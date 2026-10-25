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Empresas y Marcas

Dentro de Magene: el corazón tecnológico detrás del XDS Astana

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La Revista Mundo Ciclístico viajó a Qingdao, China, para conocer la sede de Magene. (Foto © RMC)
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