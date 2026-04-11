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Ruta

Tour de Mersín: Tomás Pridal gana la etapa reina y Juan Manuel Barboza sale del top 15 de la general

Publicado

Hace 1 hora

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El checo Tomás Pridal ganó la tercera etapa del Tour de Mersín 2026. (Foto Team United Shipping © Ozan Yavuz)
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Ciclo-Retro: un repaso a todos los podios de los colombianos en la Vuelta al País Vasco

Publicado

Hace 5 horas

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11 abril, 2026

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Sergio Henao se vistió de amarillo en la Vuelta al País Vasco
El antioqueño Sergio Henao se vistió de amarillo en la Vuelta al País Vasco 2016. (Foto © RMC)
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Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Clásica de Anapoima y alcanza su segundo título en la temporada 2026

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Hace 10 horas

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10 abril, 2026

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El boyacense Edgar Andrés Pinzón, campeón de la Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5

Publicado

Hace 17 horas

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10 abril, 2026

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El francés Paul Seixas ganó la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Sprint Cycling Agency)
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