Santiago Buitrago termina la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI

Concluida oficialmente la temporada 2026 del ciclismo mundial, le hechamos un vistazo a como quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 9.331 puntos.

Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 61°, donde hallamos a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El bogotano, que el proximo año correrá para el NSN Cycling Team, terminó como el mejor el escarabajo del escalafón con 1.293 puntos.

Dentro de la lista de los 100 mejores del mundo se encuantran clasificados otros dos corredores nacionales; el zipaquireño Egan Bernal, del Ineos Netcompany, finalizó el año en la posición 71°, mientras que el huilense Harold Tejada, vistiendo los colores del XDS Astana Team, se situó muy cerca en la casilla 73°, cerrando así el balance de los principales referentes de Colombia en el pelotón internacional.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los veinte mejores pedalistas nacionales del ranking de la UCI.

POSICIONES DE LOS COLOMBIANOS EN EL RANKING UCI