Diego Pescador termina abruptamente su participación en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes por una gripa

El joven escarabajo Diego Pescador se vio obligado a abandonar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes. El corredor del Movistar, que ocupaba posiciones intermedias en la clasificación general a más de 11 minutos del líder, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost), no salió para la tercera etapa.

El pedalista quindiano, que sufrió síntomas gripales en los últimos días, vio mermada su condición física por lo que tuvo que terminar abruptamente su participación en la carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné.

“El colombiano se encuentra afectado por un proceso gripal y, tras pasar una mala noche, se ha visto obligado a abandonar la carrera. ¡Recupérate pronto, Diego!”, escribió la escuadra telefónica en sus redes sociales anunciando la noticia.

El corredor de 21 años, que este año lleva dos podios en el calendario europeo, ahora, empezará su proceso de recuperación para regresar a la competición lo antes posible y en las mejores condiciones para seguir demostrando su gran evolución, en su segunda temporada con el Movistar.