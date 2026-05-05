La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026

Este martes 5 de mayo comenzó oficialmente el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026, certamen que reúne a las futuras figuras del ciclismo continental en el velódromo Internacional Xalapa, en Veracruz, México, con competencias programadas hasta el sábado 9 de mayo.

Durante cinco jornadas se disputarán pruebas de velocidad y semifondo en ambas ramas, con un calendario que incluye velocidad por equipos, persecución por equipos e individual, scratch, eliminación, ómnium, kilómetro contrarreloj, keirin, madison y carreras por puntos.

La programación inició con las clasificaciones de la velocidad por equipos (mujeres y hombres) y persecución por equipos en la sesión matutina y en la tarde, se disputaron las finales.

El míercoles 6 de mayo, la jornada tendrá en la mañana la clasificación de velocidad individual (200 m) en ambas ramas, seguida de las finales del scratch. En la sesión de la tarde se desarrollarán los cuartos de final de la velocidad y las clasificaciones y finales de la persecución individual (3 km).

El jueves 7 se correrán las semifinales y finales de la velocidad individual en ambas ramas, además de la eliminación masculina, la carrera por puntos masculina (25 km) y el ómnium femenino, que comprenderá scratch, tempo race, eliminación y carrera por puntos.

La jornada del viernes 8 incluye el kilómetro contrarreloj (clasificación y final), la carrera por puntos femenina (20 km), la eliminación femenina y la definición del ómnium masculino.

El campeonato cerrará el sábado 9, con el keirin (rondas y finales en ambas ramas) y la madison femenina (20 km) y masculina (30 km), pruebas que pondrán el broche de oro al certamen continental.

La Selección Colombia estará en competencia de la siguiente manera:

Velocidad Equipos: Martín Mesa, Juan José Calderón y Thomas Mejía / Daniela Quintero, Manuela Loaiza y Danna Martínez

Persecución Equipos: José Luis García, Santiago Ruiz, Daniel García y Juan Esteban Sánchez / Salomé Vargas, Ana Sofía Suárez, Sheylin Gómez y Emelith Rodríguez

Velocidad: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez

Kilómetro: Thomas Mejía, Juan José Calderón / Salomé Vargas y Manuela Loaiza

Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez

Persecución Individual: José Luis García, Daniel García / Daniela Quintero y Sheylin Gómez

Scratch: Santiago Ruiz, Thomas Mejía / Salomé Vargas y Ana Sofía Suárez

Prueba por puntos: José Luis García, Juan Esteban Sánchez / Ana Sofía Suárez y Daniela Quintero

Ómnium: Juan Esteban Sánchez y Emilith Rodríguez

Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez

Eliminación: Daniel García, Juan Esteban Sánchez / Sheylin Gómez y Emilith Rodríguez