Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Tour de Polonia Femenino con Romina Hinojosa en el top 20

Con dominio del Team SD Worx-Protime arrancó el Tour de Polonia Femenino 2026. La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa, tras ser la más rápida al sprint, luego de recorrer 138,4 kilómetros entre la localidad Tomaszów Lubelski y la ciudad de Zamosc.

La pedalista europea, que esquivó de gran manera una caída en la última rotonda, superó a su compañera de equipo, la italiana Barbara Guarischi y a la belga Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en el pelotón en el puesto 20° con el mismo tiempo de la ganadora.

La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada totalmente llana de 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów.

Tour de Polonia Femenino (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Tomaszów Lubelski – Zamość (138,4 km)