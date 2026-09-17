BMX
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing
Con sobrados méritos, Nicole Foronda, ratificó su favoritismo en las competencias del BMX Racing de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con la medalla de oro tras superar a representantes de Brasil, Ecuador y Argentina en la final
El podio de la competencia lo completaron la brasilera Paola Reis y la ecuatoriana Domenica Mora, quienes se quedaron con la medallas de plata y bronce, respectivamente.
La joven antioqueña logró una gran ventaja desde la salida, haciendo prácticamente imposible a las demás competidoras alcanzarla. Con tan solo cinco años inició su pasión por el bicicrós, teniendo como referencia a la más olímpica y ganadora de la historia: Mariana Pajón.
La talentosa bicicrosista paisa viene emergiendo con fuerza en los últimos años. Foronda fue campeona mundial del BMX en la categoría Challenger en el Súper Mundial de Ciclismo Glasgow 2023.
BMX
Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing
El bicicrosista antioqueño Mateo Carmona se consagró campeón del BMX Racing en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aportando una nueva presea a la delegación colombiana tras la conseguida por su coterránea Nicole Foronda.
Los puestos de honor los completaron el argentino Gonzalo Molina, quien se adjudicó la medalla de plata y el venezolano Jholman Sivira, que se quedó con el bronce.
El top 5 lo completaron el brasilero Pedro Santos y el colombiano Diego Arboleda, que se tuvo que conformar con el 5° puesto.
Clasificación Final – BMX Racing Masculino
🥇 Mateo Carmona (Colombia) – (Oro)
🥈 Gonzalo Molina (Argentina) – (Plata)
🥉 Jholman Sivira (Venezuela) – (Bronce)
- Pedro Santos (Brasil)
- Diego Arboleda (Colombia)
- Wilson Goyes (Ecuador)
- Benjamín Vergara (Chile)
- Federico Villegas (Argentina)
BMX
Luis Rincón se coronó campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026
Colombia celebró una jornada de grandes resultados en el BMX Freestyle Park de los Juegos Suramericanos 2026, gracias a las actuaciones de Luis Rincón y Lizsurley Villegas, quienes subieron al podio en las finales individuales disputadas este martes 15 de septiembre.
En la competencia masculina, el bogotano se consagró campeón suramericano con una puntuación de 96,00 puntos, obtenida en su segunda ronda, resultado que le permitió superar al brasileño Gustavo Batista, segundo con 94,67 puntos, y al argentino Manuel Turrone, tercero con 91,33.
El colombiano protagonizó una final de alto nivel, mejorando su registro de la primera ronda, en la que había conseguido 90,00 puntos, para alcanzar el mejor resultado de la jornada y quedarse con la medalla de oro para Colombia.
En la rama femenina, Lizsurley Villegas también se destacó con una actuación de podio. La colombiana obtuvo la medalla de bronce con un puntaje de 73,67 puntos, registrado en su primera ronda, resultado que la ubicó detrás de la brasileña Eduarda Bordignon, ganadora con 78,00 puntos, y la chilena Macarena Pérez, segunda con 75,00.
Villegas mantuvo un rendimiento consistente en sus dos presentaciones, con una segunda ronda de 72,83 puntos, confirmando su lugar entre las mejores exponentes del BMX Freestyle Park en esta edición de los Juegos Suramericanos.
Con un título y una medalla de bronce, Colombia ratificó su protagonismo en el BMX Freestyle Park suramericano, disciplina que combina la creatividad, la técnica y la ejecución de maniobras sobre la bicicleta.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Campeonato Mundial de BMX Racing Brisbane 2026: Colombia sumó 26 finalistas en la categoría Challenger
La delegación colombiana cumplió una destacada actuación en la categoría Challenger del Campeonato Mundial de BMX Racing, disputado en Brisbane, Australia, al conseguir 26 clasificaciones a finales (W) durante las cuatro jornadas de competencia, ratificando el alto nivel del BMX colombiano en las categorías formativas y máster.
Desde el inicio del certamen, los bicicrosistas nacionales se instalaron de manera constante entre los mejores del mundo en las diferentes categorías de crucero y rin 20, dejando importantes resultados frente a delegaciones de los cinco continentes.
La primera jornada dejó seis actuaciones sobresalientes para Colombia. Camila de la Hoz alcanzó el W2 en Crucero Damas 12 años y menos; Santiago Barrero obtuvo el W2 en Crucero Varones 17-24 años; Jhan Emanuelle Mondragón finalizó W4 en Crucero Varones 13-14 años; María Palacios Muñoz fue W4 en Crucero Damas 15-16 años; Amy Monserrath Saldaña terminó W5 en Crucero Damas 13-14 años, y María José Jurado ocupó el W6 en Crucero Damas 15-16 años.
En la segunda jornada, Colombia volvió a tener una amplia representación en las finales. Sophia Larrota Vega logró el W1 en Damas 8 años; Martín Vásquez Hoyos fue W2 en Niños 8 años; Salomé Rico Rojas y Antonia Ramírez finalizaron W4 en Niñas 10 y 9 años, respectivamente; Matías Rubiano ocupó el W6 en Niños 9 años; Antonia Bolívar fue W7 en Damas 11 años, mientras que Luciana Castillo Díaz y Ariana María Oviedo concluyeron W8 en Damas 11 y Damas 8 años.
La tercera jornada mantuvo el protagonismo colombiano. Camila de la Hoz volvió a subir al podio mundial con un W1 en Damas; Jhan Emanuelle Mondragón obtuvo el W2 en Varones 14 años; Jhoel Alejandro Quinto y Juana López Cadena finalizaron W3 en Niños 12 años y Damas 15 años; Paula Flórez Herrera ocupó el W5 en Damas 14 años; Matías Emmanuel Rodríguez fue W6 en Niños 11 años, mientras que María José Arévalo y Antonella Puyo Olmedo concluyeron W8 en Damas 13 y Damas 14 años, respectivamente.
En el cierre del Campeonato Mundial, Vincent Pelluard terminó W2 en la categoría Máster; Santiago Barrero volvió a instalarse entre los mejores con un W6 en Varones 17-24 años; María José Jurado fue W7 en Crucero Damas 16 años y María Palacio Muñoz finalizó W8 en Damas 16 años.
Entre las actuaciones más destacadas de la delegación colombiana sobresalieron Camila de la Hoz, quien consiguió un W2 en Crucero y posteriormente un W1 en la prueba de rin 20; Sophia Larrota Vega, vencedora de la categoría Damas 8 años (W1); Jhan Emanuelle Mondragón, con un W4 y un W2 en sus dos especialidades; así como Santiago Barrero Hernández, quien fue W2 en Crucero y posteriormente W6 en la categoría Varones 17-24 años.
La actuación del equipo Challenger confirma el excelente momento que atraviesa el BMX colombiano y el trabajo que vienen desarrollando las ligas, clubes, entrenadores y familias en la formación de nuevos talentos, quienes continúan posicionando al país entre las principales potencias mundiales de la disciplina.
*Con Información de Fedeciclismo