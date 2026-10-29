Cristian Rico sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Guatemala 2026; Sergio Arias gana la séptima etapa

El pedalista boyacense Cristian Rico, del Nu Colombia, sigue líder de la sexagésima quinta edición 65 de la Vuelta a Guatemala, luego de defender el liderato en la séptima etapa, una jornada rompe-piernas de 140,2 kilómetros, que se disputó entre La Esperanza y el mítico Monte Elim.

El escarabajo, de 25 años, supera por más de un minuto al guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki) y en el tercer cajón del podio se encuentra otro colombiano, se trata de Jhonatan Chaves (NU Colombia).

El séptimo capitulo quedó en manos del costarricense Sergio Arias (Arenas – Tlax – Mex). Segundo ingresó el guatemalteco Esdras Morales (ECA Electricidad Ciclismo) y tercero se reportó el colombiano Yesid Pira (Hino One La Red Suzuki) a 24 segundos del ganador.

La ronda chapina continuará este jueves con la octava etapa, una contrarreloj individual decisiva de 22,6 kilómetros entre San Juan la Laguna y Pamezabal, que incluye dos subidas categorizadas.



Sergio Arias, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 7 | La Esperanza – Monte Elim (140,2 km)

1 Sergio Arias Arenas – Tlax – Mex 3:51:23 2 Esdras Morales ECA Electricidad Ciclismo 0:14 3 Yesid Pira Hino-One-La Red Suzuki 0:24 4 Daniel Bonilla Team Colono Bikestation Kölbi 0:33 5 Jhonatan Chaves Nu Colombia 0:47 6 Luis Daniel Oses Team Colono Bikestation Kölbi 0:47 7 Cristian Rico Nu Colombia 0:47 8 Fredy Toc ECA Electricidad Ciclismo 0:50 9 Óscar Fernández Nu Colombia 0:52 10 Wilson Chonay Hino-One-La Red Suzuki 0:55

Clasificación General Individual

Clasificación General Individual