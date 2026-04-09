Victoria de Calum Johnston en el inicio del Tour de Mersín con Juan Manuel Barboza 13°

La primera etapa del Tour de Mersín 2026 quedó en manos de Calum Johnston (Li Ning Star). El pedalista britanico fue el más fuerte de la escapada y logró la victoria, luego de recorrer 114 kilómetros entre las localidades turcas de Anamur y Aydincik.

Johnston, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó a su compañeros de fuga, el turco Serdar Depe (Spor Toto Cycling Team) y el kazajo Rudolf Remkhi (Mugla Büyüksehir Belediye Spor Kulübü), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El único comombiano en competencia, El cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) tuvo una destacada actuación, ingresando en el puesto 13°, a 17 segundos del vencedor.

La carrera turca continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 124,2 kilómetros entre Gülnar y Erdemli, que incluye un premio de montaña categorizado, en un final totalmente llano.

Tour de Mersín (2.2)

Resultados Etapa 1 | Anamur – Aydincik (Aynalıgöl Mağarası) (114 km)