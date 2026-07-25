Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Marlies Mejías gana el oro en la contrarreloj con Diana Peñuela 4° y Lina Marcela Hernández 5°

Arrancó el ciclismo de ruta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con las pruebas de contrarreloj. La presea dorada la ganó la cubana Marlies Mejías, tras registrar el mejor tiempo en el trayecto de 30 kilómetros.

El podio lo completaron la mexicana Sara Roel y la trinitense Teniel Campbell, quienes se quedaron con las medalla de plata y bronce respectivamente. Mejías marcó un tiempo de 40 minutos y 15 segundos en el recorrido por las calles de la capital dominicana.

En cuanto a dos colombianas en competencia, Diana Peñuela y Lina Marcela Hernández cerraron el top 5. La jornada al cronómetro contó con la participación de 17 pedalistas de 11 países.

El equipo nacional dirigido por David Vargas volverá a la acción el 1 de agosto con la prueba de fondo, que contará con la participación de María Paula Latriglia, Luciana Osorio, Lina Marcela Hernández, y Diana Peñuela.

Resultados Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo ITT – WE (1.2)

Santo Domingo – Santo Domingo (30 km)