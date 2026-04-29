Pista
Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, que se disputará del 4 al 9 de mayo de 2026 en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz (México). La delegación nacional estará conformada por 14 deportistas y un equipo técnico interdisciplinario, con el objetivo de disputar las medallas continentales en las diferentes pruebas del programa oficial UCI y revalidar el título general del evento conseguido en los últimos años.
El equipo de velocidad estará integrado por Danna Valentina Martínez (Casanare), Manuela Loaiza (Antioquia), Juan José Calderón (Antioquia), Martín Mesa (Antioquia) y Thomas Mejía (Antioquia), quienes competirán en velocidad, keirin y kilómetro contrarreloj.
Por su parte, el equipo de semifondo estará formado por Salomé Vargas (Avinal El Carmen de Viboral), Sheylin Gómez (Valle), Emelith Rodríguez (Antioquia), Daniela Quintero (Avinal El Carmen de Viboral), Ana Sofía Suárez (Valle), Daniel Mauricio García (Valle), José Luis García (Boyacá), Juan Esteban Sánchez (Antioquia) y Santiago Ruiz (Antioquia), quienes asumirán el reto en pruebas como persecución, ómnium, madison, scratch y carrera por puntos.
El equipo técnico estará encabezado por los entrenadores John Jaime González y Andrés Felipe Torres; quienes estarán acompañados por los mecánicos Andrés Hernández y Johan Danilo Vargas; la fisioterapeuta Deisy Jasmín Mancipe; el masajista Jessid Daniel Rincón, y el delegado Jorge Enrique Duarte Villamizar, quienes garantizarán el acompañamiento integral del grupo durante la competencia.
La Selección Colombia viajará a territorio mexicano el próximo sábado 2 de mayo, para adecuarse al escenario y afrontar las competencias a partir del martes 5 de mayo.
El Campeonato Panamericano Junior de Pista reunirá a los mejores exponentes del continente en la categoría 17-18 años (2008-2009), bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Colombia buscará consolidar su protagonismo histórico en la pista continental y proyectar a sus nuevas figuras hacia el alto rendimiento internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Copa Mundo de Pista Malasia 2026: Luz Daniela Gaxiola 2° y Stefany Cuadrado 4° en la prueba del keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias de la Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Nilai, Malasia, durante tres días. La antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin, terminó en el 4° puesto, tras la descalificación de la francesa Lauriane Genest.
La antioqueña, que lidera el ranking mundial de la UCI en la velocidad femenina, sumó puntos importantes en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), rumbo a la clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, a celebrarse en Shanghái, China, así como al proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La prueba la ganó la pedalista china Wang Lijuan, mientras que el podio lo completaron la mexicana Luz Daniela Gaxiola y la británica Emma Finucane, quienes se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
Para resaltar la actuación de las ciclistas mexicanas, que tuvieron una destacado participación en el certamen pistero, organizado por la UCI, que se celebró en el Velódromo Nacional de Malasia. Yareli Acevedo conquistó la medalla de plata en la prueba de eliminación, mientras que el equipo de velocidad femenino, conformado por Daniela Gaxiola, Yuli Paola Verdugo y María José Vizcaíno, se colgó la medalla de bronce.
Pista
Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil en Bucaramanga
Con una exhibición de talento, velocidad y dominio técnico, la delegación de Antioquia se alzó con el título general del Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Prejuvenil 2026, que concluyó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga.
El equipo paisa finalizó en lo más alto del medallero con un total de 47 preseas (17 oros, 17 platas y 13 bronces), superando ampliamente a la delegación del Valle, que ocupó el segundo lugar con 24 metales (12 de oro), y a Boyacá, que cerró el podio general con 13 medallas (cinco de oro).
La jornada final estuvo marcada por duelos vibrantes que definieron a los nuevos campeones nacionales. En las pruebas de Persecución Individual Prejuvenil, el Valle brilló con Lousiana Valencia (2:36.448), mientras que el boyacense Sebastián Gómez hizo lo propio en la rama masculina con un tiempo de 2:23.726.
El Keirin Prejuvenil entregó emociones fuertes para la afición local en Santander, donde Camila Arenas y Favián Carreño lograron valiosas medallas de plata para el departamento anfitrión. No obstante, los oros fueron para María Camila Páez (Antioquia) y Juan Felipe Peláez (Valle).
Antioquia selló su victoria general gracias a actuaciones contundentes en la categoría Juvenil: en la eliminación con el doblete de oro de Emelith Rodríguez y Juan Esteban Sánchez, y en el kilómetro, con Manuela Loaiza (1:11.680) y Thomas Mejía (1:05.077), que demostraron ser los más veloces de la pista santandereana.
En la Madison, una de las pruebas más estratégicas, la dupla de Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz (Orgullo Paisa – Antioquia) se impuso con 59 puntos. Por su parte, las vallecaucanas Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez dieron un recital de ciclismo al ganar la Madison femenina con 53 unidades.
El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del INDERBU, el Ministerio del Deporte y la Liga de Ciclismo de Santander, reafirma el velódromo Alfonso Flórez Ortiz como un escenario clave para el desarrollo del semillero del ciclismo nacional, dejando una alta vara competitiva de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de la categoría.
Este sábado continuará la actividad ciclística en la capital santandereana, con la celebración de las pruebas contrarreloj en el Nacional de Ruta Prejuvenil.
RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Antioquia y Valle se disputan el título del Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil en Bucaramanga
En una confrontación emocionante de principio a fin, la delegación de ciclismo de pista del Valle del Cauca logró descontar en la tabla de medallas a su similar de Antioquia y se ubica en el segundo lugar, a falta de un día para el final del certamen.
Los vallecaucanos están ahora a solo dos medallas de igualar a los antioqueños en la tabla general de oros (Antioquia 11, Valle 9), lo que mantiene abierta la disputa por el título nacional.
Las medallas de oro del Valle en la jornada llegaron gracias a Ana Sofía Suárez en la prueba por puntos juvenil, Sheylin Gómez en la persecución individual juvenil, Daniel García en el scratch juvenil y Lousiana Valencia en la eliminación prejuvenil. Por su parte, Mateo González obtuvo medalla de bronce en el keirin juvenil.
Para la jornada final se disputarán 10 medallas de oro en las pruebas de eliminación, kilómetro, madison, keirin y persecución individual, tanto en las categorías prejuvenil como juvenil, en ambas ramas.
RESULTADOS COMPLETOS TERCERA JORNADA
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca