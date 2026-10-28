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¡Triplete histórico del NU! Óscar Fernández encabeza la fiesta morada en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala
El equipo NU Colombia ratificó su absoluto dominio en territorio centroamericano al conseguir un espectacular e histórico triplete en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. La escuadra morada impuso un ritmo demoledor durante los 147 kilómetros de recorrido entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, adueñándose por completo del podio del día y consolidando su estatus como la fuerza dominante de la competencia chapina.
La victoria le correspondió a Óscar Fernández, quien cruzó la línea de meta festejando al lado de sus compatriotas y compañeros de equipo, con Jhonatan Chaves en la segunda posición y el líder Cristian Rico, quien se reportó en el tercer lugar.
Con este resultado, Rico reforzó sólidamente su liderato en la clasificación general y aumentó la ventaja frente a todos sus rivales directos por el título. El desempeño estratégico del equipo colombiano no solo les permitió asegurar el triunfo de la etapa, sino que blindó la camiseta de líder de Rico, que aumentó su ventaja a más de un minuto con su perseguidor el guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki). El podio parcial ahora lo completa Jhonatan Chaves (NU Colombia).
La prestigiosa carrera guatemalteca continaurá este jueves con la disputa de la séptima etapa, una jornada catalogada como «rompe-piernas» que contará con un exigente trayecto de 140,2 kilómetros. La caravana ciclística partirá desde La Esperanza y se enfrentará a un terreno hostil que culminará en el mítico Monte Elim, un temido puerto de montaña de primera categoría.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 6 | San Cristóbal – San Pedro Sacatepéquez (147 km)
|1
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|3:38:53
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Lukas Blanco
|Pío Rico Cycling Team
|0:09
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:09
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:24
|7
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|0:24
|8
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:36
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:36
|10
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:40
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Germán Darío Gómez extiende su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador
El equipo Polti VisitMalta anunció la renovación del colombiano Germán Darío Gómez, que continuará vinculado al conjunto ProTeam de la Fundación Contador durante el próximo año.
“Me encuentro muy contento y agradecido de poder seguir formando parte del equipo la próxima campaña. Ha sido un año difícil para mí, pero el equipo me ha respaldado de la mejor manera y me ha apoyado mucho”, dijo Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista santandereano de 25 años será pieza importante de la estructura en la temporada 2027, después de un 2026 muy complicado para el corredor nacional, en el que solo tuvo siete días de competición.
“Saber que tengo la oportunidad de continuar me llena de motivación para afrontar un nuevo año con ganas de competir, hambre de victoria y muchas ganas de dar lo mejor de mí sobre la bicicleta”, agregó el escarabajo, que cumplirá su cuarta campaña en el Polti VisitMalta.
Por su parte Giovanni Ellena, director deportivo, también valoró la continuidad del colombiano: “Es muy importante que haya vuelto a competir. Lo hemos echado de menos durante la temporada y será un corredor muy importante el próximo año por sus características, especialmente en las jornadas de montaña”.
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¡Estreno en el calendario UCI! Todo listo para la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina
Todo está listo para que el pelotón internacional rompa filas en un hito histórico para el deporte sudamericano. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, los departamentos de Maldonado y Lavalleja serán el escenario de la primera edición de la de la Vuelta al Uruguay Femenina. Este acontecimiento marca un antes y un después para el pedalismo charrúa, que finalmente se estrena en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional.
La competencia ostenta la categoría internacional UCI 2.2, lo que garantiza un nivel técnico y organizativo de alta exigencia. El formato de la carrera promete emociones de principio a fin, ya que estará estructurado en un prólogo inicial, ideal para especialistas en velocidad, seguido de tres intensas etapas de ruta que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de las corredoras en los terrenos del este uruguayo.
El atractivo internacional está asegurado gracias a una variada y competitiva convocatoria continental. Además de las principales escuadras locales, que buscarán hacer respetar la localía y dejar en alto la bandera uruguaya, la competencia contará con la presencia de destacados equipos provenientes de Argentina y Brasil, así como con la participación de la selección nacional de Paraguay, lo que anticipa una gran lucha por la clasificación general.
A pesar de la rica representación regional que engalanará las carreteras uruguayas, la prueba no tendrá participación colombiana en esta oportunidad, ya que estarán enfocadas en el Tour Femenino a llevarse a cabo la próxima semana. Sin embargo, el espectáculo está garantizado con un pelotón hambriento de gloria que busca inscribir su nombre en la primera página de esta carrera.
Recorrido Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina
Prólogo – Jueves 29 de octubre
Se correrán 1,2 km en la Pista de Ciclismo Walter Moyano en Maldonado
Etapa 1 – Viernes 30 de octubre
La primera etapa se disputará entre Maldonado y Minas (Capital de Lavalleja) en un recorrido de 85 km
Etapa 2 – Sábado 31 de octubre
La segunda etapa será una contrarreloj individual de 7,4 km en el Salto del Puente en Lavalleja
Etapa 3 – Domingo 1 de noviembre
Las corredoras regresarán a Maldonado desde Minas completando 104 km.
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Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago