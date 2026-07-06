Tour de Francia: Tadej Pogacar gana la tercera etapa con Richard Carapaz 3° y Sergio Higuita 15°

En un final picando hacia arriba, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espacio a sus rivales y ganó la tercera etapa del Tour de Francia, una jornada exigente de 196 kilómetros, disputada entre Granollers y Les Angles.

El campeón del mundo ratificó su favoritismo y a pura potencia se adjudicó un triunfazo que le dio el liderato por las bonificaciones. El segundo lugar fue para su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y tercero se reportó el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros en el puesto 15° a 18 segundos del ganador, luego le siguieron Egan Bernal (Netcompany Ineos) 17°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 25°, Einer Rubio (Movistar Team) 54°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) llegó rezagado en el ‘Grupetto de los Sprinters’ a más de 36 minutos de Pogacar.



Los protagonistas de la fuga del día en la tercera etapa del Tour de Francia 2026. (Foto Cofidis © Getty Images)

La fuga del día la animaron el huilense Harold Tejada, quien estuvo acompañado Alex Baudin, Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Nicolas Prodhomme, Magnus Cort, Matteo Vercher, Louis Vervaeke, Luke Plapp, Mauro Schmid, Mads Pedersen, George Bennett, Vlad Van Mechelen y Clément Braz. El grupo en cabeza de carrera logró sacar más de dos minutos de ventaja, pero el escarabajo sufrió kilómetros más adelante y terminó siendo neutralizado por el grupo de favoritos, al igual que sus compñaeros de aventura.

La prestigiosa ronda francesa continuará este martes con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas de Carcassonne hasta Foix a lo largo de 181,9 kilómetros.

Tour de Francia (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Granollers – Les Angles (195,9 km)

15 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:18 17 Egan Bernal Netcompany INEOS 0:18 25 Harold Tejada XDS Astana Team 0:57 54 Einer Rubio Movistar Team 13:35 161 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 36:30



Tadej Pogacar, nuevo líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Maillot Jaune LCL)

Clasificación General Individual