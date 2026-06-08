Tour Auvergne-Rhone-Alpes: la fuga vuelve a hacer de las suyas y esta vez celebra con Anthon Charmig

Repitiendo la película del día inaugural, volvió a coronar la escapada, esta vez con el danés Anthon Charmig, quien se adjudicó la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, luego de recorrer 234,3 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay. El corredor del Uno-X Mobility terminó siendo el mejor de la fuga del día.

En los últimos kilómetros el pedalista escandinavo se alejó de sus compañeros de escapada y terminó ganando por delante del francés Henri-François Renard (Team Picnic PostNL) y del belga Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos todos llegaron en el grupo principal a más de tres minutos con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 22°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 48°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 54° y Diego Pescador (Movistar Team) 68°.



Los protagonistas de la fuga del día en la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

La escapada la animaron Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), Nadav Raisberg (NSN Cycling Team), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard (Team Picnic PostNL)ᵥ Raúl García Pierna (Movistar Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious) y Jordan Jegat (TotalEnergies), al final ocho de los fugados consiguieron llegar por delante de los favoritos.

La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros que se disputará en la población francesa de Perreux, en el departamento de Yonne.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay (234,3 km)

1 Anthon Charmig Uno-X Mobility 5:40:29 2 Henri-François Renard Team Picnic PostNL 0:41 3 Vlad Van Mechelen Bahrain – Victorious ,, 4 Raúl García Pierna Movistar Team 0:43 5 Clément Braz Groupama – FDJ United 0:44 6 Benjamin Thomas Cofidis 1:56 7 Jordan Jegat TotalEnergies 1:59 8 Nadav Raisberg NSN Cycling Team 2:10 9 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe 3:13 10 Maxim Van Gils Red Bull – BORA – hansgrohe 3:13 22 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 3:13 48 Harold Tejada XDS Astana Team 3:13 54 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 3:13 68 Diego Pescador Movistar Team 3:13

Clasificación General Individual