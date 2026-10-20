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Empresas y Marcas

Mariana Pajón vuelve a las pistas con el prototipo GW G-FORCE de carbono

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Hace 2 mins

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Mariana Pajón, inicia una nueva etapa deportiva sobre una bicicleta que representa la evolución tecnológica de GW, marca que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria. (Foto © GW Bicicletas)
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