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MountainBike

Tarso vibró con la segunda válida de la Copa Antioquia MTB 2026

Publicado

Hace 3 horas

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La segunda válida de la Copa Antioquia de MTB 2026 rse realizó en el municipio de Tarso. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
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El equipo SCOTT SHIMANO de montaña impulsa su temporada con resultados internacionales y proyección competitiva

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El equipo de mountain bike respaldado por SCOTT y SHIMANO continúa consolidando su temporada 2026. (Foto © Equipo Scott Shimano)
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Daniela Gaviria, nueva campeona panamericana en el Cross Country Olímpico. (Foto © FCC)
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El santandereano Antonio Gómez, campeón del Short Track Sub-23 en el Panamericano de MTB

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17 abril, 2026

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Antonio Gómez se consagró campeón del Short Track Sub-23 en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026. (Foto © FCC)
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