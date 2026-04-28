MountainBike
El equipo SCOTT SHIMANO de montaña impulsa su temporada con resultados internacionales y proyección competitiva
El equipo de ciclismo de montaña respaldado por SCOTT y SHIMANO continúa consolidando su temporada 2026, reafirmando su presencia en el alto rendimiento a través de resultados, experiencia y proyección en escenarios nacionales e internacionales.
Como parte de este proceso, el equipo sumó recientemente un resultado destacado con la medalla de bronce obtenida por Angie Lara en el Campeonato Panamericano de MTB disputado en Paraguay, un logro que aporta al posicionamiento competitivo del proyecto en el contexto internacional.
Un equipo en evolución constante
El resultado alcanzado en el Panamericano se integra dentro de un proceso deportivo que combina crecimiento individual y consolidación colectiva, en una temporada que mantiene al equipo enfocado en seguir sumando actuaciones destacadas.
“Ser parte del equipo SCOTT SHIMANO es una gran oportunidad. He tenido una evolución muy importante como deportista y sigo trabajando para demostrar que las mujeres en este deporte también podemos lograr grandes resultados”, afirmó Angie Lara.
La corredora continúa su preparación con objetivos centrados en el Campeonato Nacional y en su participación en competencias internacionales. “El respaldo de las marcas es fundamental para enfrentar cada competencia con confianza y seguir dándole mayor visibilidad al ciclomontañismo”, agregó Lara.
Experiencia que fortalece el proyecto
Juan Fernando Monroy continúa su proceso competitivo dentro del equipo, aportando experiencia y trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, con el objetivo de seguir sumando resultados durante la temporada.
“Inicio la temporada con mucha motivación, listo para representar a SCOTT SHIMANO y debutar con grandes resultados”, señaló Monroy.
A lo largo de su carrera, Monroy ha conseguido títulos nacionales y continentales, consolidándose como un referente dentro del MTB colombiano y fortaleciendo el proceso competitivo del equipo.
Un proyecto que conecta rendimiento y posicionamiento de marca
Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT en Colombia, respaldar un equipo dentro del MTB colombiano responde a una visión estratégica que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de la marca en uno de los mercados más relevantes de la región.
“Colombia tiene uno de los ecosistemas de MTB más fuertes de Latinoamérica. Respaldar un equipo nos permite validar el producto en condiciones reales de competencia y demostrar el desempeño de tecnologías presentes en modelos como la Spark o la Scale”, explicó Peláez.
Desde la marca, el patrocinio deportivo se entiende además como una plataforma que permite fortalecer la conexión con la comunidad del MTB, generar contenido desde la competencia y consolidar la credibilidad técnica en un entorno altamente especializado.
“El patrocinio deportivo no se plantea únicamente como visibilidad. Es una plataforma que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de marca y el crecimiento de SCOTT en el país”, añadió.
Proyección hacia nuevos objetivos
Para la segunda parte de la temporada, el equipo mantiene su enfoque en la clasificación a competencias del ciclo olímpico, una meta que marcará el rumbo deportivo en los próximos meses.
El entrenador del equipo, Héctor Pérez, explicó que el objetivo estará en asegurar la participación de los deportistas en eventos internacionales clave.
“En esta segunda parte de la temporada, nuestros atletas deberán enfocarse en alcanzar los cupos para ser parte de la Selección Colombia en los Juegos Suramericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lograr estos cupos será reflejo de un buen desempeño en la Copa Colombia y en el Campeonato Nacional”, señaló Pérez.
Innovación y rendimiento en competencia
Durante la temporada 2026, los deportistas del equipo compiten con la SCOTT Spark RC Pro, una bicicleta diseñada para el alto rendimiento en el cross country competitivo y equipada con tecnología orientada a maximizar eficiencia, control y precisión en terrenos técnicos.
Con resultados que fortalecen su presente y una planificación enfocada en nuevos retos, el equipo SCOTT SHIMANO de montaña continúa consolidándose como un proyecto que integra talento, experiencia y tecnología, con la mirada puesta en seguir compitiendo al más alto nivel y sumar nuevos podios en el calendario nacional e internacional.
MountainBike
Tarso vibró con la segunda válida de la Copa Antioquia MTB 2026
Con una masiva participación de más de 250 deportistas, se disputó en el municipio de Tarso la II válida de la Copa Antioquia MTB 2026, evento que reunió a corredores provenientes de municipios como El Retiro, Girardota, Yarumal, Amagá, El Carmen de Viboral y Tarso, además de clubes como Correcaminos, Club Ciclismo Cañasgordas, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Fundación Tourmalet y GW Erco Sport Fitness.
La competencia se desarrolló en un exigente circuito: 1.900 metros para las categorías menores y 2.800 metros para las mayores, con más terreno urbano, ascensos duros, zonas técnicas y un descenso vertiginoso. La alta temperatura y el fuerte sol acompañaron gran parte de la jornada, incrementando el desgaste físico de los corredores. A lo largo del recorrido, los habitantes del municipio respaldaron la competencia con constante acompañamiento y ánimo para los ciclistas.
La válida contó además con la presencia de figuras como Daniela Gaviria, reciente campeona panamericana junior en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026 en Paraguay, quien ratifi có su gran nivel competitivo, así como de nuevos talentos que siguen fortaleciendo el ciclismo de montaña en Antioquia.
La próxima válida de la Copa Antioquia de MTB está programada para el 24 de mayo en sede por definir.
RESULTADOS
*Infantil A damas
- Lucía Vargas (Correcaminos)
- Celeste Manco (Club Ciclismo Cañas)
- Aitana Rodríguez (Valeria Montrex – Yak Brake)
*Infantil B damas
- Sammy García (Club Minero Amagá)
- Luciana Carvajal (Club Ciclismo Cañas)
- María Antonia Hoyos (Club Ciclismo Cañas)
*Infantil A varones
- Juan Pablo Valencia (Rueda Libre)
- Emmanuel Ramírez (Valeria Montrex)
- Sneider Vanegas (Valeria Montrex)
*Infantil B varones
- Santiago Zapata (Ciclo Anzea Rueda Libre)
- Dylan Cardona (El Retiro Sobre Ruedas)
- Samuel Arango (Fundación Tourmalet)
*Prejuvenil damas A
- Steffany Higuita (Valeria Montrex)
- Antonia Rivera (Valeria Montrex)
- Sara Sepúlveda (Club Ciclismo Cañas)
*Prejuvenil damas B
- Susana Marín (Valeria Montrex)
- Samanta Velásquez (Club Minero)
- Salomé Agudelo (Correcaminos)
*Prejuvenil A varones
- David Arias (Team Sistecrédito Mineros)
- Salomón González (Valeria Montrex)
- Jerónimo Correa (MTC Botero Bikes)
*Prejuvenil B varones
- Emmanuel Morales (GW Erco Sport Fitness)
- Emanuel Toro (El Retiro Sobre Ruedas)
- Jerónimo Flórez (El Retiro Sobre Ruedas)
*Damas única
- Daniela Gaviria (GW Erco Sport Fitness)
- María Antonia Cardona (Valeria Montrex – Evex Colombia)
- Tatiana Ruiz (INDER Girardota)
*Máster C
- Heriberto Valencia (Nómadas)
- Henry García (GesTEC Bicitienda Gustazzo)
- Mario Botero (El Retiro Sobre Ruedas)
*Máster B
- Javier Rendón (Independiente)
- Diego Rojas (Bicitienda El Gustazo)
- Daniel Santamaría (MTC Botero Bikes)
*Máster A
- Juan Esteban Londoño (Fundación Tourmalet)
- Jailer Castañeda (Yarumal)
- Juan Carlos Galeano (Fundación Tourmalet)
*Senior
- Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes)
- Alejandro Ríos (BT Racing Trentino)
- José Manuel Valencia (INDER Girardota)
*Junior
- Santiago Quintero (#GW Erco Sport Fitness)
- Genaro Ramírez (Astranova-Bike House Trek)
- José David Acevedo (Valeria Montrex)
*Open
- Jerónimo Bedoya (#GWErcoSportfitness)
- Santiago Arango (El Retiro Sobre Ruedas)
- Danilo Gómez (Coogranada El Santuario)
*Con Información Liga de Ciclismo Antioquia
MountainBike
Daniela Gaviria se coronó campeona panamericana junior en el Cross Country Olímpico
Con una actuación contundente, la ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria se consagró campeona panamericana de Cross Country Olímpico (XCO) en la categoría femenina junior, en el marco del Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, que se desarrolla en el exigente circuito de Aguavista, en Itapúa, Paraguay.
La competencia, disputada este sábado, reunió a las mejores representantes del continente en la modalidad reina del ciclismo de montaña, exigente tanto en resistencia como en técnica sobre un trazado que combinó subidas empinadas, descensos técnicos y zonas rápidas en piedra.
Gaviria dominó la carrera desde las primeras vueltas, imponiendo un ritmo sólido y manteniendo una ventaja sostenida frente a sus rivales hasta cruzar la meta en primer lugar, lo que le permitió asegurar la medalla de oro panamericana en la categoría. Su triunfo representa un hito significativo, ratificando su crecimiento competitivo y posicionándola como una de las principales referentes del mountain bike juvenil en América.
La colombiana, integrante de la Selección Colombia de MTB, venía consolidando un fuerte proceso competitivo durante la temporada y trasladó ese nivel al Panamericano, imponiéndose en un terreno exigente y con condiciones de alto nivel internacional sobre un circuito técnico de montaña diseñado para poner a prueba tanto la resistencia física como la estrategia de carrera.
La victoria de Gaviria no solo aporta una nueva presea dorada para el medallero colombiano, sino que también confirma la profundidad de talento y la proyección de las nuevas generaciones en el MTB nacional, destacando la importancia de los procesos formativos e inversión en desarrollo juvenil dentro de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Este título panamericano se suma al conseguido en la jornada anterior por Antonio Gómez, en el short track Sub-23, y por los obtenidos por Steffany Higuita en el XCO juvenil y Antonia Rivera en el XCO menores.
las otros resultados importantes de la delegación nacional en diferentes pruebas del certamen, reafirmando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de montaña a nivel continental en todas sus categorías.
El Campeonato Panamericano de MTB continúa con otras competencias programadas en las próximas jornadas, manteniendo el escenario de alto nivel competitivo entre las principales selecciones del continente.
*Con Información de Fedeciclismo
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El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB
El ciclismontañista colombiano Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track (XCC) Sub-23 masculino en el Campeonato Panamericano de MTB 2026, que se disputa en San Juan del Paraná, Paraguay, tras una vibrante competencia definida por photo finish.
Gómez completó las 9 vueltas del exigente circuito en un tiempo de 19 minutos y 44 segundos, alcanzando una velocidad promedio de 24,63 km/h, para quedarse con la medalla de oro en una prueba explosiva y de alta intensidad.
El podio lo completaron el brasileño Vinicius Howe Vini, quien finalizó segundo con 19:45, y el argentino Nicolás Reynoso, tercero con 19:48, confirmando el alto nivel competitivo de la categoría Sub-23 en el certamen continental.
La prueba, caracterizada por su ritmo acelerado y constantes cambios de posición, exigió máxima concentración y potencia desde la largada. Gómez supo administrar el esfuerzo y responder en el momento clave para asegurar el título panamericano.
El bumangués obtuvo su segunda presea en Paraguay, tras el bronce conseguido con el equipo nacional de relevos UCI, en el que compitió junto a Daniela Gaviria, Santiago Quintero, Angie Milena Lara, María Isabel Castro y Jhonatan Botero.
Con este resultado, Colombia reafirma su protagonismo en el MTB continental y suma una nueva medalla en el campeonato, consolidando el proceso de formación y proyección internacional en la categoría Sub-23.
*Con Información de Fedeciclismo