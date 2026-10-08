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Empresas y Marcas

GW llega con tres bicicletas custom al Gran Fondo Nairo Quintana 2026

Publicado

Hace 1 hora

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GW Bicicletas acompaña la edición especial del Gran Fondo Nairo Quintana 2026. (Foto © GW Bicicletas)
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Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom

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Como parte de la celebración de los diez años de la Bicitravesía, GW creó una GW Shark de carbono personalizada. (Foto © GW Bicicletas)
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Simuladores inteligentes Avanti y Rivo con tecnología Zwift Cog integrada. (Foto © Rivo)
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SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta

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17 septiembre, 2026

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La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta. (Foto © Scott Bikes)
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