Tarso vibró con la segunda válida de la Copa Antioquia MTB 2026

El equipo de ciclismo de montaña respaldado por SCOTT y SHIMANO continúa consolidando su temporada 2026, reafirmando su presencia en el alto rendimiento a través de resultados, experiencia y proyección en escenarios nacionales e internacionales.

Como parte de este proceso, el equipo sumó recientemente un resultado destacado con la medalla de bronce obtenida por Angie Lara en el Campeonato Panamericano de MTB disputado en Paraguay, un logro que aporta al posicionamiento competitivo del proyecto en el contexto internacional.

Un equipo en evolución constante

El resultado alcanzado en el Panamericano se integra dentro de un proceso deportivo que combina crecimiento individual y consolidación colectiva, en una temporada que mantiene al equipo enfocado en seguir sumando actuaciones destacadas.

“Ser parte del equipo SCOTT SHIMANO es una gran oportunidad. He tenido una evolución muy importante como deportista y sigo trabajando para demostrar que las mujeres en este deporte también podemos lograr grandes resultados”, afirmó Angie Lara.

La corredora continúa su preparación con objetivos centrados en el Campeonato Nacional y en su participación en competencias internacionales. “El respaldo de las marcas es fundamental para enfrentar cada competencia con confianza y seguir dándole mayor visibilidad al ciclomontañismo”, agregó Lara.

Experiencia que fortalece el proyecto

Juan Fernando Monroy continúa su proceso competitivo dentro del equipo, aportando experiencia y trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, con el objetivo de seguir sumando resultados durante la temporada.

“Inicio la temporada con mucha motivación, listo para representar a SCOTT SHIMANO y debutar con grandes resultados”, señaló Monroy.

A lo largo de su carrera, Monroy ha conseguido títulos nacionales y continentales, consolidándose como un referente dentro del MTB colombiano y fortaleciendo el proceso competitivo del equipo.

Un proyecto que conecta rendimiento y posicionamiento de marca

Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT en Colombia, respaldar un equipo dentro del MTB colombiano responde a una visión estratégica que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de la marca en uno de los mercados más relevantes de la región.

“Colombia tiene uno de los ecosistemas de MTB más fuertes de Latinoamérica. Respaldar un equipo nos permite validar el producto en condiciones reales de competencia y demostrar el desempeño de tecnologías presentes en modelos como la Spark o la Scale”, explicó Peláez.

Desde la marca, el patrocinio deportivo se entiende además como una plataforma que permite fortalecer la conexión con la comunidad del MTB, generar contenido desde la competencia y consolidar la credibilidad técnica en un entorno altamente especializado.

“El patrocinio deportivo no se plantea únicamente como visibilidad. Es una plataforma que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de marca y el crecimiento de SCOTT en el país”, añadió.

Proyección hacia nuevos objetivos

Para la segunda parte de la temporada, el equipo mantiene su enfoque en la clasificación a competencias del ciclo olímpico, una meta que marcará el rumbo deportivo en los próximos meses.

El entrenador del equipo, Héctor Pérez, explicó que el objetivo estará en asegurar la participación de los deportistas en eventos internacionales clave.

“En esta segunda parte de la temporada, nuestros atletas deberán enfocarse en alcanzar los cupos para ser parte de la Selección Colombia en los Juegos Suramericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lograr estos cupos será reflejo de un buen desempeño en la Copa Colombia y en el Campeonato Nacional”, señaló Pérez.

Innovación y rendimiento en competencia

Durante la temporada 2026, los deportistas del equipo compiten con la SCOTT Spark RC Pro, una bicicleta diseñada para el alto rendimiento en el cross country competitivo y equipada con tecnología orientada a maximizar eficiencia, control y precisión en terrenos técnicos.

Con resultados que fortalecen su presente y una planificación enfocada en nuevos retos, el equipo SCOTT SHIMANO de montaña continúa consolidándose como un proyecto que integra talento, experiencia y tecnología, con la mirada puesta en seguir compitiendo al más alto nivel y sumar nuevos podios en el calendario nacional e internacional.