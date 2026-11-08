Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.

Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.

En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.

El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)