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¡Implacable! Santiago Mesa lo hizo de nuevo y logró su tercera victoria en la carrera lusa Prova de Abertura
En final a pura velocidad, Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Tema) se llevó la victoria, en la carrera del calendario profesional portugués, la Prova de Abertura 2026. El sprint se decidió por foto finish, en un duelo milimétrico con el argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé).
El velocista antioqueño, de 28 años, que se consagró tricampeón de la clásica portuguesa, alcanzó su primera victoria con su nuevo equipo y la primera de la temporada. El podio lo completó el portugués Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre).
En cuanto al resto de suramericanos, el brasileño André Andrey (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) arribó en la casilla 33°, el gaucho Tomás Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) finalizó en el puesto 38°, y el venezolano Leangel Linarez (Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua) concluyó en la posición 81°, a más de 4 minutos del colombiano.
Con esta victoria de Mesa los suramericanos completaron seis victorias en el palmarés de la carrera lusa, manteniendo la hegemonía en las últimas cinco ediciones, ganadas en tres oportunidades por el colombiano, además de los triunfos del argentino Tomás Contte y del venezolano Leangel Linarez.
Prova de Abertura 2026
Resultado Final (160,7 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:47:26
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|3
|Gabriel Baptista
|Technosylva Rower Bembibre
|m.t.
|4
|Francisco Campos
|Team Tavira
|m.t.
|5
|Paulo Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|6
|João Martins
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|7
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|8
|Noah Campos
|Team Tavira
|m.t.
|9
|Francisco Pereira
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|10
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|m.t.
Ruta
Wilmar Paredes se coronó campeón de la Clásica de Rionegro 2026; Johan Colón victorioso en el circuito final
Con un exigente circuito urbano de 7 kilómetros, que tuvo como principal dificultad el ascenso a la glorieta de Los Tanques, finalizó este sábado la vigesimoprimera edición de la Clásica de Rionegro, una jornada vibrante que definió al nuevo campeón de la competencia.
Wilmar Paredes se quedó con la general final, sucediendo a Rodrigo Contreras, campeón del año pasado. Al pedalista antioqueño lo acompañaron en el podio dos hombres del Sistecrédito: Sebastián Castaño y Juan Diego Hoyos.
Para la jornada final, 98 corredores tomaron la salida para completar 15 vueltas al circuito. La jornada estuvo marcada por múltiples intentos de fuga que fueron neutralizados constantemente por el lote principal. En los últimos kilómetros muchos esperaban que un escalador explosivo se quedara con la victoria, debido a la exigencia del ascenso final. Sin embargo, el desenlace favoreció a un velocista con gran capacidad para la subida.
Johan Colón, del equipo GW Erco Sportfitness, aprovechó su potencia en el remate final para imponerse en la etapa. Wilmar Paredes cruzó tercero en la meta, resultado suficiente para consagrarse como el nuevo campeón de la carrera del oriente antioqueño.
De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado
En un reñido final, la caldense Diana Peñuela ganó la última etapa y se revalidó el título de campeona de la Clásica de Rionegro 2026 en la rama femenina, gracias a la bonificación obtenida.
El podio de la carrera lo completaron Erika Botero y Natalia Garzón que también terminó como la mejor corredora Sub-23 consolidando así el dominio del Sistecrédito en la categoría femenina.
Asimismo, los sprints especiales fueron dominados por el equipo de Gabriel Jaime Vélez gracias a las victorias de María Paula Latriglia y Erika Botero, resultado que le permitió a Latriglia quedarse con el título de esta clasificación.
Para la tercera y última etapa de la carrera del oriente antioqueño, 51 corredoras tomaron la partida para enfrentar 10 vueltas al tradicional Circuito del Tanque. La fracción tuvo una fuga protagonizada por seis ciclistas que animaron el día durante buena parte del recorrido, pero el grupo principal logró neutralizarlas cuando restaban tres giros para el final.
La definición de la etapa llegó en el último ascenso a la glorieta de Los Tanques, donde el Team Sistecrédito lanzó su carta principal, y donde Diana Peñuela respondió al favoritismo y sacó a relucir toda su potencia para llevarse la victoria.
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Kevin Rincón se llevó el título juvenil en la Clásica de Rionegro 2026
La competencia juvenil tuvo en acción a 69 corredores que enfrentaron 10 vueltas al circuito. A partir de la quinta vuelta se presentó el movimiento clave del día cuando seis ciclistas lograron desprenderse del lote y alcanzar una ventaja superior a los dos minutos sobre el grupo principal.
Con el paso de las vueltas la diferencia se mantuvo y al final cinco corredores quedaron al frente de la carrera: Santiago Quintero y Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), Simón Loaiza (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y Kevin Rincón (Threshold Team Milo Sáfer). Entre ellos no solo se disputaban la etapa, sino también la clasificación general.
En el ascenso final, Kevin Rincón lanzó un potente ataque, sacó toda su fortaleza en la subida y cruzó primero en la meta, superando por dos segundos a Juan Gabriel Gómez. Con esta actuación Rincón se proclamó campeón de la Clásica en la categoría juvenil. Por su parte, Juan Esteban Sánchez del Orgullo Paisa se quedó con el título de los sprints especiales.
De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro