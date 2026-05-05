Pista
La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026
Este martes 5 de mayo comenzó oficialmente el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026, certamen que reúne a las futuras figuras del ciclismo continental en el velódromo Internacional Xalapa, en Veracruz, México, con competencias programadas hasta el sábado 9 de mayo.
Durante cinco jornadas se disputarán pruebas de velocidad y semifondo en ambas ramas, con un calendario que incluye velocidad por equipos, persecución por equipos e individual, scratch, eliminación, ómnium, kilómetro contrarreloj, keirin, madison y carreras por puntos.
La programación inició con las clasificaciones de la velocidad por equipos (mujeres y hombres) y persecución por equipos en la sesión matutina y en la tarde, se disputaron las finales.
El míercoles 6 de mayo, la jornada tendrá en la mañana la clasificación de velocidad individual (200 m) en ambas ramas, seguida de las finales del scratch. En la sesión de la tarde se desarrollarán los cuartos de final de la velocidad y las clasificaciones y finales de la persecución individual (3 km).
El jueves 7 se correrán las semifinales y finales de la velocidad individual en ambas ramas, además de la eliminación masculina, la carrera por puntos masculina (25 km) y el ómnium femenino, que comprenderá scratch, tempo race, eliminación y carrera por puntos.
La jornada del viernes 8 incluye el kilómetro contrarreloj (clasificación y final), la carrera por puntos femenina (20 km), la eliminación femenina y la definición del ómnium masculino.
El campeonato cerrará el sábado 9, con el keirin (rondas y finales en ambas ramas) y la madison femenina (20 km) y masculina (30 km), pruebas que pondrán el broche de oro al certamen continental.
La Selección Colombia estará en competencia de la siguiente manera:
Velocidad Equipos: Martín Mesa, Juan José Calderón y Thomas Mejía / Daniela Quintero, Manuela Loaiza y Danna Martínez
Persecución Equipos: José Luis García, Santiago Ruiz, Daniel García y Juan Esteban Sánchez / Salomé Vargas, Ana Sofía Suárez, Sheylin Gómez y Emelith Rodríguez
Velocidad: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Kilómetro: Thomas Mejía, Juan José Calderón / Salomé Vargas y Manuela Loaiza
Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Persecución Individual: José Luis García, Daniel García / Daniela Quintero y Sheylin Gómez
Scratch: Santiago Ruiz, Thomas Mejía / Salomé Vargas y Ana Sofía Suárez
Prueba por puntos: José Luis García, Juan Esteban Sánchez / Ana Sofía Suárez y Daniela Quintero
Ómnium: Juan Esteban Sánchez y Emilith Rodríguez
Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez
Eliminación: Daniel García, Juan Esteban Sánchez / Sheylin Gómez y Emilith Rodríguez
Pista
El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo
Haciéndole seguimiento al nuevo Velódromo de Mosquera, la Revista Mundo Ciclístico realizó una nueva inspección con el fin de constatar el avance de las obras, que marchan como se tiene previsto en el cronograma.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, que quedó prácticamente terminado en su totalidad, a falta del proceso de pulimento y demarcación de la pista del maderamen.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar todo esto. Fue un reto tanto en su estructura como el tema de la pista y estamos muy contentos por los resultados”, empezó diciendo la arquitecta Sandra Rivera.
A renglón seguido continuó: “Nosotros pulimos y empezamos a poner todas las delimitaciones y marcaciones que manda la Unión Ciclista Internacional (UCI), y después colocaremos la membrana protectora que es la que le da el brillo a la pista y es por donde realmente pasan los ciclistas”.
En el tema de los exteriores del velódromo (plazoletas, accesos peatonales, parqueaderos y demás), las obras van en un 30%, pero al concepto pista que es el corazón de esta gran obra, solo le estaría restando un 5%.
“Es una satisfacción muy grande hacer parte de un proyecto tan importante del país, a nivel del deporte, sabemos el impacto que tiene a nivel nacional una estructura tan grande, el ciclismo es uno de los deportes insignias de Colombia, el más ganador, y le cumpliremos haciendo algo mucho más qué representativo con este velódromo”, finalizó contándonos Alán Iguarán, ingeniero residente del proyecto.
Pista
Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, que se disputará del 4 al 9 de mayo de 2026 en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz (México). La delegación nacional estará conformada por 14 deportistas y un equipo técnico interdisciplinario, con el objetivo de disputar las medallas continentales en las diferentes pruebas del programa oficial UCI y revalidar el título general del evento conseguido en los últimos años.
El equipo de velocidad estará integrado por Danna Valentina Martínez (Casanare), Manuela Loaiza (Antioquia), Juan José Calderón (Antioquia), Martín Mesa (Antioquia) y Thomas Mejía (Antioquia), quienes competirán en velocidad, keirin y kilómetro contrarreloj.
Por su parte, el equipo de semifondo estará formado por Salomé Vargas (Avinal El Carmen de Viboral), Sheylin Gómez (Valle), Emelith Rodríguez (Antioquia), Daniela Quintero (Avinal El Carmen de Viboral), Ana Sofía Suárez (Valle), Daniel Mauricio García (Valle), José Luis García (Boyacá), Juan Esteban Sánchez (Antioquia) y Santiago Ruiz (Antioquia), quienes asumirán el reto en pruebas como persecución, ómnium, madison, scratch y carrera por puntos.
El equipo técnico estará encabezado por los entrenadores John Jaime González y Andrés Felipe Torres; quienes estarán acompañados por los mecánicos Andrés Hernández y Johan Danilo Vargas; la fisioterapeuta Deisy Jasmín Mancipe; el masajista Jessid Daniel Rincón, y el delegado Jorge Enrique Duarte Villamizar, quienes garantizarán el acompañamiento integral del grupo durante la competencia.
La Selección Colombia viajará a territorio mexicano el próximo sábado 2 de mayo, para adecuarse al escenario y afrontar las competencias a partir del martes 5 de mayo.
El Campeonato Panamericano Junior de Pista reunirá a los mejores exponentes del continente en la categoría 17-18 años (2008-2009), bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Colombia buscará consolidar su protagonismo histórico en la pista continental y proyectar a sus nuevas figuras hacia el alto rendimiento internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Copa Mundo de Pista Malasia 2026: Luz Daniela Gaxiola 2° y Stefany Cuadrado 4° en la prueba del keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias de la Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Nilai, Malasia, durante tres días. La antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin, terminó en el 4° puesto, tras la descalificación de la francesa Lauriane Genest.
La antioqueña, que lidera el ranking mundial de la UCI en la velocidad femenina, sumó puntos importantes en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), rumbo a la clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, a celebrarse en Shanghái, China, así como al proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La prueba la ganó la pedalista china Wang Lijuan, mientras que el podio lo completaron la mexicana Luz Daniela Gaxiola y la británica Emma Finucane, quienes se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
Para resaltar la actuación de las ciclistas mexicanas, que tuvieron una destacado participación en el certamen pistero, organizado por la UCI, que se celebró en el Velódromo Nacional de Malasia. Yareli Acevedo conquistó la medalla de plata en la prueba de eliminación, mientras que el equipo de velocidad femenino, conformado por Daniela Gaxiola, Yuli Paola Verdugo y María José Vizcaíno, se colgó la medalla de bronce.