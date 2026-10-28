¡Triplete histórico del NU! Óscar Fernández encabeza la fiesta morada en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

El equipo NU Colombia ratificó su absoluto dominio en territorio centroamericano al conseguir un espectacular e histórico triplete en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. La escuadra morada impuso un ritmo demoledor durante los 147 kilómetros de recorrido entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, adueñándose por completo del podio del día y consolidando su estatus como la fuerza dominante de la competencia chapina.

La victoria le correspondió a Óscar Fernández, quien cruzó la línea de meta festejando al lado de sus compatriotas y compañeros de equipo, con Jhonatan Chaves en la segunda posición y el líder Cristian Rico, quien se reportó en el tercer lugar.

Con este resultado, Rico reforzó sólidamente su liderato en la clasificación general y aumentó la ventaja frente a todos sus rivales directos por el título. El desempeño estratégico del equipo colombiano no solo les permitió asegurar el triunfo de la etapa, sino que blindó la camiseta de líder de Rico, que aumentó su ventaja a más de un minuto con su perseguidor el guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki). El podio parcial ahora lo completa Jhonatan Chaves (NU Colombia).

La prestigiosa carrera guatemalteca continaurá este jueves con la disputa de la séptima etapa, una jornada catalogada como «rompe-piernas» que contará con un exigente trayecto de 140,2 kilómetros. La caravana ciclística partirá desde La Esperanza y se enfrentará a un terreno hostil que culminará en el mítico Monte Elim, un temido puerto de montaña de primera categoría.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 6 | San Cristóbal – San Pedro Sacatepéquez (147 km)