Campeonato Panamericano de MTB Paraguay 2026: bronce para Colombia en los relevos por equipos

La Selección Colombia de Mountain Bike tuvo una destacada actuación en la prueba de relevos por equipos (XCR UCI) del Campeonato Panamericano de MTB 2026, sumando una valiosa medalla de bronce en una competencia que reunió a las principales potencias del continente.

En un trazado exigente, que puso a prueba la resistencia, la técnica y el trabajo colectivo, Colombia acumuló un tiempo total de 1 hora, 27 minutos y 57 segundos, colocándose detrás de Brasil (oro con 1:25:02) y Chile (plata con 1:26:36) y superando a selecciones de amplia tradición en el MTB panamericano.



La selección colombiana de MTB en podio del Panamericano de Mountain Bike en Paraguay. (Foto © FCC)

La nómina tricolor que contribuyó al resultado fue: Antonio Gómez (13:04), Daniela Gaviria (15:43), Santiago Quintero (13:26), Angie Milena Lara (16:16), María Isabel Castro (16:27) y Jhonatan Botero (13:01).

Desde la largada, el sexteto colombiano imprimió un ritmo competitivo, destacándose por su cohesión en las transiciones y la solidez en cada uno de los sectores del recorrido. La distribución estratégica de los corredores permitió mantener una regularidad constante que culminó con una medalla vital para el balance nacional del equipo dirigido por el seleccionador nacional José Gómez.



El seleccionador nacional José Gómez y sus pupilos. (Foto © FCC)

Este resultado reafirma el crecimiento del MTB colombiano en el ámbito continental y el potencial de sus corredores, tanto en categorías élite como juveniles, en pruebas que combinan velocidad, resistencia y táctica sobre un circuito exigente.

Además de la prueba UCI, la delegación nacional tuvo una destacada participación en la categoría XCR COPACI, modalidad que reúne relevos con corredores juveniles y cadetes —y que forma parte de la programación continental bajo el aval de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI). En esta categoría, Colombia logró la medalla de plata, con Emmanuel Morales, Stefany Higuita y Luciana Torres, un resultado que refleja profundidad de cantera y buen desarrollo competitivo de las nuevas generaciones dentro del ciclismo de montaña panamericano

La participación nacional continúa en las pruebas individuales del short track y cross country olímpico, donde Colombia buscará seguir sumando protagonismo y reforzando su posición entre las selecciones más competitivas de América.

*Con Información de Fedeciclismo