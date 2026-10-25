Empresas y Marcas
Dentro de Magene: el corazón tecnológico detrás del XDS Astana
Mundo Ciclístico viajó a Qingdao, China, para conocer la sede de Magene: laboratorios, líneas de producción, 492 registros de propiedad intelectual y el club de ciclismo donde nace el futuro de la tecnología para ciclistas.
Hay viajes que uno cuenta por los kilómetros y otros por lo que se queda adentro. Este fue de los segundos. Hace un par de semanas, Mundo Ciclístico, la plataforma de ciclismo más importante de Latinoamérica, recibió una invitación de Magene para conocer el lugar de donde salen los productos que hoy usa el equipo WorldTour XDS Astana y millones de aficionados en el mundo. Dijimos que sí antes de terminar de leer el correo.
30 horas para llegar al origen
Bogotá, Madrid, Beijing y finalmente Qingdao. Casi 30 horas de vuelo y conexiones, con el cuerpo preguntándose en qué día y a qué hora vivía.
Qingdao es una ciudad portuaria de la costa este de China. Su cercanía al mar, su capacidad como puerto y el peso de las industrias que se han instalado allí explican un crecimiento económico difícil de dimensionar sin verlo. Entre esas empresas está Magene, que desde hace 11 años construye un ecosistema pensado por ciclistas y para ciclistas: ciclocomputadores, rodillos inteligentes, potenciómetros, sensores, bandas de frecuencia cardíaca y luces inteligentes. Hoy es aliada oficial del XDS Astana, que usa sus ciclocomputadores, bandas de frecuencia cardiaca, rodillos inteligentes y luces con radar.
Lo primero que vimos: bicicletas junto a los escritorios
Llegamos descuadrados por el jet lag, pero bastó cruzar la puerta para entender dónde estábamos. En las oficinas, los trabajadores tienen sus bicicletas estacionadas al lado de sus puestos de trabajo.
Ese detalle dice más de una empresa que cualquier presentación corporativa. Ahí no se fabrican “productos de ciclismo”. Se trabaja desde la pasión por rodar. Esa cultura nace de una visión empresarial que busca convertirse en un líder global en el ámbito del ciclismo profesional inteligente.
Y aquí cae cualquier idea preconcebida de “marca china genérica”. Después de recorrer la sede, para nosotros Magene debe estar entre las dos mejores marcas del mundo en fabricación de ciclocomputadores, rodillos inteligentes, potenciómetros, sensores y luces inteligentes.
Piso por piso: investigación, laboratorios y líneas de ensamblaje
Conocimos a los fundadores, a los directivos y, sobre todo, a las personas que están detrás de cada desarrollo: los equipos de investigación y diseño, los laboratorios, las líneas de ensamblaje. Cada piso nos sorprendió más que el anterior.
En cada paso del recorrido nos acompañó el equipo que lidera la marca: Sam Li, VP Global Marketing, Mr. Song, International General Manager, Rocky, International Sales Director, Bea, Regional Marketing Manager, Doris, Sales Manager; con ellos hablamos de producto, mercado y del futuro de la marca en América Latina, y en todos encontramos la misma pasión por el ciclismo que habíamos visto en las bicicletas junto a los escritorios.
Lo que más nos marcó fueron las mentes que hay detrás de cada producto. Son personas que viven el ciclismo desde adentro. Entienden lo que necesita un profesional del WorldTour, lo que necesita un aficionado de domingo y lo que necesitan ellos mismos cuando salen a rodar. Investigan, proponen y resuelven problemas de hoy y de mañana.
Esa cultura se refleja en números. Magene tiene 492 registros de propiedad intelectual: 51 patentes de invención, 223 marcas registradas, 157 modelos de utilidad, 61 derechos de autor.
La capacidad de producción es tal que la empresa está construyendo un segundo edificio de igual tamaño, con el doble de capacidad, para llegar a más países y territorios y aumentar su participación en el mercado global del ciclismo.
Pruebas que llevan los productos al límite
El primer día nos mostró algo más: la marca somete sus productos a pruebas que sobrepasan los límites. Ahí está la razón de la fiabilidad que luego llega a las manos de los ciclistas. Van adelante en visión y en innovación, y entendimos que es parte de una cultura que está sorprendiendo al mundo, no solo en el ciclismo sino en muchas industrias.
La cultura del ciclismo que vive Magene con su club
Faltaba una parte, y quizás la más reveladora del día 2: rodar con el Magene Cycling Club.
Fue divertido y fue agónico. Esta gente anda muy duro y entrena muy duro, pero también se divierte. Es el mismo espíritu de nuestras grupetas en Colombia, México y demás países de la región con otro idioma y las mismas risas en la parada.
El club es el punto de conexión entre Magene y el mundo ciclístico. Los empleados que ruedan en él usan los productos y los prototipos antes de que lleguen al mercado. De ahí han salido ideas y desarrollos que hoy disfruta un equipo WorldTour y, por extensión, los aficionados de todo el mundo. Qingdao tiene recorridos hermosos de montaña, de costa y dentro de la ciudad, y la inversión de la marca en esta comunidad es una apuesta clara por mantenerla motivada y soñando con el futuro tecnológico del ciclismo.
América Latina, un mercado que Magene valora
Magene ha encontrado en América mercados claves para su expansión. La relación entre calidad, costo y beneficio se adapta muy bien a las economías de la región y aunque Colombia es hoy su mercado principal, también tiene una gran crecimiento y acogida en México, Argentina, Chile y Brasil.
Lo que entendimos después de dos días
Es importante que la comunidad ciclística entienda esto: Magene no es una fábrica que hace equipamiento de ciclismo. Es una marca global y profesional de tecnología para el ciclismo, guiada por la innovación y la cultura, que ofrece soluciones para todos los momentos del ciclista: en casa sobre el rodillo y en la carretera.
Después de dos días de vivir esa cultura, entendimos el magnetismo y la claridad de intención detrás de cada desarrollo. El corazón de Magene es más grande y más fuerte de lo que imaginábamos. Sus competidores tienen motivos para mirar atrás, porque esta marca va adelante y viene con pasos gigantes. Su secreto es que no se trata de hacer productos por hacerlos, porque cualquiera podría. Se trata de ir más allá: resolver una necesidad real y construir un ecosistema que acompañe al ciclista en cada salida.
Cuando el corazón de una compañía late tan fuerte como el de Magene y sus más de mil colaboradores, el mundo del ciclismo lo siente.
Gracias, Magene
Esta es una de las experiencias más lindas que hemos vivido en los 50 años de Mundo Ciclístico. Gracias por la invitación a entender una cultura, un país, una empresa y una labor global tan grande, y a cada persona que nos acompañó a mostrarnos su trabajo.
Esperamos que Latinoamérica siga siendo un mercado excepcional para la marca, porque el amor por el ciclismo que se vive aquí lo sentimos también allá, en las oficinas y sobre la bicicleta, rodando con el Magene Cycling Club.
Porque, ¿qué sería del ciclismo de esta época sin una marca como Magene que conecta cada salida, cada rodada y cada experiencia a través de datos y productos inteligentes que nos ayudan a entrenar de forma más intuitiva y a mejorar continuamente como ciclistas y seres humanos?
Un plus: Magene estrena imagen
Y como la visita coincidió con un momento clave para la marca, queremos cerrar con una noticia. El 21 de octubre, Magene anunció la renovación global de su marca y presentó un nuevo logotipo y un nuevo sistema de identidad visual. El proceso arranca con una renovación integral de su identidad visual y se extenderá poco a poco a todos los puntos de contacto de la marca en más de 100 países y regiones, con una identidad unificada y profesional que busca fortalecer la conexión con los ciclistas de todo el mundo.
La renovación va más allá de lo visual: Magene seguirá desarrollando su filosofía de marca, la tecnología de sus productos y la experiencia de sus clientes, en lo que define como un nuevo capítulo de su historia como marca global de tecnología inteligente para el ciclismo. Después de recorrer Qingdao y ver de cerca la energía de quienes la hacen posible, no nos sorprende: una marca que mira siempre hacia adelante tenía que estrenar también su forma de presentarse al mundo.
Empresas y Marcas
Mariana Pajón vuelve a las pistas con el prototipo GW G-FORCE de carbono
La reina del BMX vuelve a sentirse en casa. Después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de iniciar su etapa como mamá, La triple medallista olímpica, Mariana Pajón, retoma los entrenamientos y la competencia con nuevos retos, la motivación de seguir al más alto nivel y una novedad que marca la evolución del BMX: el prototipo GW G-FORCE de carbono, con el que el pasado fin de semana se quedó con la victoria en la Florida State Championship Series.
Su regreso a las pistas coincide con la renovación de la pista que lleva su nombre en Medellín, un escenario que la deportista describe como hermoso, rápido y uno de los mejores del mundo para prepararse. Allí ha probado de forma silenciosa el nuevo marco desarrollado por GW con avances tecnológicos, una etapa que combina nuevas sensaciones sobre la bicicleta con una historia compartida que ha acompañado los momentos más importantes de su carrera.
“La bici es mi lugar feliz. Estoy muy contenta de estar nuevamente sobre esta bici, en mi pista, en Medellín. Es un orgullo inmenso probar una bicicleta nueva, con nuevas sensaciones en una nueva etapa de mi vida”, expresó Mariana.
Un prototipo para ir al límite
El nuevo kit de marco y tenedor GW G-FORCE de carbono, representa un paso importante en el desarrollo de bicicletas de BMX de alto rendimiento. Su construcción busca responder a las exigencias de la competencia, con características que Mariana destaca desde sus primeras pruebas: rapidez, rigidez y ligereza.
“Es rápido, rígido, liviano y es todo lo que se necesita para ir rápido en la pista”, explicó la deportista, quien también resaltó el desempeño del tenedor y la comodidad que le ha permitido adaptarse rápidamente a la bicicleta. Según contó, las sensaciones han mejorado con cada entrenamiento y los tiempos siguen evolucionando.
Este desarrollo se nutre de la experiencia de atletas que conocen las exigencias de la pista y ponen a prueba cada avance. Para GW, trabajar junto a Mariana representa la continuidad de una relación construida durante años, presente en diferentes momentos de su trayectoria olímpica, desde Londres 2012 hasta París 2024, y que hoy sigue impulsando nuevos retos para el BMX de cara a las próximas olimpiadas.
La innovación que se prueba en la pista
El desarrollo del G-FORCE de carbono hace parte de una apuesta de GW por la innovación, en la que el BMX funciona como un espacio de experimentación para probar materiales, geometrías y soluciones técnicas que respondan a las necesidades de los deportistas.
“El BMX se ha convertido para nuestra marca GW, desde el inicio, en ese laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”, explicó Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “Los atletas son los que llevan los productos a otro nivel”.
La retroalimentación de deportistas como Mariana Pajón y Diego Arboleda ha contribuido a perfeccionar este desarrollo. Durante esta temporada, Arboleda consiguió el título de Campeón Panamericano, Campeón Juegos centroamericanos y del caribe, y ganó una válida de la Copa Mundo, todos esto usando el marco prototipo GW G-FORCE, resultados que se suman a los avances de un proyecto en constante evolución.
Para Villegas, estos logros representan una confirmación del propósito de la marca: Made for Winners (Hecho para ganadores). “Nos impulsa día a día, sobre todo al equipo de desarrollo de producto y diseño, a tener modelos del más alto estándar y nivel, que les proporcionen capacidades a los atletas que depositan en ellos su confianza para alcanzar títulos”, señaló.
Desde los pasados Juegos Olímpicos de París, es la primera competencia de BMX en la que Mariana participa. La victoria de Mariana en la Florida State Championship Series es la primera con el prototipo de carbono y suma un nuevo resultado a este proceso y permite seguir evaluando el desempeño de la bicicleta en condiciones reales de competencia.
Una nueva etapa sobre su bicicleta
Más allá de los resultados, el regreso de Mariana tiene un significado especial. Convertirse en mamá ha marcado una nueva etapa de su vida, en la que reconoce con mayor claridad su fortaleza y la capacidad de las mujeres para asumir nuevos desafíos sin renunciar a sus sueños.
“Estoy en una nueva etapa de mi vida, una etapa en la que todo tiene más sentido, ahora todo tiene más valor. Ahora me doy cuenta de lo fuerte que soy, de lo que somos capaces de hacer las mujeres, las que somos mamás”, comparte.
En ese camino, la bicicleta continúa siendo su lugar feliz y GW sigue acompañándola con desarrollos que buscan responder a las exigencias del BMX de alto rendimiento. El prototipo GW G-FORCE de carbono representa así mucho más que una novedad técnica: es parte de una evolución que se construye junto a los atletas, a partir de su experiencia, sus sensaciones y sus objetivos en la pista.
Con Mariana de nuevo en competencia y una victoria reciente en Florida, GW continúa impulsando el desarrollo de una bicicleta que reúne innovación, experiencia deportiva y el compromiso de seguir llevando el BMX colombiano a escenarios de alto nivel.
Empresas y Marcas
Se acerca la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”
Las grandes figuras del ciclismo mundial se reunirán el próximo 25 de octubre en Pitalito para vivir una nueva edición de la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”, una experiencia que combina deporte, historia y turismo por el sur del país. Pitalito se prepara para vivir una auténtica fiesta del ciclismo.
El próximo domingo 25 de octubre, las carreteras del sur del Huila serán escenario de la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, un evento que reunirá a aficionados y destacadas figuras del pedalismo nacional e internacional alrededor de una experiencia deportiva que rinde homenaje a las raíces del corredor huilense.
Entre los grandes atractivos de esta edición sobresale la presencia de cuatro nombres ilustres: Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal y el Tomás Silva, ganador de etapa, líder del Giro de Italia y último campeón sudamericano de ruta. La iniciativa, liderada por Harold Tejada, busca consolidar un espacio de encuentro entre los profesionales y los aficionados, en un ambiente que trasciende la competencia y reivindica el valor de las experiencias compartidas sobre la bicicleta.
La ruta tendrá como epicentro a Pitalito y recorrerá las carreteras de Isnos, Obando, Estrecho del Magdalena, San Agustín y retorno a Pitalito, territorios que reúnen paisajes naturales, riqueza cultural y patrimonio arqueológico.
La propuesta contempla tres alternativas de recorrido para que ciclistas con diferentes niveles de preparación puedan participar de la experiencia. La ruta larga, la media y la corta permitirán disfrutar de una región que busca fortalecer su reconocimiento como destino para el turismo deportivo.
Entre los invitados ilustres también figuran el vallecaucano Jarlinson Pantano y Víctor Hugo Peña, quienes completan la legión de figuras del ciclismo colombiano que engalanarán la segunda edición del evento que cuenta con el respaldo de la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Pitalito y la Cámara de Comercio, entre otros grandes aliados que le han dado el visto bueno al evento.
El 23 de octubre, San Agustín será el punto de partida con una rueda de prensa en las instalaciones del Parque Arqueológico. Vale destacar que la ExpoFeria que se desarrollará el día sábado 24 de octubre en la Cámara de Comercio del Huila, sede Pitalito, tendrá exposición de marcas locales y nacionales. La entrada es libre para el público en general.
Como gran novedad, el día domingo durante el evento central de la Ruta Harold Tejada, en las instalaciones del velódromo de Pitalito, habrá una exhibición de 50 niños, entre los 4 y 10 años de edad, apoyados por la Fundación Harold Tejada.
Cronograma oficial
Viernes 23 de octubre
4 pm – Rueda de Prensa (Casa Museo – Parque Arqueológico San Agustín) 7 pm – Cena invitados VIP (Restaurante Magú Pitalito) – Evento privado
Sábado 24 de octubre
6 am – Rodada con invitados VIP (Salida y llegada: Encanto Campestre: Vía KM 1 Guacacallo – Pitalito. 8 am a 8 pm – ExpoFeria y Entrega de KITS (Cámara de Comercio Sede Pitalito) 8 am a 3 pm – Presentaciones culturales en medio de la ExpoFeria 4 pm – Conversatorio con Harold y sus amigos (Cámara de Comercio Sede Pitalito)
Domingo 25 de octubre
Salidas Todas las Rutas: Lugar Villa Olímpica de Pitalito (Desde las 4:45 am se dará apertura a los corrales). Llegada de todas las rutas: Velódromo de Pitalito.
Gran Fondo: 5:30 am Ruta Media: 5:45 am Ruta Corta: 5:50 am
Exhibición Niños 7am (Futuros Campeones) – Fundación Ruta Harold Tejada (Velódromo de Pitalito.
Empresas y Marcas
Magene presenta la renovación global de su marca y abre un nuevo capítulo en su desarrollo internacional y profesional
El 21 de octubre, Magene, marca de tecnología inteligente para el ciclismo, anunció la renovación global de su marca y presentó un nuevo logotipo y sistema de identidad visual. El proceso comienza con una renovación integral de la identidad visual de Magene y se extenderá gradualmente a los distintos puntos de contacto de la marca en más de 100 países y regiones. Con una identidad de marca unificada y profesional, Magene busca fortalecer su conexión con los ciclistas de todo el mundo.
La renovación va más allá de la identidad visual. Magene seguirá desarrollando su filosofía de marca y la tecnología de sus productos, así como mejorando la experiencia del cliente. Con ello, inicia un nuevo capítulo en su desarrollo como marca global de tecnología inteligente para el ciclismo.
Esta renovación se apoya en más de una década de crecimiento e innovación. Desde su fundación en 2015, Magene se ha dedicado a impulsar la tecnología inteligente para el ciclismo, con una amplia cartera de productos que incluye ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, medidores de potencia, sensores y luces inteligentes. En conjunto, estos productos ofrecen soluciones conectadas para responder a una amplia variedad de necesidades de los ciclistas, tanto en interiores como al aire libre.
A medida que crece en la industria del ciclismo, Magene amplía su presencia en los mercados internacionales y fortalece su posición como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo.
Un nuevo logotipo y sistema de identidad visual redefinen la expresión de marca de Magene
El nuevo logotipo de Magene presenta el nombre de la marca, «MAGENE», en mayúsculas y con una tipografía personalizada y distintiva que genera un mayor impacto visual. La marcada inclinación de las letras hacia delante y sus líneas definidas transmiten una sensación de velocidad, energía y movimiento. Estos elementos dan a Magene una presencia de marca más distintiva que la que ofrecía su logotipo anterior.
La renovada paleta de colores de Magene conserva Energy Orange como sello distintivo de la marca y expresión del espíritu de competición, junto con Performance Blue, que representa la profesionalidad y la precisión. Los tonos neutros de baja saturación Elite Grey y Metallic Silver complementan la paleta principal y crean una identidad visual distintiva y coherente.
Inspirada en la dinámica del ciclismo de competición, la filosofía de diseño de Magene, «Dominio del momento», refleja la capacidad del ciclista para mantener el control de su esfuerzo y del desarrollo de la carrera a medida que cambian la velocidad y las condiciones. Al mismo tiempo, expresa un equilibrio dinámico entre seguir avanzando y moderar el esfuerzo.
En cuanto al estilo visual, Magene sigue el principio de «Menos es más». Simplifica el lenguaje cromático y el diseño para recuperar una experiencia auténtica y reforzar la percepción de los usuarios sobre el rendimiento profesional.
El nuevo sistema de identidad visual está diseñado para ciclistas de todo el mundo. Se basa en el conocimiento de Magene sobre las tendencias emergentes y la evolución de la estética en la industria del ciclismo. Su lenguaje visual distintivo busca conectar con el mercado y expresar la visión de Magene sobre el futuro del ciclismo profesional.
De una renovación visual a una renovación global de la marca
La renovación de la marca Magene va mucho más allá de un nuevo logotipo. Representa una transformación integral centrada en la interacción de la marca con los ciclistas, que abarca desde la renovación de la identidad visual hasta el desarrollo de una presencia global coherente. El objetivo es reforzar el reconocimiento de Magene, la comprensión de su identidad y la confianza en la marca en los mercados internacionales.
Durante el próximo año, el nuevo logotipo y la nueva identidad visual se incorporarán progresivamente a los principales puntos de contacto de la marca, desde los embalajes y las interfaces de usuario hasta el diseño de los productos, los elementos de exhibición en los puntos de venta, las exposiciones y otras activaciones de marca. Esta implementación por etapas contribuirá a ofrecer una experiencia de marca consistente y coherente en los distintos mercados.
Más allá de su identidad visual, Magene seguirá desarrollando y perfeccionando sus productos según las necesidades de los ciclistas, desde el entrenamiento hasta la competición. La marca busca ofrecer mejores soluciones mediante experiencias de ciclismo profesionales e inteligentes que abarquen todas las situaciones de uso.
Como parte de su estrategia general de desarrollo de marca, Magene ya ha establecido su presencia en el ciclismo profesional. A principios de 2026, anunció su colaboración con un equipo del UCI WorldTour, al que proporciona productos de cuatro categorías principales: ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, luces traseras inteligentes con radar y sensores de frecuencia cardíaca, además de soporte técnico.
Gracias a esta colaboración, los comentarios de los ciclistas profesionales, los datos de las carreras y los resultados de las pruebas de producto orientan directamente el desarrollo y la mejora continua de los productos. Esta información ayuda a Magene a desarrollar productos de tecnología inteligente para el ciclismo cada vez más orientados al ciclismo profesional.
Fortalecer el reconocimiento de marca y la presencia profesional y ampliar el alcance global
La renovación de marca refleja una orientación estratégica más amplia para Magene. Para responder a los cambios en los mercados globales y a la evolución de las necesidades de los ciclistas, la empresa está construyendo una identidad visual más distintiva y sigue desarrollando su marca, sus productos, las experiencias de ciclismo y los servicios de atención al cliente. Con ello, busca reforzar su posición diferenciada en el mercado global de tecnología inteligente para el ciclismo.
La renovación de marca también representa un paso importante en la expansión global de Magene. La innovación en productos y en investigación y desarrollo (I+D), los conocimientos adquiridos en la competición profesional y las mejoras continuas en la experiencia del usuario respaldan este proceso. Magene busca consolidar su posicionamiento entre los ciclistas como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo y aprovechar sus capacidades tecnológicas y de desarrollo de productos para fortalecer el reconocimiento global de la marca.
Mediante la renovación de su identidad visual y una estrategia de marca más amplia, Magene sigue avanzando en su desarrollo profesional e internacional. De cara al futuro, continuará innovando en función de las necesidades del ciclismo profesional y de las experiencias reales de los ciclistas para contribuir al avance del ciclismo inteligente.