Tour de Mersín: Tomás Pridal gana la etapa reina y Juan Manuel Barboza sale del top 15 de la general

La etapa reina del Tour de Mersín 2026 la ganó Tomás Pridal (Team United Shipping). El checo fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 100,1 kilómetros entre las localidades turcas de Tarsus y Ayvagediği.

El joven europeo, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al turco Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) y al belga Benjamín Dyball (Gianni Marchand), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ingresó en la casilla 67°, perdiendo más de 30 minutos con el ganador.

En cuanto a la clasificación general, el checo Tomás Pridal (Team United Shipping) le arrebató el liderato de la carrera turca al británico Calum Johnston (Li Ning Star). El segundo puesto ahora lo ocupa el local Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) a tan solo 3 segundos del nuevo líder.

La última etapa de la carrera turca se correrá este domingo con un recorrido de 120 kilómetros en un circuito en la ciudad de Mersín, en la costa del Mediterráneo del sur de Turquía, donde conoceremos al sucesor del sudafricano Stefan de Bod, campeón del año pasado.

Tour de Mersín (2.2)

Resultados Etapa 3 | Tarsus – Ayvagediği (100,1 km)

1 Tomás Pridal Team United Shipping 2:53:29 2 Anıl Depe Serdar Spor Toto Cycling Team 0:12 3 Gianni Marchand Tarteletto – Isorex 0:15 4 Lennert Teugels Tarteletto – Isorex 0:38 5 Calum Johnston Li Ning Star 0:53 6 Rudolf Remkhi Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1:06 7 Awet Aman Istanbul Team 1:26 8 Burak Abay Konya Büyükşehir Belediye Spor 1:36 9 Lucas Jacques Color Code – Alu Center 1:50 10 Hugo Wertz Color Code – Alu Center 2:02 67 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team 30:33

Clasificación General Individual