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Empresas y Marcas

Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom

Publicado

Hace 22 mins

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Como parte de la celebración de los diez años de la Bicitravesía, GW creó una GW Shark de carbono personalizada. (Foto © GW Bicicletas)
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Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía

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La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta. (Foto © Scott Bikes)
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CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia

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13 septiembre, 2026

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Jonathan Small, el director global de ventas de CeramicaSpeed, Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Juan Camilo Bueno, Director Comercial de Propartes. (Foto © RMC)
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