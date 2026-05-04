Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares

Los Juegos Intercolegiados Nacionales alcanzaron la cifra histórica de 642.625 deportistas inscritos, un hecho que ratifica el compromiso del Ministerio del Deporte de garantizar el derecho a la práctica deportiva, la recreación y la integración de miles de niños, niñas y jóvenes de los 32 departamentos del país.

La cifra de entrenadores y delegados también batió récords, con un consolidado de 36.142 inscritos, lo que valida la importancia del apoyo y respaldo a los futuros medallistas olímpicos de Colombia. En total, el proceso cerró con 678.458 inscritos.

Este hito se logra gracias a las acciones articuladas con los entes departamentales, establecimientos educativos, docentes, entrenadores, rectores, federaciones deportivas y organizaciones que atienen a personas con discapacidad.

En total, 9.661 instituciones educativas de todo el país participaron activamente en el proceso de inscripción de atletas y Para atletas. La edición 2026 contempla 26 modalidades deportivas (12 individuales y 7 de conjunto), así como tres (3) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.



El ciclismo de ruta, una de las disciplinas que se disputará en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2026. (Foto © RMC)

Las competencias individuales estarán compuestas por ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los para deportes serán boccia, para natación y para atletismo.

Por otro lado, los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Las demás modalidades ofertadas son: mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.

La máxima autoridad del deporte nacional destinó un total de $64.500 millones, con los cuales se llevarán a cabo las fases: municipales, zonales, departamentales, regionales, final nacional y también se asegura la participación de la delegación colombiana que represente al país en los XXX Juegos Escolares Sudamericanos que se llevarán a cabo en el vecino país de Ecuador.

El Ministerio del Deporte le cumple a la niñez y juventud de todos los territorios con el desarrollo del calendario de estos juegos, que promueven el deporte escolar en las regiones, donde la práctica deportiva es factor de bienestar e igualdad.

*Con Información de Mindeporte