación general nada cambio y el neerlandés Tom Wijfje (Universe Cycling Team) se mantuvo al comando escoltado por el pedalista local Souleymane Kone y el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team).

La tradicional carrera del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este domingo con la disputa de la tercera etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde Koudougou hasta Boromo, en la provincia de Balé para recorrer 158,9 kilómetros.

Tour du Faso (2.2)

Resultados Etapa 2 | Uagadugú – Koudougou (129,8 km)

1 Yacine Hamza Argelia 3:21:27″ 2 Mohamed Nadjib Assal Argelia m.t. 3 Paul Daumont Burkina Faso m.t. 4 Timmy De Boes Team Flanders m.t. 5 Soumaila Ilboudo Burkina Faso m.t.

Clasificación General Individual