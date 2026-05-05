Vuelta a São Paulo 2026: victoria de Rodrigo Do Nascimento con Róbigzon Oyola, Óscar Quiroz y Cristian Rico en el top 10

Los locales siguen dominando la Vuelta a São Paulo 2026 tras dos jornadas. La victoria en la segunda etapa le correspondió a Rodrigo Do Nascimento (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), quien fue el más fuerte de la fuga tras recorrer 116,1 kilómetros con salida en São José do Rio Preto y llegada a Barretos.

El brasilero derrotó en un sprint reducido al chileno Francisco Kotsakis (Plus Performance – ZEO Sport) y a su compatriota Igor Teodoro Molina (Andbank Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En el quinto puesto se reportó el mejor colombiano, Róbigzon Oyola (Team Medellín – EPM), mientras que el más destacado del NU Colombia fue Óscar Quiroz en la 6° casilla, ambos con el mismo tiempo del ganador. Luego, ingresó Cristian Rico (NU Colombia) en la 9° poisicón a seis segundos.

A continuación, pasaron la meta William Colorado (NU Colombia), Emerson Gordillo (NU Colombia), Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM), Álvaro Hodeg (Team Medellín – EPM), Jhonatan Chaves (NU Colombia), Víctor Ocampo (Team Medellín – EPM), Yeferson Camargo (Team Medellín – EPM) y Óscar Fernández (NU Colombia), todos a más de tres minutos.

En cuanto a la clasificación general, el brasilero Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) mantuvo el liderato con más de 2 minutos de ventaja sobre su compatriota Rodrigo Do Nascimento (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling). El podio parcial lo completa el colombiano Emerson Gordillo (NU Colombia) a 2:19.

La carrera paulista continuará este miércoles con su tercera etapa entre Barretos y Franca, en una jornada montañosa de 134,6, con un final picando ligeramente hacia arriba.

Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)

Resultados Etapa 2 | Barretos › Franca (134,2 km)

1 Rodrigo Do Nascimento Localiza Meoo/Swift Pro Cycling 2:48:13 2 Francisco Kotsakis Plus Performance – Zeo Sport m.t. 3 Igor Molina Andbank CYC Team-Pinda m.t. 4 Caina Oliveira São Jose-Inst Athlon m.t. 5 Róbigzon Oyola Team Medellín-EPM m.t. 6 Óscar Quiroz Nu Colombia m.t. 7 Vicente Costa São Jose-Inst Athlon m.t. 8 Edson de Rezende Localiza Meoo/Swift Pro Cycling m.t. 9 Cristian Rico Nu Colombia 0:06 10 Tomás Quiroz Plus Performance – Zeo Sport 0:18

Clasificación General Individual