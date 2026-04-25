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Pista

Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil en Bucaramanga

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Hace 5 mins

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la delegación antioqueña, en el podio como campeones del Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil 2026. . (Foto © FCC)
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