Panamericano Junior de Pista Xalapa 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, que se disputará del 4 al 9 de mayo de 2026 en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz (México). La delegación nacional estará conformada por 14 deportistas y un equipo técnico interdisciplinario, con el objetivo de disputar las medallas continentales en las diferentes pruebas del programa oficial UCI y revalidar el título general del evento conseguido en los últimos años.

El equipo de velocidad estará integrado por Danna Valentina Martínez (Casanare), Manuela Loaiza (Antioquia), Juan José Calderón (Antioquia), Martín Mesa (Antioquia) y Thomas Mejía (Antioquia), quienes competirán en velocidad, keirin y kilómetro contrarreloj.

Por su parte, el equipo de semifondo estará formado por Salomé Vargas (Avinal El Carmen de Viboral), Sheylin Gómez (Valle), Emelith Rodríguez (Antioquia), Daniela Quintero (Avinal El Carmen de Viboral), Ana Sofía Suárez (Valle), Daniel Mauricio García (Valle), José Luis García (Boyacá), Juan Esteban Sánchez (Antioquia) y Santiago Ruiz (Antioquia), quienes asumirán el reto en pruebas como persecución, ómnium, madison, scratch y carrera por puntos.



Salomé Vargas, una de las figuras emergentes del equipo colombiano. (Foto © FCC)

El equipo técnico estará encabezado por los entrenadores John Jaime González y Andrés Felipe Torres; quienes estarán acompañados por los mecánicos Andrés Hernández y Johan Danilo Vargas; la fisioterapeuta Deisy Jasmín Mancipe; el masajista Jessid Daniel Rincón, y el delegado Jorge Enrique Duarte Villamizar, quienes garantizarán el acompañamiento integral del grupo durante la competencia.

La Selección Colombia viajará a territorio mexicano el próximo sábado 2 de mayo, para adecuarse al escenario y afrontar las competencias a partir del martes 5 de mayo.

El Campeonato Panamericano Junior de Pista reunirá a los mejores exponentes del continente en la categoría 17-18 años (2008-2009), bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Colombia buscará consolidar su protagonismo histórico en la pista continental y proyectar a sus nuevas figuras hacia el alto rendimiento internacional.

*Con Información de Fedeciclismo