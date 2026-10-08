GW llega con tres bicicletas custom al Gran Fondo Nairo Quintana 2026

La marca colombiana GW Bicicletas acompaña esta edición especial del Gran Fondo Nairo Quintana con tres bicis creadas para las categorías Nairo Kids, MTB y ruta, en un año que marca un momento determinante en la trayectoria de Nairo Quintana.

Hay momentos del ciclismo colombiano que trascienden la competencia y uno de esto es la despedida de Nairo Quintana, que además de reunir a miles de aficionados alrededor de la bicicleta, el evento representa un capítulo especial para el formidable rutero boyacense.

Del 9 al 11 de octubre, GW estará presente en Cartagena como patrocinador oficial y lo hace con tres bicicletas custom creadas especialmente para el evento: la GW Comet, destinada a la categoría Nairo Kids; la GW Jaguar, para la categoría MTB; y la GW Flamma, para la categoría de ruta.

Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, acompañar este proyecto tiene un significado especial para una marca que ha estado vinculada al Gran Fondo desde la primera versión.

“Para nosotros ser un patrocinador oficial en el evento de Nairo Quintana solo nos puede representar orgullo. Hemos estado vinculados desde el inicio de este proyecto, desde que Nairo con su equipo comenzó a crearlo”, señala.

Esta relación también parte de una afinidad alrededor del ciclismo colombiano. GW ha buscado acompañar el proyecto de un deportista que durante años representó al país en los escenarios más importantes del mundo y que hoy continúa impulsando espacios para que las personas se acerquen a este deporte.

“Siempre pensamos que la marca de los colombianos, que es GW, pudiese estar también apoyando el sueño de un gran deportista colombiano, de ese ciclista que trajo tantos triunfos a Colombia”, agrega Villegas.

Tres bicicletas para una edición especial

La presencia de GW toma una forma particular en esta edición a través de piezas desarrolladas por el equipo de diseño y pintura de la marca en conjunto con Nairo y su equipo.

Más que entregar una bicicleta como premio, la intención fue convertir cada una en una pieza especial para el evento. “En el equipo de diseño y pintura de nuestra marca hay unos talentos increíbles que para el proceso de creación se unieron con Nairo y su equipo para poder plasmar todo lo que se quería reflejar de su evento”, explica Villegas.

La propuesta reúne tres modelos y tres modalidades: Comet para los niños, Jaguar para MTB y Flamma para ruta. Cada bicicleta cuenta además con una identidad visual propia, representada en los colores amarillo, azul y rojo, como una referencia a Colombia y a la figura de Nairo como uno de sus grandes referentes deportivos.

Durante toda la feria comercial del Gran Fondo, las bicicletas estarán exhibidas para que los asistentes puedan conocer de cerca los detalles de cada diseño e incluso tomarse fotografías con ellas. La feria se realizará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde GW estará presente en los stands 41, 42 y 43.

Al finalizar la experiencia de exhibición, las tres bicicletas serán sorteadas entre los deportistas y participantes de cada categoría, convirtiéndose así en parte de las experiencias y sorpresas que el evento ha preparado para esta edición.

La presencia de GW también se suma a las marcas colombianas que han acompañado el crecimiento del ciclismo en el país. En palabras de Nairo Quintana, “esta edición de nuestro Gran Fondo Nairo Fest es muy importante para nosotros y también es importante tener marcas colombianas que han aportado al ciclismo de nuestro país”. Sobre GW, agrega: “Es una marca que también ha venido creciendo con todos los colombianos aficionados al ciclismo y haciendo grandes los eventos como este”.

Un legado que continúa sobre dos ruedas

Aunque el Gran Fondo coincide con un momento especial en la carrera de Nairo, para GW el significado del evento va más allá de su despedida de la competencia.

La participación de categorías como Nairo Kids representa, precisamente, la posibilidad de acercar a nuevas generaciones al ciclismo y mantener vivo el vínculo con este deporte.

“No podemos ver este evento solo como el retiro de Nairo Quintana, sino también como sembrar la semilla para que muchos futuros ciclistas lleguen al deporte y a la competencia a través de lo que está haciendo con ese proceso de formación en las categorías inferiores como las Push Bike en Nairo Kids”, destaca Villegas.

Desde esa perspectiva, la presencia de GW en el Gran Fondo reúne dos momentos del ciclismo: el reconocimiento a una trayectoria que marcó la historia deportiva del país y el comienzo de nuevas historias sobre la bicicleta.

Para la marca, acompañar este tipo de escenarios significa seguir sumando a eventos que reúnen a aficionados, familias y nuevas generaciones alrededor del ciclismo colombiano.

“En GW queremos seguir sumando y aportando para que ciclistas como Nairo Quintana sigan construyendo eventos que reúnan al país y a las familias alrededor del ciclismo. Queremos que este tipo de iniciativas sigan creciendo y recorriendo Colombia con nuestra marca”, concluyó Villegas.