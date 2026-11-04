En Medellín el Velódromo cambia, pero su historia permanece

Ante el anuncio de la total remodelación del Velódromo Cochise Rodríguez y por lo tanto la demolición de su vieja estructura, un grupo de ciclistas, amigos y dirigentes del ciclismo antioqueño encabezados por Héctor Orozco, han programado una interesante reunión para el próximo viernes 6 de Noviembre a partir de las seis de la tarde en la pista del escenario en el que se entrenaron y surgieron impresionantes campeones, hombres y mujeres que han escrito una gran parte de la historia del ciclismo colombiano y mundial por espacio de 70 años desde su fundación en 1956.

El afiche de la convocatoria reza en uno de sus párrafos que “Hoy, mientras se prepara para vivir una nueva etapa de modernización, queremos hacer una pausa para vivir un momento lleno de recuerdos, reconocer su legado y celebrar juntos tantos años de historia”.

En la historia del Velódromo y en su pista de 250 metros en cemento se han realizado torneos de toda clase tanto nacionales como internacionales y ahí se formaron los hacedores de inolvidables hazañas que contienen títulos y medallas de carácter olímpico y mundial además del referente en el que se convirtió para la construcción de más coliseos ciclísticos en el país y la masificación de la modalidad dando paso a la aparición de más talento en hombres y mujeres que lograron descubrir e ingresar en el verdadero “Ciclismo Espectáculo”.

TODOS AL VELÓDROMO

A la gran reunión han sido invitadas grandes estrellas del ciclismo en pista que contribuyeron al engrandecimiento de esta modalidad del ciclismo como Cochise Rodríguez, Mario “Papaya” Vanegas, los hermanos Juan C. y Luis Carlos Saldarriaga, Mario Escobar, Efraín Dominguez, Jorge Hernández, Marlon Pérez (q. e. p. d.), Fabián Puerta, María Luisa Calle, Adriana Muriel y una última generación encabezada por Juan Esteban Arango, Fernando Gaviria, Martha Bayona, y la actual con Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño, etc, además de formidables entrenadores como Hugo Cuartas, Hernán Herrón (q. e. p. d.), Jhon Jaime Gonzáles, Julián Velásquez y Absalón Rincón.