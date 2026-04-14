Seis suramericanos disputarán el Tour de Hainan; un colombiano en la lista

El calendario Pro-Series continuará este miércoles con la edición 17 del Tour de Hainan, una de las pruebas más importantes del circuito asiático. En total serán seis los pedalistas suramericanos que afrontarán la tradicional carrera china con un colombiano, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali).

La lista de suramericanos la completan el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team); el venezolano Francisco Joel Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA); el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), además de los argentinos Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y Fabrizio Crozzolo (Team Polti VisitMalta).

Entre los favoritos aparecen el eritreo Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH), el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el australiano Dylan Hopkins (Roojai Insurance Winspac), el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) y el danés Mathias Bregnhøj (Terengganu Cycling Team).

La carrera china contará con cinco etapas. El primer día, esta reservado para los hombres rápidos. Después está todo ideal para los escaladores, especialmente relevantes aparecen los finales de Wuzhishan de la segunda etapa luego de ascender tres puertos de primera categoría, el último muy cerca de meta, y la llegada en alto a Baoting del sábado. Sin embargo, tal y como ha quedado probado en ediciones pasadas, cualquier jornada puede servir para dar un vuelco a la general.