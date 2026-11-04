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Pista

En Medellín el Velódromo cambia, pero su historia permanece

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Hace 4 horas

el

Afiche para conmemorar los 70 años de fundación del Velódromo Cochise Rodríguez. (Foto © Héctor Orozco)
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