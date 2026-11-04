Pista
En Medellín el Velódromo cambia, pero su historia permanece
Ante el anuncio de la total remodelación del Velódromo Cochise Rodríguez y por lo tanto la demolición de su vieja estructura, un grupo de ciclistas, amigos y dirigentes del ciclismo antioqueño encabezados por Héctor Orozco, han programado una interesante reunión para el próximo viernes 6 de Noviembre a partir de las seis de la tarde en la pista del escenario en el que se entrenaron y surgieron impresionantes campeones, hombres y mujeres que han escrito una gran parte de la historia del ciclismo colombiano y mundial por espacio de 70 años desde su fundación en 1956.
El afiche de la convocatoria reza en uno de sus párrafos que “Hoy, mientras se prepara para vivir una nueva etapa de modernización, queremos hacer una pausa para vivir un momento lleno de recuerdos, reconocer su legado y celebrar juntos tantos años de historia”.
En la historia del Velódromo y en su pista de 250 metros en cemento se han realizado torneos de toda clase tanto nacionales como internacionales y ahí se formaron los hacedores de inolvidables hazañas que contienen títulos y medallas de carácter olímpico y mundial además del referente en el que se convirtió para la construcción de más coliseos ciclísticos en el país y la masificación de la modalidad dando paso a la aparición de más talento en hombres y mujeres que lograron descubrir e ingresar en el verdadero “Ciclismo Espectáculo”.
TODOS AL VELÓDROMO
A la gran reunión han sido invitadas grandes estrellas del ciclismo en pista que contribuyeron al engrandecimiento de esta modalidad del ciclismo como Cochise Rodríguez, Mario “Papaya” Vanegas, los hermanos Juan C. y Luis Carlos Saldarriaga, Mario Escobar, Efraín Dominguez, Jorge Hernández, Marlon Pérez (q. e. p. d.), Fabián Puerta, María Luisa Calle, Adriana Muriel y una última generación encabezada por Juan Esteban Arango, Fernando Gaviria, Martha Bayona, y la actual con Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño, etc, además de formidables entrenadores como Hugo Cuartas, Hernán Herrón (q. e. p. d.), Jhon Jaime Gonzáles, Julián Velásquez y Absalón Rincón.
Paracycling
Edwin Fabián Matiz, el más destacado de Colombia en el inicio del Mundial de Paracycling de Pista 2026
La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Mundial de Paracycling de Pista 2026, que se disputará hasta el domingo 1 de noviembre en Apeldoorn, Países Bajos, con la presencia de los principales exponentes de esta disciplina a nivel internacional.
En la primera jornada, Edwin Fabián Matiz logró el cuarto lugar en la final del kilómetro contrarreloj de la categoría C5 masculina, con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 458 milésimas, a una velocidad promedio de 54,170 km/h.
El colombiano se ubicó a 2,922 segundos del español Alfonso Cabello, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 1:03.536. El belga Niels Verschaeren obtuvo la medalla de plata, con 1:05.087, mientras que el brasileño Ricardo Alafim de Freitas completó el podio con 1:06.014.
Por su parte, Nelson Javier Serna ocupó el décimo lugar en la persecución individual de la categoría tándem masculina, en su primera presentación en el certamen mundialista, tras registrar un tiempo de 4:24.514.
La otra destacada de la delegación colombiana fue Paula Daniela Caballero, quien terminó en el 7° lugar en la prueba del Scratch de la categoria (C3).
El Campeonato Mundial de Paracycling de Pista se extenderá hasta el próximo domingo, con nuevas oportunidades para que los representantes colombianos compitan frente a los mejores deportistas del mundo y continúen sumando experiencia en el escenario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Pauline Grabosch se corona campeona mundial del kilómetro en Shanghái; Stefany Cuadrado logra el séptimo lugar
La alemana Pauline Grabosch se ha convertido en la gran figura de la selección de ciclismo de pista de su país tras firmar una actuación memorable en el Campeonato Mundial de Shanghái. Tras abrir su participación en el certamen con una medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos, la pedalista teutona elevó su rendimiento al máximo nivel para regalarle a su nación la primera presea dorada en la cita mundialista.
La consagración de la ciclista de 28 años llegó en la emocionante final de la prueba del kilómetro, donde demostró una gran potencia. Grabosch detuvo el cronómetro en un espectacular tiempo de 1:04,572 minutos. Con este registro, la corredora alemana impuso condiciones en el Velódromo Shanghái y se aseguró el escalón más alto del podio.
Los puestos de honor lo completaron dos pedalistas de Países Bajos. La medalla de plata quedó en manos de Hetty van den Wouw, quien cruzó la meta con una marca de 1:05,223 minutos, mientras que su compatriota Sofie van Rooijen se colgó el bronce al registrar un tiempo de 1:05,398 minutos en una definición de infarto.
Por parte, la colombiana Stefany Cuadrado firmó una destacada participación en la misma prueba de velocidad. La joven corredora antioqueña finalizó en una meritoria séptima posición, deteniendo el reloj en 1:06,711 minutos, un resultado que ratifica su constante evolución a nivel mundial.
RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO
Pista
Shanghái 2026: Jeffrey Hoogland recupera el trono mundial en el kilómetro con Cristian Ortega en el Top 15
Jeffrey Hoogland volvió a la cima mundial de la mítica prueba, popularmente conocida como «el kilómetro», en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, que se celebra en el Velódromo de Shanghái, China. Con una demostración absoluta de potencia y velocidad, el ciclista neerlandés detuvo el cronómetro en un imponente tiempo de 58.713 segundos durante la gran final. De esta manera, el actual poseedor del récord mundial de la distancia recuperó su corona tras haber cedido el trono en las ediciones anteriores de la competencia.
El podio de la prueba lo completaron el joven talento francés Étienne Oliviero, quien se quedó con la medalla de plata con una marca de 59.365 segundos, mientras que el británico Joseph Truman se colgó el bronce al registrar 59.414 segundos en una definición de infarto que exigió el máximo esfuerzo físico de los competidores.
El único colombiano en competencia, el barranquillero Cristian Ortega ocupó el puesto 15° en la clasificación general de la especialidad. El vigente campeón panamericano del kilómetro y reciente medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 registró un tiempo de 1:01.661 en la ronda clasificatoria. Pese a desplegar un gran nivel sobre el óvalo asiático, el esfuerzo no le alcanzó para entrar en el selecto grupo de los ocho finalistas.
Con este triunfo en territorio asiático, Hoogland ratificó su estatus como el indiscutible monarca de la contrarreloj, sumando un nuevo maillot arcoíris a su palmarés. El pedalista de los Países Bajos cerró así una jornada histórica en Shanghái, consolidando su legado en el ciclismo de pista. Por su parte, Ortega sumó más experiencia internacional en su proceso de preparación deportiva de cara a los desafíos del ciclo olímpico.
RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO