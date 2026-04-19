Connect with us

MountainBike

Daniela Gaviria se coronó campeona panamericana junior en el Cross Country Olímpico

Publicado

Hace 29 mins

el

Daniela Gaviria, nueva campeona panamericana en el Cross Country Olímpico. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB

Publicado

Hace 1 día

el

17 abril, 2026

Por

Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track Sub-23 en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

MountainBike

Campeonato Panamericano de MTB Paraguay 2026: valioso bronce para Colombia en los relevos por equipos

Publicado

Hace 2 días

el

16 abril, 2026

Por

Colombia subió al podio en los relevos del Panamericano de Mountain Bike en Paraguay. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

MountainBike

Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI

Publicado

Hace 3 días

el

15 abril, 2026

Por

Daniela Gaviria y Santiago Quintero se destacaron en competencias UCI realizadas en Brasil. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.