Ruta
Podio colombiano en el Tour de Rodas con Juan Felipe Rodríguez 3°; Matteo Scalco el ganador
Una excelente noticia para el ciclismo colombiano llegó desde Grecia. Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) se subió al tercer cajón del podio del Tour de Rodas, luego de disputarse un prólogo y tres etapas en línea.
El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, después de destacarse en el campeonato nacional de ruta. Esta vez consiguió un meritorio tercer puesto en la carrera griega, perteneciente al calendario UCI de Europa.
La edición 19 del Tour de Rodas que contó con la participación de 167 pedalistas, quedó en manos del italiano Matteo Scalco, del equipo de desarrollo XDS Astana, que terminó escoltado por el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco).
Scalco, que ganó la última etapa, sucedió en el palmarés de la carrera griega al francés Pierre-Henry Basset, campeón del año pasado, en un competencia que fue ganada en dos oportunidades por el suizo Fabian Cancellara.
En cuanto a los otros dos colombianos que compitieron, Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) terminó en el puesto 20° y Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) se clasificó 63°, a más de 24 minutos del ganador.
Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace (2.2)
Resultados Etapa 3 | Kremasti – Kremasti (156,5 km)
|1
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|3:56:26
|2
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|0:59
|3
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|,,
|4
|Joshua Golliker
|EF Education – Aevolo
|,,
|5
|Georg Martinsen
|Lillehammer CK Continental Team
|1:21
|6
|Emil Nielsen
|AIRTOX – Carl Ras
|1:24
|7
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|,,
|8
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|1:30
|9
|Henrik Fjellheim
|Lillehammer CK Continental Team
|1:35
|10
|Ben Wiggins
|Hagens Berman Jayco
|1:39
|21
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|2:57
|85
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|23:59
Clasificación General Final
|1
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|11:28:30
|2
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|1:05
|3
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|1:14
|4
|Joshua Golliker
|EF Education – Aevolo
|1:16
|5
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|1:30
|6
|Emil Nymand Nielsen
|AIRTOX – Carl Ras
|1:41
|7
|Georg Martinsen
|Lillehammer CK Continental Team
|1:46
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|1:50
|9
|Ben Wiggins
|Hagens Berman Jayco
|1:51
|10
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|1:52
|20
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|3:11
|63
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|24:16
Ruta
¡Un mexicano, rey de los dos mares! Isaac del Toro dueño del tridente de Poseidón en la Tirreno-Adriático
El mexicano Isaac del Toro sigue en racha ganadora tras coronarse este domingo como nuevo campeón de la Tirreno-Adriático, sumando su segundo título del año con el conseguido en el UAE Tour. El joven corredor del UAE Team Emirates-XRG fue el mejor de la carrera la Carrera de los Dos Mares.
Los puestos de honor los completaron el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, mejor de los nuestros fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el 7° puesto, mientras que el boyacense Nairo Quintana (Movistar) terminó en la casilla 19° y el zipquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) finalizó en la posición 81°.
La victoria en la última etapa le correspondió al local Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien le ganó en el embalaje al australiano Sam Welsford (Ineos Grenadiers) y al belga Laurenz Rex (Soudal Quick-Step).
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto (142 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|3:04:54
|2
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|7
|Anders Foldager
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|9
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|47
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|m.t.
|62
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|111
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|28:02:14
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:40
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:42
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:14
|5
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:21
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:26
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:49
|8
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|1:55
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|2:02
|10
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|2:06
|19
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:15
|76
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|50:28
Ruta
Santiago Umba termina tercero en el Istrian Spring Tour 2026 con Matisse van Kerckhove de campeón
El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se subió al tercer cajón del podio en el Istrian Spring Tour 2026, que concluyó tras cuatro días de competencia en territorio croata, luego de un prólogo y tres etapas en línea.
¡La tercera fue la vencida! El de Arcabuco, Boyacá, quien cumplió su tercera competencia en Europa esta temporada, terminó 3° en esta carrera del calendario UCI, sumando para Colombia el primer podio en esta prueba europea.
Al escarabajo lo superaron en el podio el belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike y el austriaco Sebastian Putz (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes ocuparon el 1° y 2° puesto, respectivamente. El otro colombiano en competencia, Alejandro Callejas (Petrolike) se clasificó en la casilla 21°.
En la jornada final, el italiano Alessio Magagnotti (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) se quedó con la victoria. El corredor italiano, superó al estadounidense Scott McGill (Modern Adventure Pro Cycling) y al belga Matteo Vanden (UAE Team Emirates Gen Z).
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados 3 Etapa | Pazin – Umag (125 km)
|1
|Alessio Magagnotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|2:37:52
|2
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|3
|Matteo Vanden
|UAE Team Emirates Gen Z
|m.t.
|4
|Dylan Massa
|Nice Métropole Côte d’Azur
|m.t.
|5
|Rait Ärm
|Energus Cycling Team
|m.t.
|6
|Konrad Czabok
|Voster Team
|m.t.
|7
|Patrick Frydkjær
|Lidl – Trek Future Racing
|m.t.
|8
|Juan José Prieto
|Petrolike
|m.t.
|9
|Nencini Tommaso
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|10
|Grindley Sebastian
|Lidl – Trek Future Racing
|m.t.
|36
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|49
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Matisse van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|9:02:00
|2
|Sebastian Putz
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:16
|3
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:20
|4
|Matvey Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:30
|5
|Victor Papon
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:31
|6
|Patrick Frydkjær
|Lidl-Trek Future Racing
|0:34
|7
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:44
|8
|Will Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:45
|9
|Anatol Friedl
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:47
|10
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:47
|21
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:00
Ruta
¡Suramérica en lo más alto! Henrique Bravo gana el Tour de Antalya con José Said Cisneros 2° y Eduardo Sepúlveda 3°
¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, llegó a la meta sin problemas el último día del Tour de Antalya y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.
En cuanto a la clasificación, el dominio fue suramericano, al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio su compañero de equipo, el mexicano José Said Cisneros, quien terminó segundo y en el tercer cajón, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star).
La costa mediterránea del suroeste de Turquía acogió la etapa final de la prueba turca que contó con 140,5 kilómetros principalmente en terreno llano, donde los sprinters se deleitaron.
La jornada final la ganó el uzbeko Sergey Rostovtsev, luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al turco Ramazan Yilmaz (Konya Büyükşehir Belediye Spor) y a su compatriota Nikita Tsvetkov.
Tour of Antalya (2.2)
Resultados Etapa 4 | Kadriye – Antalya (140,5 km)
|1
|Sergey Rostovtsev
|Selección de Uzbekistán
|2:56:29
|2
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|3
|Nikita Tsvetkov
|Selección de Uzbekistán
|m.t.
|4
|Lorenzo Cataldo
|China Chermin Cycling Team
|m.t.
|5
|Kristiāns Belohvoščiks
|BIKE AID
|m.t.
|6
|Aliaksei Shnyrko
|Li Ning Star
|m.t.
|7
|Buğra Yiğit Tahir
|Spor Toto Cycling Team
|m.t.
|8
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|m.t.
|9
|Muhammad Hafizh
|ASC Monsters Indonesia
|m.t.
|10
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:31:07
|2
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:22
|3
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:28
|4
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|1:26
|5
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:30
|6
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|1:32
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:39
|8
|Mathijs De Clercq
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:58
|9
|Mauro Brenner
|REMBE | rad-net
|2:09
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|2:42