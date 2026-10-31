Vuelta al Uruguay Femenina: Florencia Revetria se queda con la contrarreloj y acaricia el título

La ciclista uruguaya Florencia Revetria (Armonía Cycles Club) dio un golpe de autoridad definitivo este sábado al adjudicarse la segunda y penúltima etapa de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026, una contrarreloj individual de 11 kilómetros con inicio y final en el Salto del Penitente, ubicado en el departamento de Lavalleja.

Revetria detuvo el cronómetro en un tiempo imbatible para sus rivales, superando en un emocionante y cerrado duelo a la paraguaya Agua Marina Espínola (Selección de Paraguay), quien tuvo que conformarse con la segunda plaza a 14 segundos de diferencia. El podio del día lo completó la brasilera Fanny Radatz (Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF), con un retraso de 31 segundos respecto a la ganadora.

Con este triunfo, la pedalista charrúa no solo ratificó su gran momento de forma, sino que convirtió en la nueva líder, arrebatándole la primera posición a la argentina Maribel Aguirre (Team Raleigh), a falta de una sola jornada para el cierre de la competencia.

El día de mañana Revetria defenderá el liderato en la tercera y última etapa, un trazado ondulado de 100 kilómetros entre Minas y Maldonado, donde conoceremos a la primera campeona esta Vuelta histórica.

Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)

Resultados Etapa 2 (CRI) | Salto Del Penitente – Salto Del Penitente (11km)

1 Florencia Revetria Armonía Cycles Club 15:41 2 Agua Marina Espínola Paraguay 0:14 3 Fanny Radatz Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF 0:31 4 Agostina Fagnani Unión Ciclista Maragata 0:40 5 Luciana Wynants Armonía Cycles Club 0:41 6 Paola Silva Armonía Cycles Club 1:24 7 Maribel Aguirre Team Raleigh 1:26 8 Cala Bocchino Trans Don Anibal – Damico 1:30 9 Mariana Cassol Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF 1:46 10 Araceli Bureaux Team Raleigh 2:01



Florencia Revetria, líder de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. (Foto Facundo Montero © FCU)

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