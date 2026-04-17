El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB

El ciclismontañista colombiano Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track (XCC) Sub-23 masculino en el Campeonato Panamericano de MTB 2026, que se disputa en San Juan del Paraná, Paraguay, tras una vibrante competencia definida por photo finish.

Gómez completó las 9 vueltas del exigente circuito en un tiempo de 19 minutos y 44 segundos, alcanzando una velocidad promedio de 24,63 km/h, para quedarse con la medalla de oro en una prueba explosiva y de alta intensidad.

El podio lo completaron el brasileño Vinicius Howe Vini, quien finalizó segundo con 19:45, y el argentino Nicolás Reynoso, tercero con 19:48, confirmando el alto nivel competitivo de la categoría Sub-23 en el certamen continental.

La prueba, caracterizada por su ritmo acelerado y constantes cambios de posición, exigió máxima concentración y potencia desde la largada. Gómez supo administrar el esfuerzo y responder en el momento clave para asegurar el título panamericano.

El bumangués obtuvo su segunda presea en Paraguay, tras el bronce conseguido con el equipo nacional de relevos UCI, en el que compitió junto a Daniela Gaviria, Santiago Quintero, Angie Milena Lara, María Isabel Castro y Jhonatan Botero.

Con este resultado, Colombia reafirma su protagonismo en el MTB continental y suma una nueva medalla en el campeonato, consolidando el proceso de formación y proyección internacional en la categoría Sub-23.

El colombiano Antonio Gómez Ortiz se consagró campeón del Short Track (XCC) Sub-23 masculino en el Campeonato #PanamericanoMTB2026, que se disputa en San Juan del Paraná, Paraguay, tras una vibrante competencia definida por photo finish pic.twitter.com/FwWx9Ij8Q2 — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) April 17, 2026

*Con Información de Fedeciclismo