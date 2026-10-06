Empresas y Marcas
Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom
Este 11 de octubre, Cañasgordas será escenario de una nueva edición de la Bicitravesía, un recorrido de 70 kilómetros que reunirá a amantes del MTB para disfrutar de las montañas, los caminos y los paisajes del Occidente antioqueño.
La travesía, que este año celebra una década de historia, nació como una salida entre amigos y con el paso del tiempo se convirtió en un encuentro que reúne a ciclistas de diferentes niveles y que involucra a toda la comunidad. “Cañasgordas representa, ante todo, integración. La Bicitravesía ha logrado construir una fiesta alrededor de la bicicleta en la que caben todos: desde corredores de alto nivel competitivo hasta ese ciclista recreativo que monta los domingos simplemente porque disfruta pedalear”, afirma Gabriel Mazo, director general de la Bicitravesía Cañasgordas.
El recorrido de 70 kilómetros conectará Cañasgordas y Abriaquí, llevando a los participantes por caminos y veredas de una región que se ha convertido en uno de los escenarios para disfrutar del ciclomontañismo en Antioquia. Pero la experiencia va más allá del reto deportivo. Durante la travesía, las comunidades acompañan el recorrido, reciben a los ciclistas y hacen parte de una jornada que también dinamiza la actividad comercial y turística de la zona. “Hay familias que salen de sus casas simplemente para animar a los corredores; personas que ofrecen agua, que aplauden, que esperan la caravana y que sienten la Bicitravesía como algo propio”, destaca Mazo.
GW vuelve a pedalear junto a Cañasgordas
GW acompaña nuevamente la Bicitravesía como patrocinador oficial, fortaleciendo una relación que se ha construido durante varias ediciones y que encuentra en el MTB uno de los segmentos estratégicos para la marca. “Lo más importante que representa para nuestra marca el evento de la Travesía Cañasgordas es cómo las bicicletas de montaña y regiones como el Occidente de Antioquia tienen unos parajes espectaculares y convocan a gran cantidad de personas y aficionados a disfrutar del ciclomontañismo”, explica Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Como parte de la celebración de los diez años, GW creó una GW Shark de carbono personalizada, diseñada junto con los organizadores y con detalles inspirados en los colores y paisajes de la región. “Buscamos entregar desde GW no solo un producto, sino una historia a través de esa bicicleta que plasme esta década de Cañasgordas y que pueda ser un símbolo también en el futuro”, señala Villegas.
Para la organización, el verdadero premio de la travesía está en la experiencia que cada ciclista se lleva después de recorrer el territorio. “Queremos que cada persona se lleve un pedacito de Cañasgordas en el corazón”, concluye Mazo.
Este 11 de octubre, las montañas del Occidente antioqueño volverán a llenarse de bicicletas para celebrar diez años de una travesía que encontró en el MTB una forma de conectar deporte, naturaleza y comunidad.
Empresas y Marcas
Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía
La experiencia de entrenar en bicicleta desde casa suma una nueva posibilidad en Colombia. Elite, marca italiana especializada en equipamiento para ciclismo, trae al país sus simuladores inteligentes Avanti y Rivo con tecnología Zwift Cog integrada de fábrica, una solución que simplifica la conexión entre diferentes tipos de bicicletas y el entrenamiento virtual.
El cambio se nota desde el momento de instalar la bicicleta. Con Zwift Cog, el simulador utiliza un único piñón y permite realizar los cambios de manera inalámbrica desde un control instalado en el manubrio que además, permiten interactuar con la plataforma Zwift. De esta manera, un mismo simulador puede ser utilizado con bicicletas de ruta, MTB o gravel, equipadas con transmisiones Shimano o SRAM de 8 a 13 velocidades, sin necesidad de cambiar el cassette cada vez.
“Con el sistema Zwift Cog montado en los simuladores Elite Avanti y Rivo, la experiencia cambia desde el momento de instalar la bici. Ahora solo tendrás un piñón en el simulador y dos controles inalámbricos que ajustan la resistencia y permiten interactuar con la aplicación Zwift”, explicó Jorge Páez, jefe de Trade Producto de Elite en Colombia.
La tecnología también amplía las posibilidades de entrenamiento. A través de Zwift, los ciclistas pueden acceder a sesiones estructuradas, medir indicadores como el FTP, realizar pruebas de esfuerzo, participar en competencias virtuales y compartir recorridos con otros usuarios, desde quienes buscan mantenerse activos hasta aquellos que llevan su preparación a un nivel competitivo.
Para Colombia, esta alternativa también responde a una necesidad práctica: aprovechar mejor el tiempo disponible durante la semana y mantener la condición física sin que el tráfico o la falta de tiempo para desplazarse hasta una ruta se conviertan en un obstáculo.
“Para Elite es muy importante el tiempo que se pasa entrenando en el simulador. Queremos que esta sea una experiencia agradable, retadora y divertida, pero que también lleve al usuario a mantener su condición física para afrontar una Gran Fondo o simplemente tener una buena salud”, agregó Páez.
Más tecnología, también más respaldo
La llegada de los nuevos simuladores está acompañada por una segunda novedad para los usuarios de Elite: la ampliación de la garantía de sus simuladores interactivos.
Los modelos Justo 2, Avanti y Rivo podrán acceder a dos años adicionales de garantía de fábrica, pasando de dos a cuatro años de cobertura total, de acuerdo con las condiciones del programa. Para acceder a este beneficio, el usuario deberá registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra.
Los simuladores Elite son fabricados en Italia y esta ampliación busca ofrecer mayor tranquilidad frente a una inversión que puede convertirse en parte habitual de la rutina de entrenamiento, especialmente para quienes hacen un uso intensivo del equipo.
Con Zwift Cog, los nuevos Avanti y Rivo apuestan por una experiencia más sencilla y versátil, mientras que la extensión de garantía suma un respaldo de largo plazo. Dos novedades que acompañan una misma idea: hacer del entrenamiento indoor una experiencia cada vez más completa para el ciclista colombiano.
Consulta la garantía de tu producto ELITE en este enlace: https://redeem.elite-it.com/serial-check
Empresas y Marcas
SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta
Elegir una bicicleta nueva es también elegir nuevas rutas, nuevos retos y nuevas formas de disfrutar el ciclismo. Por eso, este año SCOTT vuelve a premiar a quienes deciden vivir esas experiencias sobre una de sus bicicletas.
Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, quienes adquieran una bicicleta SCOTT participante podrán registrarse en SCOTT Te Premia 2.0 y recibir un cupón cuyo valor puede alcanzar hasta $8.500.000, dependiendo de la referencia de bicicleta adquirida. El premio podrá redimirse en productos autorizados de la marca para complementar la experiencia del ciclista.
“Para SCOTT Colombia, volver con ‘SCOTT Te Premia’ significa reafirmar nuestro compromiso con los ciclistas y con quienes confían en la marca para dar el siguiente paso en su experiencia sobre la bicicleta”, dijo Alejandro Peláez, jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Compra tu bicicleta y completa tu experiencia
La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta con otros productos de la campaña. Cascos, gafas, zapatillas, tenis y otros elementos pueden convertirse en parte de ese equipo que acompaña cada salida, siempre de acuerdo con el listado oficial de productos disponibles para redención.
“Una bicicleta es el centro de la experiencia, pero no es lo único que necesita un ciclista para disfrutarla plenamente. El equipamiento adecuado puede hacer una diferencia importante en seguridad, comodidad y rendimiento”, explicó Peláez.
La dinámica es sencilla: compra, registra, reclama y redime. Quienes adquieran una bicicleta participante en cualquiera de las 72 tiendas SCOTT autorizadas a nivel nacional podrán registrar su factura y, una vez validada la compra, recibirán un código con el valor del premio correspondiente.
Una SCOTT para vivir el ciclismo No todos los ciclistas buscan lo mismo. Algunos quieren competir, otros entrenar, descubrir nuevos lugares, recorrer la ciudad o simplemente disfrutar de una buena rodada. Por eso, SCOTT cuenta con un portafolio que responde a diferentes modalidades, niveles y necesidades.
“Buscamos que cada ciclista encuentre en la marca una bicicleta que realmente responda a su forma de vivir el ciclismo”, señaló Peláez. “Hay algo que queremos mantener independientemente de la categoría: ofrecer tecnología, diseño, rendimiento y una experiencia de producto que le permita al ciclista disfrutar más de lo que hace sobre la bicicleta”.
Y la experiencia no termina con la elección de la bicicleta. SCOTT cuenta con una estructura de respaldo que acompaña al consumidor después de la compra, con una red de distribuidores, servicio técnico, disponibilidad de repuestos y el respaldo de la marca.
“Cuando alguien compra una SCOTT no está adquiriendo únicamente una bicicleta; está entrando a una marca con una larga trayectoria en el desarrollo de productos para el ciclismo y con una filosofía muy enfocada en innovación y rendimiento”, afirmó el jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Una razón más para elegir SCOTT
SCOTT Te Premia 2.0 es una invitación a dar el siguiente paso, pero el premio es solo una parte de la experiencia.
Elegir SCOTT también significa encontrar tecnología y desarrollo pensado para diferentes formas de vivir el ciclismo, acompañado por el respaldo de una marca suiza con una amplia trayectoria en el mundo de la bicicleta.
Porque una bicicleta puede llevarte a muchos lugares. La tecnología, el diseño y el respaldo de SCOTT están para acompañarte en el camino.
Elige la bicicleta que quieres, registra tu compra, reclama tu premio y prepárate para disfrutar aún más cada pedalazo. Aplican términos y condiciones de la campaña.
Empresas y Marcas
CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia
La marca danesa especializada en rodamientos de alto rendimiento para ciclismo, Ceramic Speed, estuvo de visita en Colombia con Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Jonathan Small, el director global de ventas con base en Dinamarca.
Los ejecutivos hablaron con nuestro director Héctor Urrego Caballero de la operación comercial de la marca en el país a través de alianzas estratégicas con distribuidores mayoristas como Propartes para impulsar sus nuevos productos.
¿Por qué la visita de CeramicSpeed a Colombia?
Sabemos del legado que tiene Colombia en el ciclismo mundial, su rica historia por eso tiene mucha importancia para nosotros. La comunidad ciclística en Colombia es grande, una de las más grandes de Latinoamérica, somos conscientes que nos falta mucho para mejorar nuestra presencia, así que tenemos muchas cosas por hacer y para poder hacer inversiones estratégicas. Una de las principales razones por la que estamos acá es para presentar el último producto de la línea, el cual mejoramos en el aspecto de la durabilidad y es un enfoque que es muy relevante para Latinoamérica porque lo que estamos haciendo es mejorar la parte de la resistencia a la corrosión y es una tecnología que ya tenemos en todas nuestras líneas de mercado considerando que hay climas cálidos y húmedos.
¿Qué es lo que CeramicSpeed le ha aportado al ciclismo del mundo?
Un primer diferencial es que son productos hechos a mano, y además son hechos en nuestra fabrica en Dinamarca, significa que controlamos los procesos de la calidad y definimos que materiales y componentes van. El aporte va del lado de todo lo que es el rendimiento a nivel de la transmisión de bajar la fricción y hay otro aspecto del rendimiento que es la durabilidad y eso lo tomamos en cuenta a la hora de desarrollar el producto, que es ahí donde también nos enfocamos.
¿Dónde tiene la mejor receptividad el producto en el mercado global?
Dentro de los mercados el más maduro para nosotros es el europeo, gracias a la unificación de la Unión Europea, pero hay que destacar el mercado como el de Asia, donde si hemos visto un crecimiento muy fuerte, Europa y Norteamérica son mercados más maduros que nos dan un crecimiento más estable, pero tenemos Latinoamérica, que hoy día es el mercado que más rápido está creciendo porque estamos viendo que los ciclistas de alta gama están dispuestos a invertir en productos de calidad.
¿CeramicaSpeed ofrece componentes para toda clase de ciclistas o solo para profesionales?
Es para cualquier ciclista, siempre cuando sea un ciclista que le guste la buena calidad de la mano de la mejor durabilidad, del menor desgaste, entonces puede ser un ciclista de nivel profesional o de la élite, pero también un ciclista que dentro de sus propias posibilidades disfruta de una pedaleada donde sus componentes están rindiendo con buena durabilidad y con componentes de calidad.
¿En Colombia es posible qué CeramicSpeed amplié su mercado a través de Propartes?
Sí es totalmente posible, ya que el mercado en Latinoamérica está creciendo, el trabajo que nos queda por delante es poder contar esa historia de nuestros productos mejor hacia el ciclista colombiano y, además, es claro que hay productos como los rodamientos que recién lanzamos que tienen un precio mayor, entonces no todo el mundo va a poder acceder a ellos. Para el ciclista de todos los días, que por la razón que sea quiere productos con un costo menor, existen productos que dan un mayor rendimiento que mejoran su calidad de pedaleo y a buen precio.