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Pista

Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

Publicado

Hace 31 mins

el

La Selección Colombia Junior de Pista buscará repetir lo hecho en Perú. (Foto © FCC)
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Pista

Copa Mundo de Pista Malasia 2026: Luz Daniela Gaxiola 2° y Stefany Cuadrado 4° en la prueba del keirin

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Hace 2 días

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27 abril, 2026

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Luz Daniela Gaxiola, Wang Lijuan y Emma Finucane, en el podio del keirin. (Foto © UCI Track Cycling)
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Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil en Bucaramanga

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Hace 3 días

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25 abril, 2026

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la delegación antioqueña, en el podio como campeones del Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil 2026. . (Foto © FCC)
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Pista

Antioquia y Valle se disputan el título del Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil en Bucaramanga

Publicado

Hace 5 días

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24 abril, 2026

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Martín Mesa, Juan José Calderón y Mateo González, en el podio del keirin juvenil. (Foto © FCC)
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