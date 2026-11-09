El Pío Rico hizo el 1-2 en la Vuelta Ciclística a Cochabamba con José Manuel Aramayo y Eduardo Moyata

Con una actuación contundente, el ciclista local José Manuel Aramayo, representante de la escuadra Pío Rico Cycling Team, se consagró campeón de la Vuelta Ciclística a Cochabamba 2026. Aramayo selló el título general tras culminar con éxito tres exigentes días de competencia en territorio boliviano, ratificando su gran momento deportivo.

La consagración definitiva llegó en la jornada de cierre, una etapa decisiva de 76,2 kilómetros disputada en la propia ciudad de Cochabamba. En este trazado final, Aramayo impuso sus condiciones para adjudicarse también la victoria parcial del día, asegurando así lo más alto de la clasificación general.

El dominio del conjunto Pío Rico Cycling Team quedó reflejado en el podio final de la prueba, ya que el segundo lugar de la general fue para Eduardo Moyata, compañero de equipo del flamante campeón. Con este resultado, la escuadra continental consolidó un destacado doblete tras controlar las acciones a lo largo de las tres etapas del evento.

Finalmente, el tercer cajón de los puestos de honor lo ocupó William Rodríguez, quien completó el trío de los mejores corredores de esta edición de la ronda cochabambina. De esta manera, la competencia cerró su trigésima versión con un alto nivel competitivo.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL