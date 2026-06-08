Un repaso a los últimos resultados obtenidos por los pedalistas colombianos en España, Portugal, Francia y Bélgica

Como es costumbre la mayoría de los lunes, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los nacionales que compitieron el fin de semana en carreras disputadas en España, Portugal, Francia y Bélgica.

Para resaltar el top 10 del risaraldense Kevin Velásquez en la carrea española de un día, Done Pedro Sari Nagusia de Irún, una de las pruebas más emblemáticas del calendario amateur vasco que cumplió su edición 105.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de varias competencias disputadas en diferentes países europeos que contaron con la participación de los pedalistas nacionales.

Resultados Done Pedro Sari Nagusia (España)

*Carrera de un día

1 Ander Otegi BBK – Euskadi 2:33:28 2 Neriah Meunier Surne Bilbao Cycling Team m.t. 3 Lohann Vulliez EULEN-AMENABAR m.t. 4 Manuel Rodriguez Supermercados Froiz m.t. 5 Pablo Ara Telcom-On Clima-Osés 0:04 6 Ibai Irisarri BBK – Euskadi 0:05 7 Albert Roca Caja Rural – Alea 0:05 8 Kevin Velásquez Telco – On Clima – Osés 0:05

Resultados Grande Prémio Abimota (Portugal)

*Carrera de 3 etapas

1 Jorge Gálvez Aviludo – Louletano – Loulé 11:02:08 2 Harrison Wood Feirense – Beeceler 0:05 3 Fábio Costa Feira dos Sofás – Boavista 0:45 4 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:53 5 Raúl Rota Inovocorte Cycling 0:55 33 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 24:20 41 Juan Jerónimo González ODL Team – Lasal Cocinas 34:13 DNF Alejandro Peña Club Ciclista Padronés – Cortizo No Finalizó

Resultados Ronde de l’Oise (Francia)

*Carrera de 4 etapas

1 Patrick Eddy Team Brennan 15:26:27 2 Maxence Place Aarco 0:06 3 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team 0:21 4 Mathias De Keersmaeker Lotto – Groupe Wanty 0:34 5 Joseph Brookes AVC Aix Provence Dole 0:35 62 Miguel Ángel Marín EF Education – Aevolo 16:48

Resultados Brussels Cycling Classic (Bélgica)

*Carrera de un día (206,3 km)

1 Jordi Meeus Red Bull – BORA – hansgrohe 4:32:54 2 Milan Fretin Cofidis ,, 3 Biniam Girmay NSN Cycling Team ,, 4 Frits Biesterbos Team Picnic PostNL ,, 5 Arvid de Kleijn Tudor Pro Cycling Team ,, 104 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 6:11

Resultados Cursa Vila de Súria (España)

*Carrera de un día (88 km)