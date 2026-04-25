Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil en Bucaramanga

Con una exhibición de talento, velocidad y dominio técnico, la delegación de Antioquia se alzó con el título general del Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil 2026, que concluyó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga.

El equipo paisa finalizó en lo más alto del medallero con un total de 47 preseas (17 oros, 17 platas y 13 bronces), superando ampliamente a la delegación del Valle, que ocupó el segundo lugar con 24 metales (12 de oro), y a Boyacá, que cerró el podio general con 13 medallas (cinco de oro).

La jornada final estuvo marcada por duelos vibrantes que definieron a los nuevos campeones nacionales. En las pruebas de Persecución Individual Prejuvenil, el Valle brilló con Lousiana Valencia (2:36.448), mientras que el boyacense Sebastián Gómez hizo lo propio en la rama masculina con un tiempo de 2:23.726.

El Keirin Prejuvenil entregó emociones fuertes para la afición local en Santander, donde Camila Arenas y Favián Carreño lograron valiosas medallas de plata para el departamento anfitrión. No obstante, los oros fueron para María Camila Páez (Antioquia) y Juan Felipe Peláez (Valle).

Antioquia selló su victoria general gracias a actuaciones contundentes en la categoría Juvenil: en la eliminación con el doblete de oro de Emelith Rodríguez y Juan Esteban Sánchez, y en el kilómetro, con Manuela Loaiza (1:11.680) y Thomas Mejía (1:05.077), que demostraron ser los más veloces de la pista santandereana.



Cristian Páez, Juan Esteban Sánchez y Simón Loaiza, en el podio de la eliminación juvenil. (Foto © FCC)

En la Madison, una de las pruebas más estratégicas, la dupla de Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz (Orgullo Paisa – Antioquia) se impuso con 59 puntos. Por su parte, las vallecaucanas Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez dieron un recital de ciclismo al ganar la Madison femenina con 53 unidades.

El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del INDERBU, el Ministerio del Deporte y la Liga de Ciclismo de Santander, reafirma el velódromo Alfonso Flórez Ortiz como un escenario clave para el desarrollo del semillero del ciclismo nacional, dejando una alta vara competitiva de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de la categoría.

Este sábado continuará la actividad ciclística en la capital santandereana, con la celebración de las pruebas contrarreloj en el Nacional de Ruta Prejuvenil.

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA

*Con Información de Fedeciclismo