Nikiforos Arvanitou gana la segunda etapa del Tour de Mersín; Juan Manuel Barboza sigue en el top 15 de la general

Eibar volvió un año más a la Itzulia con la etapa reina de esta edición. Ocho puertos de montaña por delante y con la ascensión a Arrate por Krabelin en el menú no fue impedimento para que el francés Paul Seixas que mostrará su mejor cara para conseguir su tercera etapa y aumenta aún más la distancia en la general con el resto de favoritos.

La jornada montañosa comenzó con un ataque en solitario de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que finalmente fue cazado por el pelotón. Tras numerosos intentos de formar la fuga, se formó con un grupo de 30 corredores conseguieron abrir un hueco con el grupo principal. Poco a poco abrieron un margen cerca de los 5 minutos. En ese grupo se encontraban Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin-Guyonnet, Clément Braz Afonso, Marc Soler, Juan Pedro López, Raúl García, Alex Aranburu, Ben Healy, Markel Beloki y Kévin Vauquelin, entre otros.

Tras la primera parte de la etapa, las distancias se reducían, el equipo Bahrain Victorious ponía la marcha directa y dejaba la diferencia a 2 minutos con la cabeza de carrera. Entre ellos, el grupo perseguidor, con 28 corredores, se mantenía a 1’10” pelotón. Todos querían estar bien colocados antes de comenzar a subir la dura subida de Krabelin.

El equipo del líder controló el pelotón en el comienzo de la subida. El grupo del maillot amarillo se había quedado con menos de 50 unidades con el duro ritmo impuesto. No pasó más de 800m de la subida cuando Florian Lipowitz lanzó un ataque que destrozó al equipo del líder y tuvo que salir él en persona a defender el ataque.

Los dos comenzaron a coger integrantes de la escapada y dejar al grupo atrás. Haimar Etxeberría, que venía de la escapada, le ayudó a mantener un ritmo constante y fuerte en la subida. Paul Seixas, siguió pegado a rueda de Lipowitz sin mostrar debilidad.

En la subida Lipowitz no consiguió distanciarse del líder. En el grupo perseguidor entraron el resto de favoritos como Bilbao, Izagirre, Roglic y Tejada, entre otros. El único que no estaba en ese grupo de entre los aspirantes a la general era Mattias Skjelmose.

La etapa finalmente se la jugarían los dos corredores más fuertes de la carrera al sprint. El duelo se lo llevó Paul Seixas en una apretadada definición. El francés reforzó su liderato y Lipowitz su segunda posición en la general. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) subió al sexto puesto a 4’29” del líder.

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Eibar – Eibar (176,2 km)

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 4:30:02 2 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 Javier Romo Movistar Team 1:03 4 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 1:11 5 Ion Izagirre Cofidis 1:11 6 Harold Tejada XDS Astana Team 1:11 7 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 8 Clément Champoussin XDS Astana Team 1:11 9 Pello Bilbao Bahrain Victorious 1:11 10 Alex Baudin EF Education-EasyPost 1:11 60 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 18:19 128 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 27:49



Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

Clasificación General Individual

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 16:33:45 2 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 2:30 3 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 3:40 4 Ion Izagirre Cofidis 3:50 5 Alex Baudin EF Education-EasyPost 4:12 6 Harold Tejada XDS Astana Team 4:29 7 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 4:42 8 Clément Champoussin XDS Astana Team 4:43 9 Pello Bilbao Bahrain Victorious 5:03 10 Javier Romo Movistar Team 5:05 73 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 53:46 104 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 1:11:05

*Con Información Prensa Itzulia