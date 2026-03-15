¡Suramérica en lo más alto! Henrique Bravo gana el Tour de Antalya con José Said Cisneros 2° y Eduardo Sepúlveda 3°

¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, llegó a la meta sin problemas el último día del Tour de Antalya y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.

En cuanto a la clasificación, el dominio fue suramericano, al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el mexicano José Said Cisneros, quien terminó segundo y en el tercer cajón, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star).

La costa mediterránea del suroeste de Turquía acogió la etapa final de la prueba turca que contó con 140,5 kilómetros principalmente en terreno llano, donde los sprinters se deleitaron.

La jornada final la ganó el uzbeko Sergey Rostovtsev, luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al turco Ramazan Yilmaz (Konya Büyükşehir Belediye Spor) y a su compatriota Nikita Tsvetkov.

Tour of Antalya (2.2)

Resultados Etapa 4 | Kadriye – Antalya (140,5 km)

1 Sergey Rostovtsev Selección de Uzbekistán 2:56:29 2 Ramazan Yilmaz Konya Büyükşehir Belediye Spor m.t. 3 Nikita Tsvetkov Selección de Uzbekistán m.t. 4 Lorenzo Cataldo China Chermin Cycling Team m.t. 5 Kristiāns Belohvoščiks BIKE AID m.t. 6 Aliaksei Shnyrko Li Ning Star m.t. 7 Buğra Yiğit Tahir Spor Toto Cycling Team m.t. 8 Luke Elphingstone Project Echelon Racing m.t. 9 Muhammad Hafizh ASC Monsters Indonesia m.t. 10 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team m.t.

Clasificación General Final