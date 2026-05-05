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Einer Rubio y Orluis Aular, entre los escogidos por el Movistar Team para el Giro de Italia 2026
El equipo Movistar Team anunció su alineación para la primer gran vuelta de la temporada, el Giro de Italia. Entre los elegidos quedaron el escalador colombiano Einer Rubio y el venezolano Orluis Aular, que aportará velocidad en las llegadas masivas.
La escuadra telefónica acudirá a la cita italiana con un bloque equilibrado que combina experiencia en grandes vueltas, talento emergente y versatilidad para afrontar todo tipo de etapas. La formación estará liderada por Enric Mas, debutante en la ‘Corsa Rosa’, que ambiciona estar lo más arriba posible en la clasificación general.
Junto a los mencionados anteriormente, estarán Javier Romo, pieza clave en la montaña. Iván García Cortina, quien ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, al lado de Lorenzo Milesi, especialista en las cronos.
Completa el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana, y Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.
La edición 2026 del Giro presenta un recorrido innovador con salida inédita en Bulgaria, lo que añade un atractivo especial a una prueba que mantiene su esencia con el final en Roma. El Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición.
*Con Información Prensa Movistar Team
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Santiago Buitrago liderará las aspiraciones del Bahrain – Victorious en el Giro de Italia
El Bahrain – Victorious llega al Giro de Italia con Santiago Buitrago liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general para las tres exigentes semanas de competición, respaldado por una alineación equilibrada que combina experiencia, capacidad de escalada y oportunidades para obtener buenos resultados de etapa.
“El Giro de Italia ha sido uno de mis principales objetivos desde el año pasado. Es una carrera que significa mucho para mí, una de mis favoritas, y me trae muy buenos recuerdos. Esta temporada ha ido por buen camino, desde Australia hasta Lieja, y el entrenamiento en altitud en Colombia me ha ayudado a llegar en buena forma. Me siento preparado para este reto”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo regresa a la ronda italiana con un objetivo claro de ser protagonista. El pedalista bogotano ya ha vivido momentos importantes en el Giro, incluyendo victorias de etapa, y llega tras un primer periodo de año consistente y un bloque de altitud en Colombia como parte de su preparación final.
“Esta carrera ya me ha brindado algunas victorias especiales, y por supuesto sueño con lograr más este año. Tengo muchas ganas de empezar y ver qué podemos hacer”, agregó el colombiano.
Para rodear a Buitrago fueron escogidos Damiano Caruso, Mathijs Paasschens, Alec Segaert, Robert Stannard y Fran Miholjević, que serán importantes para el apoyo, el posicionamiento y la protección, mientras que, Edoardo Zambanini y Afonso Eulálio llegan en muy buena forma y pueden desempeñar un papel importante en la media montaña
La ronda italiana comienza en Bulgaria este 8 de mayo y finaliza en Roma el 31 de mayo, con un recorrido de 3.470 kilómetros y 47.539 metros de desnivel positivo. El recorrido incluye ocho etapas llanas, seis intermedias, seis de montaña y una contrarreloj individual. Se espera que las batallas decisivas por la clasificación general se desarrollen en las etapas de alta montaña, la contrarreloj de 42 kilómetros y el último fin de semana de montaña.
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Cédrine Kerbaol gana en La Coruña la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina; Paula Patiño mejora en la general
En un final lleno de emociones, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) sorprendió al pelotón para salir victoriosa en la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina, en una jornada ondulada de 121,2 kilómetros, que se disputó entre la localidad de Padrón y la ciudad de la Coruña
La pedalista francesa, que aguantó la embestida del pelotón, superó por cuatro segundos a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y a la neerlandesa Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike).
En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) entró con las mejores en la casilla 34° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 111° a más de 10 minutos de Kerbaol.
Con los resultados de hoy, en la general no se presentaron grandes cambios en los primeros lugares. De esta manera, la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) mantuvo el liderato con la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) a tan solo dos segundos de la líder.
La ronda española para mujeres continuará este miércoles con otra jornada ondulada que llevará a las pedalistas desde Monforte de Lemos hasta Antas de Ulla a lo largo de 115,6 kilómetros, con dos premios de montaña categorizados y varios repechos.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Padrón – La Coruña (121,2 km)
|1
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|3:14:17
|2
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx – Protime
|0:04
|3
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|4
|Lippert Liane
|Movistar Team
|0:04
|5
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|0:04
|6
|Bredewold Mischa
|Team SD Worx – Protime
|0:04
|7
|Adegeest Loes
|Lidl – Trek
|0:04
|8
|Paternoster Letizia
|Liv AlUla Jayco
|0:04
|9
|García Mavi
|UAE Team ADQ
|0:04
|10
|Moolman-Pasio Ashleigh
|AG Insurance – Soudal Team
|0:04
|34
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:04
|111
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|10:08
Clasificación General Individual
|1
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|9:03:43
|2
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx – Protime
|0:02
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:04
|4
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:14
|5
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|0:14
|6
|Loes Adegeest
|Lidl – Trek
|0:16
|7
|Liane Lippert
|Movistar Team
|0:18
|8
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|0:18
|9
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:18
|10
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:18
|33
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:00
|111
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|38:15
Ruta
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares
Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Ministerio del Deporte de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.
La cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.
Este hito se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.
En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.
Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.
Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
La máxima autoridad del deporte nacional destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador.
El Ministerio del Deporte le cumple a la niñez y juventud de todos los territorios con el desarrollo del calendario de estos juegos, que promueven el deporte escolar en las regiones, donde la práctica deportiva es factor de bienestar e igualdad.
*Con Información de Mindeporte