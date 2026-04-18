Daan Dijkman conquista la Lieja-Bastoña-Lieja Sub-23 con Henrique Bravo en la casilla 16°

En un final a pura velocidad, Daan Dijkman (UAE Team Emirates Gen Z) ganó la Lieja-Bastoña-Lieja Sub-23, luego de recorrer 177 kilómetros entre las localidades belgas de Bastogne y Blegny, en la región de Valonia.

El pedalista neerlandés de 18 años fue el más rápido en el embalaje final de un grupo reducido por delante del australiano Jack Ward (Lidl-Trek Future) y del noruego Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

Para destacar la actuación del brasilero Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, quien se reportó en el pelotón en el puesto 16° con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los dos pedalistas centroamericanos en competencia, el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step) concluyó en la casilla 26° y el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) se clasificó en la posición 68° a más de 4 minutos de Dijkman. La clásica belga no contó con participación colombiana.

Resultados Liège-Bastogne-Liège MU (1.2U)

Bastogne – Blegny (177 km)