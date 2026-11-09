Programa preventivo de control de calidad y actualización del producto GW Mortirolo

En GW nos mueve la pasión por las dos ruedas, la seguridad de nuestros ciclistas y el compromiso permanente con la excelencia, la innovación y los más altos estándares de calidad e idoneidad técnico-mecánica. Por eso, como parte de nuestros procesos de seguimiento, gestión de calidad y mejora continua, realizamos evaluaciones técnicas periódicas a nuestros productos.

En línea con esta filosofía y con nuestro compromiso con la seguridad de las personas, hemos dispuesto, por iniciativa propia y como medida preventiva de seguimiento de calidad, un Programa Preventivo de Control de Calidad y Actualización de Producto, dirigido exclusivamente a un grupo específico de kits de marco (manubrio, tenedor, eje, tija, juego de dirección, abrazadera, dropout, potencia) y bicicletas ensambladas de la referencia GW Mortirolo, correspondientes a seriales previamente identificados.

Es importante precisar que este procedimiento aplica única y exclusivamente a las unidades cuyos seriales se encuentran en el listado oficial publicado por la marca. Los demás lotes, referencias y familias de productos GW, así como las unidades GW Mortirolo cuyos seriales no estén incluidos en dicho listado, no hacen parte de este programa preventivo y continúan disponibles para su comercialización, ensamblaje y uso habitual.

¿En qué consiste el programa preventivo?

Los usuarios que tengan una bicicleta o un kit de marco GW Mortirolo identificado en el listado oficial deberán acudir al punto de venta o distribuidor autorizado GW. Allí se llevará a cabo la sustitución preventiva, sin ningún costo para el usuario, en coordinación con nuestro equipo técnico.

Una vez realizado este procedimiento, la unidad quedará lista para retomar su uso, con el respaldo de la marca.

¿Cómo identificar si su producto hace parte del programa?

Para verificar si su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo está incluido en este programa preventivo, siga estos pasos:

Ubique el número de serial grabado o etiquetado en el producto. Compare el serial con el listado oficial publicado por GW. Si el serial coincide, siga las instrucciones que se indican a continuación.

Instrucciones para clientes y usuarios

Para garantizar una atención ordenada, ágil y transparente, agradecemos su colaboración con las siguientes acciones:

1. Verifique si el serial de su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo se encuentra incluido en el programa preventivo.

2. Si su unidad está identificada en el listado, suspenda temporalmente su uso o comercialización mientras se realiza la actualización preventiva.

3. No realice desmontajes, adaptaciones, modificaciones ni intervenciones técnicas sobre el tenedor por cuenta propia o en talleres no autorizados.

4. Acérquese con la bicicleta o el kit de marco al punto de venta o distribuidor autorizado GW donde realizó la compra.

5. En el establecimiento autorizado se realizará la sustitución preventiva del tenedor, en coordinación con nuestro equipo técnico, procurando brindar una atención ágil para que pueda retomar sus rodadas en el menor tiempo posible.

En GW, la seguridad de las personas es una prioridad. Esta iniciativa voluntaria reafirma nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y el respaldo integral a quienes confían en nuestra marca para sus entrenamientos, competencias y rodadas diarias.

Agradecemos su colaboración y comprensión para llevar a cabo este proceso de manera oportuna. Para resolver inquietudes o consultar información sobre nuestros distribuidores autorizados, ponemos a su disposición los canales oficiales de atención de GW.