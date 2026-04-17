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MountainBike

El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB

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Hace 2 horas

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Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track Sub-23 en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026. (Foto © FCC)
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Campeonato Panamericano de MTB Paraguay 2026: valioso bronce para Colombia en los relevos por equipos

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16 abril, 2026

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Colombia subió al podio en los relevos del Panamericano de Mountain Bike en Paraguay. (Foto © FCC)
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Daniela Gaviria y Santiago Quintero amanecieron ubicados cuartos en el ranking mundial junior de la UCI

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15 abril, 2026

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Daniela Gaviria y Santiago Quintero se destacaron en competencias UCI realizadas en Brasil. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Jhonatan Botero liderará la selección Colombia de Mountain Bike en el Panamericano de MTB 2026

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Hace 2 días

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15 abril, 2026

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La selección Colombia de Mountain Bike estará liderada por el antioqueño Jhonatan Botero. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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