Ruta
Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Tour de Polonia Femenino con Romina Hinojosa en el top 20
Con dominio del Team SD Worx-Protime arrancó el Tour de Polonia Femenino 2026. La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa, tras ser la más rápida al sprint, luego de recorrer 138,4 kilómetros entre la localidad Tomaszów Lubelski y la ciudad de Zamosc.
La pedalista europea, que esquivó de gran manera una caída en la última rotonda, superó a su compañera de equipo, la italiana Barbara Guarischi y a la belga Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en el pelotón en el puesto 20° con el mismo tiempo de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada totalmente llana de 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów.
Tour de Polonia Femenino (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Tomaszów Lubelski – Zamość (138,4 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:17:12
|2
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|3
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|4
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Olga Wankiewicz
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|6
|Alyssa Sarkisov
|USA
|m.t.
|7
|Fityus Lucie
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Sofia Ungerova
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|9
|Katherine Sarkisov
|USA
|m.t.
|10
|Quinty Ton
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|20
|Romina Hinojosa
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: David Vásquez gana en Villanueva la cuarta etapa y Robert Plazas sigue líder
En otro final para velocistas, esta vez la victoria le correspondió a David Vásquez (Óxido Jeans Team Risaralda), quien ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, que comprendió un recorrido total de 140,8 kilómetros, pasando por Yopal, Aguazul, Monterrey y terminando en el municipio de Villanueva.
Vásquez, entró en la meta en primer lugar, tras superar en el sprint a Juan David Urán (Team Sistecrédito) y a Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness), los tres con el mismo tiempo.
En lo referente a la caslificación general no se presentaron cambios significativos. El boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato con 11” segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Mauricio Zapata. El podio lo completa Andrés Umbarila (Motomart SHC Team) a 14” segundos.
Este viernes se correrá la quinta etapa de la ronda colombiana para corredores sub-23 y donde la montaña comenzará a tomar protagonismo. La jornada transcurrirá entre Villanueva, Agus Claras, Villa Carola y Guateque, con un recorrido de 132 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 4 | Yopal ->Villanueva (137,8 km)
|1
|David Vásquez
|Óxido Jeans Team Risaralda
|2:55:41
|2
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Andrés Camilo López
|FUNRV -Vima – Machine
|m.t.
|5
|Juan Sebatián Sáenz
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|m.t.
|6
|Juan Pablo Colmenares
|Cotrafa S-Bielas Occidente
|m.t.
|7
|David Umba
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|8
|Johan Steven Rubio
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|David Rodas
|Cotrafa S-Bielas Occidente
|m.t.
|10
|Juan Camilo Espitia
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|10:38:56
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:50
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
RESULTADOS COMPLETOS
Ruta
“Volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho”: Richard Carapaz tras conseguir un histórico triunfo en la Grande Bouclé
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso con autoridad en el alto de Orcières-Merlette, abriendo el tríptico alpino con su segunda victoria histórica en el Tour de Francia 2026. El campeón olímpico en Tokio se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente.
“Mucha felicidad, venía buscando esta victoria en las dos últimas semanas. Ha sido un día muy especial. Para todos los que me siguen en latinoamerica espero que lo hayan difrutado. Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, y se lo quiero dedicar a mi familia”, dijo el jefe de filas del EF Education – EasyPost.
La ‘Locomotora del Carchi’, como se le conoce en en mundo ciclístico terminó alcanzando su segunda victoria en la ‘Grande Boucle’, despues de una interminable lucha con los los cinco escapados que lo acompañaron en la parte final y que lógró soltarlos tras un ataque demoledor.
“Al final, la determinación ha sido lo importante. Sabía a lo que venía, tenía que aprovechar todas las oportunidades. Hoy ha sido un día muy duro y desgastante, al final he estado muy listo para coger el momento indicado, sabía que la subida final era buena para mí”, concluyó Carapaz.
Ruta
Tour de Francia: heroica victoria de Richard Carapaz en la decimoctava etapa con los favoritos a más de cuatro minutos
El formidable rutero ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) salió victorioso en la decimoctava del Tour de Francia 2026, disputada sobre 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. Los colombianos Einer Rubio, Harold Tejada y Egan Bernal lo intentaron en la numerosa fuga, pero al final terminaron cediendo.
El pedalista suramericano se impuso en solitario, que tras un ataque demoledor en los últimos kilómetros, terminó superando a sus compañeros de escapada. El suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) entró segundo y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) finalizó tercero.
Los favoritos no se atacaron entre ellos y entraron juntos a más de cuatro minutos del ganador. El grupo llegó comandado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), mientras que el mejor de los colombianos fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 24° a 5:48 de Carapaz.
En cuanto a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) se mantuvo al frente sin inconvenientes, mientras que el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se consolidan en el podio.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes su decimonovena etapa con un recorrido súper montañoso de 127,9 kilómetros, con inicio en Gap y arribo al Alpe d’Huez , que incluye cuatro puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 18 | Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
|24
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:48
|35
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:04
|46
|Einer Rubio
|Movistar Team
|14:07
|47
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|14:07
Clasificación General Individual
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|48:46
|27
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:38:41
|37
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:06:00
|44
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18:32