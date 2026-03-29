¡Tres segundos hicieron la diferencia! Vadim Pronskiy le gana el Tour de Tailandia a Eduardo Sepúlveda

El Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team). El kazajo, de 27 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada en la provincia de Nong Khai.

Los puestos de honor de la carrera tailandesa los completaron el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Pronskiy, que superó por 3 segundos a Sepúlveda en la clasificación general de la carrera asiática, luego de seis dias de intensa competencia, sucedió en el palmarés al escandinavo Alexander Salby, campeón el año pasado.

La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la carrera tailandesa.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 6 | Nong Khai – Nong Khai (125,5 km)

1 Alexander Salby Li Ning Star 2:35:41 2 Pierre Barbier Terengganu Cycling Team m.t. 3 Izzat Hilmi Halil Malaysia Pro Cycling m.t. 4 Maris Bogdanovics Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team m.t. 5 Cameron Scott Li Ning Star m.t. 6 Nicholas Kergozou St George Continental Cycling Team + 00 7 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 8 Daniel Mohd Malaysia Pro Cycling m.t. 9 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 10 Räim Mihkel Quick Pro Team m.t.





Vadim Pronskiy, campeón del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

Clasificación General Final