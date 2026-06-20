G-FORCE: el prototipo de GW que demuestra su potencial en la élite mundial del BMX

Un título panamericano y dos podios consecutivos en la Copa Mundo UCI de BMX son parte de los resultados que Diego Arboleda ha conseguido durante las últimas semanas. Detrás de este rendimiento también se encuentra un proyecto de innovación desarrollado por GW: el prototipo G-FORCE, un marco en fibra de carbono que continúa su proceso de validación en los escenarios más exigentes del BMX internacional.

Tras conquistar el Campeonato Panamericano de BMX disputado en Bogotá, Arboleda viajó a Francia para competir en las dos primeras rondas de la Copa Mundo BMX, donde alcanzó el segundo lugar en la primera válida y se quedó con la victoria en la segunda. Estos resultados le permitieron consolidar uno de los mejores momentos de su temporada y ubicarse en el quinto puesto de la clasificación general de la Copa.

Estos resultados también representan un importante respaldo para el desarrollo del nuevo G-FORCE, un proyecto en el que GW ha concentrado años de experiencia, investigación y trabajo enfocados en el alto rendimiento.

“Ha sido una experiencia muy positiva. El prototipo G-FORCE me ha dado confianza y un gran rendimiento en cada competencia. Los resultados hablan por sí solos: un título panamericano, un segundo lugar y una victoria en Copa Mundo, demostrando el trabajo y la dedicación que hay detrás de este proyecto”, aseguró Diego Arboleda.

El desarrollo del marco G-FORCE es un paso importante en la evolución de GW dentro del BMX. Fabricado en fibra de carbono, este prototipo fue concebido para optimizar las condiciones estructurales de un marco diseñado para la competencia profesional, incorporando además nuevas posibilidades en diseño, rendimiento y comportamiento dinámico sobre la pista.

“El objetivo principal del proyecto fue mejorar las condiciones estructurales del marco de competencia profesional de BMX a partir de la implementación de los materiales compuestos”, explicó Andrés Valencia, ingeniero vinculado al desarrollo del proyecto.

El desarrollo del G-FORCE contempló diferentes etapas de validación técnica. Además de las pruebas normalizadas para garantizar la resistencia estática, la durabilidad frente a la fatiga y la capacidad de soportar impactos, el proyecto incluyó evaluaciones comparativas que permitieron medir su desempeño frente a otros marcos fabricados en fibra de carbono y frente a generaciones anteriores de GW.

Según Valencia, estos procesos permitieron confirmar mejoras en aspectos clave del rendimiento y validar que el modelo cumple con los estándares establecidos por la marca para la alta competencia. Posteriormente, las pruebas en competencia permitieron evaluar tanto la percepción de los deportistas como el comportamiento real del producto en carrera.

Para Ricardo Vélez, jefe de producto de GW, el G-FORCE representa la consolidación de años de aprendizaje dentro de una disciplina que hace parte de la historia de la marca. “G-FORCE reúne toda la historia, el trabajo, el estudio y la experiencia de GW en el BMX aplicado al alto rendimiento”, afirmó Vélez. “Este desarrollo nos llevó a renovar completamente la geometría del marco, logrando una aceleración superior en comparación con sus predecesores y marcando una verdadera diferencia en la pista”.

Una de las características más importantes del proyecto ha sido la participación activa de atletas de talla mundial durante las diferentes etapas de desarrollo. Diego Arboleda ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del G-FORCE gracias a su experiencia en competencia y a la trayectoria que ha construido junto a la marca. Este proceso también ha contado con el valioso aporte de Mariana Pajón, cuya experiencia y conocimiento del BMX de alto rendimiento han contribuido históricamente al desarrollo y validación de los productos de GW.

“Para nosotros, el aporte de Diego es fundamental. Sus necesidades, experiencias personales y conocimientos como atleta de alto nivel han sido una pieza clave durante todo el proceso de desarrollo”, destacó Vélez.

Los resultados obtenidos durante esta temporada también representan una validación para el trabajo realizado por el equipo de desarrollo. Para Andrés Valencia, el desempeño alcanzado por el G-FORCE demuestra el valor de la ingeniería aplicada al deporte de alto rendimiento. “La apuesta por el diseño local de calidad le permite a una marca como GW ser reconocida en el mundo entero como una marca de excelencia competitiva”, afirmó.

Desde la visión de marca, los resultados alcanzados durante esta temporada representan una confirmación del camino que GW ha recorrido durante años en el desarrollo de productos para el BMX de alto rendimiento.



“Para nosotros representa la confirmación de nuestro slogan Made for Winners (Hecho para ganadores)”, señaló Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “El BMX se ha convertido para nuestra marca, desde el inicio, en un laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”.

Más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el proyecto G-FORCE continúa su proceso de evolución para llegar a Los Juegos Olímpicos 2028. Aunque el marco sigue siendo un prototipo, los logros alcanzados en competencias de máximo nivel continúan aportando información valiosa para su desarrollo. Este proceso de validación, respaldado por algunos de los referentes más importantes del BMX mundial, consolida una apuesta que combina innovación, ingeniería y rendimiento deportivo.

“Para mí es un orgullo aportar al desarrollo de una bicicleta colombiana. He construido toda mi carrera profesional junto a mi familia GW, y ver cómo hoy podemos demostrar nuestro nivel en los escenarios más importantes del BMX mundial es muy gratificante”, concluyó Arboleda.