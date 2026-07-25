Tour de Polonia Femenino: Lorena Wiebes le repite la dosis a sus rivales y también se queda con la segunda etapa

En otro final a pura velocidad, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) también se quedó con el triunfo en la segunda etapa del Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów, en una jornada totalmente llana.

La pedalista neerlandesa de 27 años, volvió a ganar en su especialidad, al sprint, esta vez por delante de las italianas Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y Elisa Balsamo (Lidl-Trek), segunda y tercera, respectivamente.

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en la casilla 64°, con el mismo tiempo de la ganadora.

La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo, con la tercera y última etapa, otra jornada plana de 101,3 kilómetros entre Janowiec y Lublin, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Chiara Consonni, campeona del año pasado.

Tour de Polonia Femenino (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Włodawa – Lubartów (117,8 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx-Protime 2:42:09 2 Lara Gillespie UAE Team ADQ m.t. 3 Elisa Balsamo Lidl-Trek m.t. 4 Lotte Kopecky Team SD Worx-Protime m.t. 5 Elisabeth Ebras Lotto-Intermarché Ladies m.t. 6 Nika Bobnar NEXETIS m.t. 7 Chiara Consonni CANYON//SRAM m.t. 8 Olga Wankiewicz MAT ATOM Deweloper Wroclaw m.t. 9 Josie Talbot Liv AlUla Jayco m.t. 10 Kaja Rysz Selección de Polonia m.t.

Clasificación General Individual