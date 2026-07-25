Ruta
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Marlies Mejías gana el oro en la contrarreloj con Diana Peñuela 4° y Lina Marcela Hernández 5°
Arrancó el ciclismo de ruta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con las pruebas de contrarreloj. La presea dorada la ganó la cubana Marlies Mejías, tras registrar el mejor tiempo en el trayecto de 30 kilómetros.
El podio lo completaron la mexicana Sara Roel y la trinitense Teniel Campbell, quienes se quedaron con las medalla de plata y bronce respectivamente. Mejías marcó un tiempo de 40 minutos y 15 segundos en el recorrido por las calles de la capital dominicana.
En cuanto a dos colombianas en competencia, Diana Peñuela y Lina Marcela Hernández cerraron el top 5. La jornada al cronómetro contó con la participación de 17 pedalistas de 11 países.
El equipo nacional dirigido por David Vargas volverá a la acción el 1 de agosto con la prueba de fondo, que contará con la participación de María Paula Latriglia, Luciana Osorio, Lina Marcela Hernández, y Diana Peñuela.
Resultados Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo ITT – WE (1.2)
Santo Domingo – Santo Domingo (30 km)
|1
|Marlies Mejías
|Cuba
|40.15,79
|44.706
|2
|Sara Roel
|México
|0.17,74
|44.380
|3
|Teniel Campbell
|Trinidad & Tobago
|0.43,52
|43.915
|4
|Diana Peñuela
|Colombia
|1.26,47
|43.161
|5
|Lina Marcela Hernández
|Colombia
|1.31,54
|43.074
|6
|Lilibeth Chacón
|Venezuela
|1.36,62
|42.987
|7
|Gloriana Quesada
|Costa Rica
|2.45,62
|41.838
|8
|Andrea Ramirez
|México
|3.31,8
|41.102
|9
|Gabriela Soto
|Guatemala
|3.47,45
|40.859
|10
|María Teresa Mirabal
|Dominican Republic
|3.55,76
|40.731
|11
|Llori Sharpe
|Jamaica
|4.04,56
|40.596
|12
|Alondra Granados
|Costa Rica
|5.18,2
|39.503
|13
|Wendy Ducreux
|Pánama
|5.46,61
|39.096
|14
|Angy Luna
|Venezuela
|5.50,42
|39.043
|15
|Noemy Atencio
|Pánama
|6.15,6
|38.690
Ruta
Tour de Francia: Richard Carapaz gana la penúltima etapa e Isaac del Toro se asegura el tercer cajón del podio
El eximio escalador, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia 2026, una penúltima jornada durísima con tres puertos de categoría especial, uno de primera, y final en una ascensión corta al Alpe d’Huez, que contó con 170,9 kilómetros de recorrido.
Las piernas del suramericano respondieron al último desafío de la mejor manera, que le dejó a la ‘Locomotora del Carchi’ un premio doble pues, también se aseguró matemáticamente la preciada camiseta de la montaña, que ya había conseguido en la edición de 2024.
Segundo entró el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y tercero se reportó el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), quien estuvo muy cerca de terminar en un barranco durante el descenso final.
Por su parte, el mexicano Isaac del Toro, que contó con la ayuda de su líder Tadej Pogacar se aseguró el tercer lugar en el podio final de la carrera tras terminar quinto en la etapa detrás de su jefe de filas. En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó 21°, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 38° y Egan Bernal (Netcomany Ineos) 39°, ambos a más de 31 minutos de Carapaz.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este domingo su último capítulo en París, con un recorrido corto de 89 kilómetros, que tendrá cuatro premios de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km)
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:20
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|31:06
|39
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|31:28
Clasificación General Individual
|20
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:47:58
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:19:47
|38
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:04:35
Ruta
Thomas Silva conquista la edición 103 de la Clásica de Ordizia
Tras un final apasionante, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) se adjudicó la Clásica de Ordizia 2026, conocida oficialmente como Ordiziako Klasika, luego de recorrer 167 kilómetros por los alrededores de la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.
El podio de la carrera española lo completaron el local Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor en el puesto 44°, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) no finalizó la prueba.
Esta clásica, que se creó en 1922, celebró en su edición 103 la segunda victoria de un suramericano tras la conseguida por el colombiano Félix ‘El Gato’ Cárdenas, ganador en 2006.
Recordemos otros podios de latinoamericanos en la tradicional clásica vasca: el mexicano Isaac del Toro fue subcampeón el año pasado, mientras que los escarabajos colombianos se subieron tres veces más con Winner Anacona, 3° en 2020, Esteban Chaves 2° y Miguel Ángel Rubiano 3° en 2012.
Resultados Clásica de Ordizia – Ordiziako Klasikoa (1.1)
Ordizia – Ordizia (167 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|3:54:19
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|0:01
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:01
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:01
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:01
|7
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:01
|9
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:01
|10
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:01
Ruta
Tour de Polonia Femenino: Lorena Wiebes le repite la dosis a sus rivales y también se queda con la segunda etapa
En otro final a pura velocidad, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) también se quedó con el triunfo en la segunda etapa del Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów, en una jornada totalmente llana.
La pedalista neerlandesa de 27 años, volvió a ganar en su especialidad, al sprint, esta vez por delante de las italianas Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y Elisa Balsamo (Lidl-Trek), segunda y tercera, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en la casilla 64°, con el mismo tiempo de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo, con la tercera y última etapa, otra jornada plana de 101,3 kilómetros entre Janowiec y Lublin, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Chiara Consonni, campeona del año pasado.
Tour de Polonia Femenino (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Włodawa – Lubartów (117,8 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|2:42:09
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|3
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|5
|Elisabeth Ebras
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
|6
|Nika Bobnar
|NEXETIS
|m.t.
|7
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|8
|Olga Wankiewicz
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|9
|Josie Talbot
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|10
|Kaja Rysz
|Selección de Polonia
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|6:00:40
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:18
|3
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|0:19
|4
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx – Protime
|0:20
|5
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|0:22
|6
|Chiara Consonni
|Liv AlUla Jayco
|0:23
|7
|Quinty Ton
|CANYON//SRAM
|0:24
|8
|Clara Copponi
|Lidl – Trek
|0:25
|9
|Olga Wankiewicz
|MAT Atom Deweloper Wrocław
|0:26
|10
|Anna van Wersch
|Lotto Intermarché Ladies
|,,