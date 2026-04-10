Ruta
Nikiforos Arvanitou gana la segunda etapa del Tour de Mersín; Juan Manuel Barboza sigue en el top 15 de la general
La segunda etapa del Tour de Mersín 2026 quedó en manos de Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El pedalista griego fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 124,2 kilómetros entre las localidades turcas de Gülnar y Erdemli.
Arvanitou, que alcanzó su cuarta victoria en la temporada, superó a dos turcos del Konya Büyükşehir Belediye Spor: Ramazan Yilmaz y Mustafa Tarakcı, quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ingresó en el pelotón, en la casilla 74°, con el mismo tiempo del ganador.
La carrera turca continuará este sábado con la tercera etapa, una jornada montañosa de 100,1 kilómetros entre Tarsus y Ayvagediği, que incluye tres puertos de montaña categorizados, en un final picando hacia arriba.
Tour de Mersí (2.2)
Resultados Etapa 2 | Gülnar – Erdemli (124,2 km)
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|2:36:52
|2
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|3
|Mustafa Tarakcı
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|4
|Matteo Melotte
|Color Code – Alu Center
|m.t.
|5
|Aliaksei Shnyrko
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Yorben Lauryssen
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|7
|Nathan Cardinal
|Color Code – Alu Center
|m.t.
|8
|Anıl Depe Serdar
|Spor Toto Cycling Team
|m.t.
|9
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|10
|Yikui Niu
|Li Ning Star
|m.t.
|74
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|5:15:49
|2
|Anıl Depe Serdar
|Spor Toto Cycling Team
|0:04
|3
|Rudolf Remkhi
|Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
|0:08
|4
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:12
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:13
|6
|Tomáš Přidal
|Team United Shipping
|,,
|7
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|,,
|8
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:15
|9
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|,,
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|,,
|14
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:27
Ruta
Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5
Eibar volvió un año más a la Itzulia con la etapa reina de esta edición. Ocho puertos de montaña por delante y con la ascensión a Arrate por Krabelin en el menú no fue impedimento para que el francés Paul Seixas que mostrará su mejor cara para conseguir su tercera etapa y aumenta aún más la distancia en la general con el resto de favoritos.
La jornada montañosa comenzó con un ataque en solitario de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que finalmente fue cazado por el pelotón. Tras numerosos intentos de formar la fuga, se formó con un grupo de 30 corredores conseguieron abrir un hueco con el grupo principal. Poco a poco abrieron un margen cerca de los 5 minutos. En ese grupo se encontraban Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin-Guyonnet, Clément Braz Afonso, Marc Soler, Juan Pedro López, Raúl García, Alex Aranburu, Ben Healy, Markel Beloki y Kévin Vauquelin, entre otros.
Tras la primera parte de la etapa, las distancias se reducían, el equipo Bahrain Victorious ponía la marcha directa y dejaba la diferencia a 2 minutos con la cabeza de carrera. Entre ellos, el grupo perseguidor, con 28 corredores, se mantenía a 1’10” pelotón. Todos querían estar bien colocados antes de comenzar a subir la dura subida de Krabelin.
El equipo del líder controló el pelotón en el comienzo de la subida. El grupo del maillot amarillo se había quedado con menos de 50 unidades con el duro ritmo impuesto. No pasó más de 800m de la subida cuando Florian Lipowitz lanzó un ataque que destrozó al equipo del líder y tuvo que salir él en persona a defender el ataque.
Los dos comenzaron a coger integrantes de la escapada y dejar al grupo atrás. Haimar Etxeberría, que venía de la escapada, le ayudó a mantener un ritmo constante y fuerte en la subida. Paul Seixas, siguió pegado a rueda de Lipowitz sin mostrar debilidad.
En la subida Lipowitz no consiguió distanciarse del líder. En el grupo perseguidor entraron el resto de favoritos como Bilbao, Izagirre, Roglic y Tejada, entre otros. El único que no estaba en ese grupo de entre los aspirantes a la general era Mattias Skjelmose.
La etapa finalmente se la jugarían los dos corredores más fuertes de la carrera al sprint. El duelo se lo llevó Paul Seixas en una apretadada definición. El francés reforzó su liderato y Lipowitz su segunda posición en la general. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) subió al sexto puesto a 4’29” del líder.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Eibar – Eibar (176,2 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:30:02
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:03
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|1:11
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:11
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:11
|7
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:11
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:11
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|1:11
|10
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:11
|60
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|18:19
|128
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:49
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|16:33:45
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:40
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|3:50
|5
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|4:12
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:29
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|4:42
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|4:43
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|5:03
|10
|Javier Romo
|Movistar Team
|5:05
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|53:46
|104
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:11:05
*Con Información Prensa Itzulia
Ruta
¡Arrasadora! Zara Sofía Lamprea ratifica su gran momento en la CRI de la Clásica de Anapoima y se queda con el título
Una de las nuevas promesas del ciclismo femeninio colombiano, Zara Sofía Lamprea se coronó este viernes campeona de la Clásica de Anapoima 2026 en la rama femenina. La joven corredora del equipo Ciclismo Capital no le dio chance a sus rivales y ganó las últimas dos etapas de forma contundente.
“Muy feliz, gracias a Dios gane. Fue una carrera muy dura con deportistas de alto nivel, la verdad le di con toda usando la cabeza, porque más que lo físico es lo mental”, dijo Lamprea tras ganar la ronda cundinamarquesa.
En la última jornada de la carrera Lamprea volvió a levantar los brazos, esta vez en la contrarreloj individual que se realizó entre Apulo y Anapoima. La hegemonía de Zara Sofía fue total en los últimos dos días, pues también ganó la etapa reina.
El podio de la carrera lo completaron Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) en el segundo puesto y y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla) en el tercer lugar.
Ruta
Clásica de Anapoima para juveniles: Miguel Ángel Vanegas se luce en la crono final y le arrebata el título a Emanuel Restrepo
Este viernes se bajó el telón de la Clásica de Anapoima 2026 en la categoría juvenil que tuvo cuatro días de competencia y que finalizó hoy con una contrarreloj individual de 13 kilómetros entre los municipios de Apulo y Anapoima.
La carrera fue ganada por Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral), quien con su extraordinaria actuación en la jornada al cronómetro terminó consagrándose como campeón entre los júnior.
Los puestos de honor de la carrera cundinamarquesa los completaron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito) y Kevin Rincón (Team Garroteros), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En la jornada al cronómetro final, Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral) se llevó el triunfo, ganándole por 25 segundos a Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), quien terminó perdiendo el liderato a pesar de su gar esfuerzo.