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Ruta

Con la mira en el Tour de Guadalupe: el Team Madras Cycling ficha a los colombianos Esneider Báez y Edwin Sánchez

Publicado

Hace 5 horas

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Esneider Báez y Edwin Sánchez, nuevos refuerzos del mejor equipo guadalupeño del último trienio, Team Madras Cycling, para la temporada 2027. (Foto © Esneider Báez)
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Juan Esteban Sánchez terminó 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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9 noviembre, 2026

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez logró diploma olímpico en Dakar 2026. (Foto © ANOC)
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Vuelta a Trujillo: la trigésima séptima edición arranca con numerosa participación colombiana

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9 noviembre, 2026

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El Team Nativos, entre los equipos confirmados para la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)
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El Pío Rico hizo el 1-2 en la Vuelta Ciclística a Cochabamba con José Manuel Aramayo y Eduardo Moyata

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9 noviembre, 2026

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El boliviano José Manuel Aramayo se consagró campeón de la Vuelta Ciclística a Cochabamba 2026. (Foto © Asociación Departamental de Ciclismo Cochabamba)
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