BMX
Podio colombiano en el Panamericano de BMX 2026 con Valentina Muñoz, Gabriela Bolle y Sharid Fayad
En la pista de BMX Carlos Ramírez del Parque Deportivo el Salitre, en Bogotá, se cumplió este sábado el Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, donde Colombia ganó el oro con Valentina Muñoz.
La bicicrosista antioqueña, que logró su primer título panamericano en la categoría élite, ratificó su gran momento adjudicándose el máximo galardón del continente.
Muñoz superó en la prueba final a sus compatriotas Gabriela Bolle y Sharid Fayad, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.
Este domingo continuarán las competencias en la capital colombiana, con el Campeonato Suramericano, en el que los deportistas colombianos buscarán seguir sumando títulos continentales.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Damas Élite
🏆 Valentina Muñoz 🇨🇴
🥈 Gabriela Bolle 🇨🇴
🥉 Sharid Fayad 🇨🇴
BMX
Los bicicrosistas colombianos dominaron ampliamente el Campeonato Panamericano de BMX Bogotá 2026
El Campeonato Panamericano de BMX, que se disputó en la pista Carlos Ramírez, del Parque Recreodeportivo El salitre, en Bogotá no solo dejó a Colombia como campeón absoluto, sino con la tranquilidad de que los procesos para el presente y el futuro de esta especialidad están garantizados.
Los bicicrosistas colombianos dominaron en las finales de Championship tras ganar los seis títulos en disputa, en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones.
En élite, Diego Arboleda logró su quinto título panamericano, al imponerse en la prueba ante sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes ocuparon, en ese mismo orden, los otros lugares del podio. En damas, por su parte, Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro, seguida de las también colombianas Gabriela Bollé y Sharid Fayad, plata y bronce, respectivamente.
El dominio colombiano superó todos los pronósticos, ya que además de los podios de la categoría élite, los riders locales también ganaron en las categorías sub-23 y junior, con atletas de la Selección Colombia o avalados para la competencia por la Federación Colombiana de Ciclismo, organizadora del certamen, en conjunto con la Comisión Panamericana de BMX y la Confederación Panamericana de Ciclismo.
En la categoría Junior se impusieron Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, mientras que en sub-23, las medallas de oro quedaron en poder de Nicole Foronda y Juan José Velásquez, todos colombianos.
El certamen, que hace parte de los 13 grandes eventos de la temporada 2026 apoyados por el Ministerio del Deporte, con una inversión de 17.500 millones de pesos, contó con la participación de más de 1.600 riders de 16 países, de los cuales cerca de 1.100 hicieron parte de las categorías Challenge (competencias por edades, desde los siete años en adelante) y Championship (élite, sub-23 y junior).
También es importante destacar la participación de cerca de 600 niños en la modalidad de walkbike (sin pedales), con lo que se garantiza la masificación y el futuro de esta disciplina que ha llenado de gloria al país en certámenes del ciclo olímpico y mundiales.
Resultados Campeonato Panamericano
Élite varones:
- Diego Arboleda (Colombia)
- Carlos Ramírez (Colombia)
- Mateo Carmona (Colombia)
Élite damas:
- Valentina Muñoz (Colombia)
- Gabriela Bolle (Colombia)
- Sharid Fayad (Colombia)
Sub-23 damas:
- Nicole Foronda (Colombia)
- Mariana Agudelo (Colombia)
- Natalia Mendieta (Colombia)
Sub-23 varones:
- Juan José Velásquez (Colombia)
- Santiago Santa (Colombia)
- Andrés Ariza (Colombia)
Júnior damas:
- Valentina Jiménez (Colombia)
- Guadalupe Palacios (Colombia)
- Kamila Buitrago (Colombia)
Júnior varones:
- Sergio Garzón (Colombia)
- Mathias Serna (Colombia)
- Samuel Orjuela (Colombia)
*Con Información Prensa Mindeporte
BMX
Panamericano de BMX Bogotá 2026: Diego Arboleda revalidó su título en la categoría Championship
El bicicrosista antioqueño Diego Arboleda revalidó su título de campeón en el Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, en la que Colombia copó el podio con Carlos Ramirez segundo y Mateo Carmona tercero.
Arboleda volvió a ser gran protagonista en el certamen orbital, para llevarse la medalla de oro y repetir el título conseguido el año pasado. Arboleda sumó su quinto título panamericano tras los conseguidos en Chile 2025, Bogotá 2024, Santiago del Estero 2022 y Lima 2021.
El evento continental, sirvió para ratificar el gran nivel de la selección colombiana frente a lo más selecto de la especialidad, que se desarrolló en la pista de BMX Carlos Ramírez de Bogotá del Parque Recreodeportivo El Salitre.
El evento que reune a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), continuará este domingo en la capital colombiana con la Copa Latinoamericana de BMX.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Élite Varones
🏆 Diego Arboleda 🇨🇴
🥈 Carlos Ramirez 🇨🇴
🥉 Mateo Carmona 🇨🇴
BMX
Campeonato Panamericano BMX 2026: la Pista Carlos Ramírez será epicentro del bicicrós en América
La capital colombiana será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2026, que se disputará hasta el 3 de mayo en la Pista de BMX Carlos Ramírez, ubicada en el Parque Recreo Deportivo El Salitre. El evento reunirá a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), bajo la supervisión de autoridades designadas por la Copaci y la Federación Colombiana de Ciclismo, consolidando a la capital colombiana como epicentro del BMX en América.
Las competencias oficiales se desarrollarán hasta el domingo, iniciando con ceremonia de inauguración hoy sábado 2 de mayo a las 8:30 a. m., seguida del comienzo de pruebas, con premiación inmediata al finalizar cada categoría.
El domingo 3 de mayo se correrá la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX, con la programación competitiva bajo el mismo formato, a partir de las 8:00 de la mañana.
La premiación para las categorías Élite, Sub-23 23 y Junior (damas y varones) será de un buzo de campeón panamericano para el primer puesto, y trofeos del primer al octavo lugar, así como de premios en efectivo estipulados por la UCI, pagados en dólares estadounidenses, y puntos para el ranking mundial UCI.
De igual manera, para las categorías Challenge y Crucero se premiarán del primer al octavo lugar. La categoría Sin Pedales será reconocida con medallas.
El ingreso del público al escenario será gratuito, con control de aforo en tribuna para 1.500 personas, garantizando acceso a los aficionados en un escenario que cumple con los estándares técnicos internacionales.
El Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 y la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX contará con transmisión por televisión, a través del Canal RCN, en horarios por confirmar.
Este certamen, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo, se realiza con el apoyo del Ministerio del Deporte; el IDRD y la Liga de Ciclismo de Bogotá.
*Con Información de Fedeciclismo